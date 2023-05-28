George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

40' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

37' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Папа Энрико получил желтую карточку от судьи

34' Папа Энрико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

27' Крецу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Сепси

24' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

22' Крецу Александру нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

21' Исфан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сепси

15' Удар от ворот произведет Сепси

15' George Cimpanu из команды Университатя Крайова подал угловой справа.

14' Удар от ворот произведет Сепси

12' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Сепси

12' Шанс! George Cimpanu из команды Университатя Крайова пробил головой, но мимо

11' Георге Ион пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

10' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Димитров Радослав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Хорошую попытку сделал Георге Ион . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали

7' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Сепси

6' Игрок из команды Университатя Крайова делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Аганович Аднан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Скречу Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Сепси

2' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре