Оооо... вот это был удар! Daniel Birligea должен был забить с этой позиции.

Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Луи Мунтяну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Рефери не любит споров - именно за это Дан Петреску сейчас получил желтую

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Баравикас Роландас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ОН ПРОМАЗАЛ - Луи Мунтяну пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

44' Adrian Mazilu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Отличный гол забил Луи Мунтяну

42' Г О О О О Л - Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

42' Аджей-Боатенг Бисмарк плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Петелеу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Петелеу Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ларие Йонуц выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

31' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Adrian Mazilu пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Балута Тудор наказан за толчок Daniel Birligea

28' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Петрила Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

24' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Adrian Mazilu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

23' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Daniel Birligea выиграл воздушное противоборство у Боли Кевин

21' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Баравикас Роландас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Янга Рангело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Аджей-Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Daniel Birligea забивает с правой ноги!

15' Петрила Клаудиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фика Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шанс! Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Фика Алин получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Сали Энес получил желтую карточку от судьи

12' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Daniel Birligea выиграл воздушное противоборство у Артян Андрей

8' Баравикас Роландас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Ларие Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Ларие Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Фика Алин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Касап Карло получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Daniel Birligea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сали Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру