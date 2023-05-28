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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Университатя Крайова
0:0
Второй тайм: 61'
Сепси
0'
35' Желтая карточка
Папа Энрико
38' Желтая карточка
Rares Ispas
52' Желтая карточка
Димитров Радослав
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
6
Скречу
Владимир
7
Кымпану
Георге
31
Исфан
Александру
9
Иван
Андрей
20
Маркович
Йован
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
45
Чоботарю
Денис
4
Тамаш
Марк
27
Rares
Ispas
8
Георге
Ион
67
Папа
Энрико
22
Франсишку
Жуниор
77
Аганович
Аднан
18
Шафранко
Павол
97
Варга
Роланд
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

37.5%
25%
37.5%
9 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.69
1

Среднее время на гол

130
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

0.96
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

93
86

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 13 (4) 0.33
Крецу Александру 7 0.18
Маркович Йован 7 0.18
Кольич Элвир 5 (1) 0.13
Кымпану Георге 4 0.1
Баярам Штефан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Густаво Важенин 2 0.05
Рогульич Анте 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Банку Никусор 0 0
Гэман Валеричэ 0 0
Зайков Джоко 0 0
Ханка Серджу 0 0
Раул Силва 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Исфан Александру 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 11 0.28
Рондон Марио 9 (2) 0.23
Матей Космин 6 (4) 0.15
Штефэнеску Мариус 5 0.13
Шафранко Павол 5 0.13
Паун Николае 4 0.1
Митря Богдан 3 (1) 0.08
Аганович Аднан 2 0.05
Георге Ион 2 (1) 0.05
Домашкан Виталий 2 0.05
Головфка Кэтэлин 2 0.05
Чоботарю Денис 2 0.05
Ахабар Анасс 1 0.03
Тамаш Марк 1 0.03
Думитреску Андрес 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Бэрбуц Кристиан 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Димитров Радослав 0 0
Ниняй Бранислав 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 5 1
Баярам Штефан 6 0
Крецу Александру 4 1
Кэпэцынэ Михай 4 1
Скречу Владимир 4 1
Матею Александру 3 1
Раул Силва 4 0
Иван Андрей 4 0
Банку Никусор 4 0
Арлаускис Гедрюс 3 0
Гэман Валеричэ 3 0
Нистор Дан 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кольич Элвир 3 0
Рэдой Мирел 2 0
Ривалдиньо 2 0
Попеску Лаурентиу 2 0
Мартич Иван 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Зайков Джоко 1 0
Рогульич Анте 1 0
Лазар Давид 1 0
Густаво Важенин 1 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Маркович Йован 1 0
Кымпану Георге 1 0
Исфан Александру 1 0
William Baeten 1 0
Nicolo Napoli 1 0
Eugen Neagoe 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 9 3
Ниняй Бранислав 9 1
Аганович Аднан 7 0
Бэлаша Михай 6 0
Штефэнеску Мариус 6 0
Митря Богдан 5 0
Тудорие Александру 5 0
Думитреску Андрес 5 0
Тамаш Марк 3 1
Матей Космин 4 0
Чоботарю Денис 4 0
Папа Энрико 4 0
Родригес Хонатан II 4 0
Cristiano Bergodi 2 1
Рондон Марио 3 0
Франсишку Жуниор 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Георге Ион 3 0
Никзули Роланд 2 0
Rares Ispas 2 0
Димитров Радослав 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Razvan Catalin Began 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
21% (4)
16% (3)
Сепси
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
9
Университатя Крайова
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Сепси
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
13

Волевые поражения

17
28
Университатя Крайова
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (8)
56% (22)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (19)
23% (9)
28% (11)
Сепси
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
44% (17)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (12)
41% (16)
28% (11)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

23
37

Голы по времени матча

Забито

29
23
8 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 26
0
0%
1
4%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
4
14%
4
17%
46-60
9
31%
5
22%
61-75
8
28%
6
26%
76-90

Пропущено

16
24
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
7
29%
29%
16-30
6
38%
7
29%
29%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
2
13%
3
13%
76-90

Забито

21
31
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
24 Не забивали 25
3
14%
2
6%
1-15
2
10%
7
23%
16-30
5
24%
4
13%
31-45
6
29%
6
19%
46-60
4
19%
5
16%
61-75
1
5%
7
23%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
4
19%
2
9%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
3
14%
3
14%
76-90

Забито

50
54
18 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 18
7 Не забивали 12
3
6%
3
6%
1-15
6
12%
12
22%
16-30
9
18%
6
11%
31-45
10
20%
10
19%
46-60
13
26%
10
19%
61-75
9
18%
13
24%
76-90

Пропущено

37
46
18 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 30
5
14%
4
9%
1-15
4
11%
11
24%
16-30
9
24%
13
28%
31-45
8
22%
7
15%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
5
14%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 1:2
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Партизан 1:1
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Стяуа - Сепси 3:1
Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 2:0 Сепси - Миовени 4:1 Сепси - Стяуа 1:2 Сепси - Брашов 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Стяуа - Сепси 1:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2

Результаты матчей

Университатя Крайова
Сепси

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
4
2 раза 10%
7
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:0
8 раз 21%
1:1
8 раз 21%
0:1
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
6 раз 15%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 44%
2
11 раз 28%
0
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 36%
0
11 раз 28%
2
9 раз 23%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
15
5
9
10
1.5
9
11
3
16
2.5
3
17
1
18
3.5
3
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
13
6
6
14
1.5
5
14
1
19
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
7
0.5
Больше Меньше
28
11
15
24
1.5
14
25
4
35
2.5
5
34
1
38
3.5
5
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1:1 10 5 4 1 21 - 13 51
2.
Стяуа
 10 5 2 3 15 - 15 46
3.
ЧФР Клуж
 1:1 10 2 5 3 11 - 13 43
4.
Университатя Крайова
 0:0 10 3 5 2 15 - 13 41
5.
Рапид Бухарест
 10 3 3 4 17 - 20 38
6.
Сепси
 0:0 10 1 3 6 9 - 14 27

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 1:1 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 5 3 1 1 8 - 8 39
3.
Сепси
 0:0 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
ЧФР Клуж
 1:1 5 1 4 0 7 - 6 7
6.
Университатя Крайова
 0:0 5 1 3 1 6 - 5 6

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1:1 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 0:0 5 2 2 1 9 - 8 35
3.
Рапид Бухарест
 5 1 1 3 10 - 15 30
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 1:1 5 0 4 1 5 - 6 4
6.
Сепси
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 22 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Сепси
    1.81
    4.80
    7.60
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