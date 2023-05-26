Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Constantin Albu получил травму и медбригада забирает его с поля.

Ioan Dumiter выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Второй тайм

98' William Baeten пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

98' Команда Волунтари сравняла счет! Игра продолжается!

97' ГОООООЛ - Ioan Dumiter Волунтари забивает ударом головой

96' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

95' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Тавареш Элдер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Удар от ворот произведет Волунтари

94' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

94' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

93' Матч возобновлен

93' Constantin Albu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Бауса Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Бауса Хуан получил желтую карточку от судьи

87' Лопеш Марселу пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau ловит мяч

87' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' 'Г О О О О О Л - Сигурьонссон Рунар из команды Волунтари забивает с пенальти! Он пробил правой. Ion-Cristian Gurau был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

84' ПЕНАЛЬТИ! - Данни Энрикес играет рукой в штрафной! Данни Энрикес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

83' УДАЛЕНИЕ! - Алийи Насер получает вторую желтую за споры

82' Данни Энрикес получает желтую карточку за игру рукой

82' Данни Энрикес задерживает мяч рукой

82' Данни Энрикес успешно блокирует удар.

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Aymar Meleke оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Тактическая замена. Флоря Даниэль уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

78' Г О О О О Л - Алийи Насер левой ногой классно пробил с лета.

78' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Сигурьонссон Рунар не смог попасть в створ ударом издали

75' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Волунтари

74' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

74' Ван Дурмен Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

72' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

72' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Ван Дурмен Бенжамен

70' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

69' Удар от ворот произведет Волунтари

68' Домашкан Виталий оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Кицу Аурелиан забивает с правой ноги!

63' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

63' Сигурьонссон Рунар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Судья подбегает и показывает Алийи Насер из команды Волунтари отложенную желтую карточку за фол.

60' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Данни Энрикес из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Yassine Bahassa сделал результативную передачу.

60' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Данни Энрикес ошибается в защите.

59' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

58' Раца Вадим не смог попасть в створ ударом издали

58' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Yassine Bahassa задерживает мяч рукой

56' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

54' Флоря Даниэль нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

53' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Армаш Игорь выиграл воздушное противоборство у Constantin Albu.

52' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

51' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Данни Энрикес из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Constantin Albu возвращается на поле.

50' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Constantin Albu получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Судья свистит. Мелеке Ульрих атаковал сзади соперника. Это Constantin Albu заработал своей команде штрафной

49' Домашкан Виталий из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.