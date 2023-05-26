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  3. Румыния: Superliga ECL: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
У Крайова 1948
3:3
Доп. время (перерыв)
Волунтари
0'
21' Желтая карточка
Домашкан Виталий
1:0
36' Гол
Кицу Аурелиан
43' Желтая карточка
Раца Вадим
2:0
60' Гол
William Baeten
61' Желтая карточка
Алийи Насер
3:0
63' Гол
Кицу Аурелиан
65' Желтая карточка
Аким Влад
3:1
78' Гол
Алийи Насер
82' Желтая карточка
Энрикеш Данни
83' Вторая желтая карточка
Алийи Насер
3:2
85' Пенальти
Сигурьонссон Рунар
88' Желтая карточка
Бауса Хуан
3:3
90' Гол
Думитер Андрей
105' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
14
Лопеш
Марселу
16
Сигурьонссон
Рунар
9
Домашкан
Виталий
11
Флоря
Даниэль
У Крайова 1948
Волунтари

История личных встреч

У Крайова 1948
Волунтари

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:3
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0
Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3
Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1
  • 107'
    Ionut Zanfir выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 106'
    У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 106'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 106'
    Ганя Джордже выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 106'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 106'
    Контроль мяча: У Крайова 1948: 52%, Волунтари: 48%.
  • 106'
    Асамоа Самуэль пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем
  • 106'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
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    • 106'
      У Крайова 1948 совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 106'
      У Крайова 1948 пытается что-то создать.
    • 105'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 105'
      У Крайова 1948 идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 105'
      Это был отличный перфоманс от команды У Крайова 1948, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 105'
      Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 105'
      Волунтари пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      105'
      Судья сигнализирует, что Ван Дурмен Бенжамен из команды У Крайова 1948 поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter
    • 104'
      Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 104'
      Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    У Крайова 1948
    Ничья
    Волунтари
    2.49
    3.42
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч У Крайова 1948 3:3 Волунтари онлайн

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    У Крайова 1948
    Волунтари
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