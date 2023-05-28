Тур: 10. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Бирсан Марсель
1:1
Второй тайм: 61'
0'
13' Желтая карточкаСали Энес
1:0
15' ГолБирлигея Даниэль
1:1
42' ГолМунтяну Луис
1:1
45' Не забитый пенальтиМунтяну Луис
45' Желтая карточкаДан Петреску
Ход матча
13'
15'
42'
1:1
45'
1:1
45'
Владение мячом
82
Фика
Алин
40
Цвек
Ловро
32
Янга
Рангело
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
77
Сали
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
12 Айоани МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морар ВладНападающий
-
31 Luca Banu
-
-
-
80 Ionut Cercel
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
36 матчей
50%
19.4%
30.6%
18 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.72
0.83
Среднее время на гол
124
108
Всего голов
35
35
Голов в среднем за матч
0.97
0.97
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
Среднее время на гол
92
92
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янга Рангело
|10 (2)
|0.25
|Дяк Чиприан
|6 (2)
|0.15
|Маня Кристьян
|5 (3)
|0.13
|Мухар Карло
|5
|0.13
|Бирлигея Даниэль
|5
|0.13
|Красники Эрмал
|4
|0.1
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.1
|Матиас Юри
|4
|0.1
|Петрила Клаудиу
|3
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.08
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|3
|0.08
|Цвек Ловро
|2
|0.05
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.05
|Браун Кристофер
|1
|0.03
|Хобан Овидиу
|1
|0.03
|Камора Мауру
|1
|0.03
|Маглица Антун
|1
|0.03
|Колингер Денис
|1
|0.03
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.03
|Бетанкор Хефте
|1
|0.03
|Цэру Богдан
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|14 (4)
|0.35
|Мунтяну Луис
|9
|0.23
|Балута Тудор
|6
|0.15
|Грамени Константин
|6
|0.15
|Adrian Mazilu
|6
|0.15
|Питу Алекси
|5
|0.13
|Морар Влад
|4 (1)
|0.1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0.08
|Борза Себастьян
|3
|0.08
|Артян Андрей
|3
|0.08
|Ларие Йонуц
|3 (3)
|0.08
|Mateus Criciuma
|2
|0.05
|Сали Энес
|2
|0.05
|Петре Адриан
|2 (2)
|0.05
|Касап Карло
|1
|0.03
|Неделку Драгош
|1
|0.03
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0.03
|Кики Давид
|1
|0.03
|Попеску Михай
|1
|0.03
|Молдовяну Роберт
|1
|0.03
|Сырбу Дан
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дан Петреску
|9
|1
|Йебоа Эммануэль
|7
|1
|Колингер Денис
|6
|1
|Бурка Андрей
|6
|0
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Камора Мауру
|5
|0
|Маня Кристьян
|5
|0
|Аджей-Боатенг Бисмарк
|5
|0
|Петрила Клаудиу
|5
|0
|Бирлигея Даниэль
|5
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Цвек Ловро
|4
|0
|Матиас Юри
|4
|0
|Мухар Карло
|4
|0
|Янга Рангело
|3
|0
|Браун Кристофер
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Красники Эрмал
|2
|0
|Маглица Антун
|0
|1
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Бручич Карло
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Роджер VII
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибек Денис
|8
|1
|Попеску Михай
|7
|1
|Кики Давид
|7
|0
|Неделку Драгош
|7
|0
|Балута Тудор
|6
|0
|Сырбу Дан
|6
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|5
|0
|Айоани Михай
|4
|0
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Морар Влад
|3
|0
|Касап Карло
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Грамени Константин
|3
|0
|Mateus Criciuma
|3
|0
|Сали Энес
|3
|0
|Боли Кевин
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Борза Себастьян
|2
|0
|Кориню Жереми
|0
|1
|Младен Себастьян
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
|Adrian Mazilu
|1
|0
|Gustavo Marins
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
37% (7)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Фарул Констанца
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
5
11
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Фарул Констанца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
25
48
ЧФР Клуж
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (13)
46% (18)
21% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
36% (14)
31% (12)
Фарул Констанца
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
33% (13)
46% (18)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
19
9
Волевые поражения
30
59
Голы по времени матча
Забито
35
25
21 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
11%
3
12%
1-15
8
23%
2
8%
16-30
9
26%
7
28%
31-45
2
6%
5
20%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
7
20%
5
20%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
2
12%
4
16%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
2
12%
3
12%
31-45
3
18%
8
32%
46-60
4
24%
3
12%
61-75
3
18%
6
24%
76-90
Забито
28
48
13 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
23 Не забивали 22
4
14%
5
10%
1-15
4
14%
11
23%
16-30
5
18%
7
15%
31-45
4
14%
10
21%
46-60
7
25%
4
8%
61-75
4
14%
11
23%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
5
21%
7
44%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
5
21%
2
13%
76-90
Забито
63
73
34 В 1-м тайме 35
29 Во 2-м тайме 38
26 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
8
13%
8
11%
1-15
12
19%
13
18%
16-30
14
22%
14
19%
31-45
6
10%
15
21%
46-60
12
19%
7
10%
61-75
11
17%
16
22%
76-90
Пропущено
41
41
15 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 26
5
12%
7
17%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
7
17%
4
10%
31-45
8
20%
15
37%
46-60
10
24%
4
10%
61-75
8
20%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
Точный счет
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
3 раза 16%
3
2 раза 11%
2
10 раз 50%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:1
7 раз 37%
0:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 53%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
7 раз 18%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:1
7 раз 18%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 38%
2
10 раз 26%
0
6 раз 15%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
2
12 раз 31%
1
11 раз 28%
3
8 раз 21%
0
6 раз 15%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
173
118
164
514
614
316
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
163
713
613
317
415
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
336
Больше Меньше
336
1821
2217
831
1029
435
237
138
237
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|21 - 13
|51
|2.
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|46
|3.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|43
|4.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|15 - 13
|41
|5.
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|38
|6.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|9 - 14
|27
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|4
|1
|13 - 7
|36
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 9
|34
|3.
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|34
|4.
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|33
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|31
|6.
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|31
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|26
|8.
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|24
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|23
|10.
|9
|0
|0
|9
|1 - 19
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|5
|0
|0
|16 - 7
|47
|2.
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|39
|3.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|25
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|6.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|20
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|36
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|35
|3.
|5
|1
|1
|3
|10 - 15
|30
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|6.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|25
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|22 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|19
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|16 (1)
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4 7
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11