  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
ЧФР Клуж
1:2
Конец матча
Фарул Констанца
0'
13' Желтая карточка
Сали Энес
1:0
15' Гол
Бирлигея Даниэль
1:1
42' Гол
Мунтяну Луис
1:1
45' Не забитый пенальти
Мунтяну Луис
45' Желтая карточка
Дан Петреску
1:2
62' Пенальти
Мунтяну Луис
80' Желтая карточка
Йебоа Эммануэль
82' Желтая карточка
Балута Тудор
89' Желтая карточка
Аджей-Боатенг Бисмарк
90'+5
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
33
Колингер
Денис
3
Бурка
Андрей
71
Петелеу
Андрей
82
Фика
Алин
21
Аджей-Боатенг
Бисмарк
40
Цвек
Ловро
11
Петрила
Клаудиу
32
Янга
Рангело
30
Бирлигея
Даниэль
1
Бузбуки
Александру
21
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
5
Боли
Кевин
23
Баравикас
Роландас
6
Балута
Тудор
18
Артян
Андрей
8
Касап
Карло
26
Adrian
Mazilu
9
Мунтяну
Луис
77
Сали
Энес
ЧФР Клуж
Фарул Констанца

История личных встреч

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

36 матчей

50%
19.4%
30.6%
18 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
0:3
К
0:0
С
1:3
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
0:1
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ДА
0:1
ДА
3:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.72
0.83

Среднее время на гол

124
108

Всего голов

35
35

Голов в среднем за матч

0.97
0.97

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
4
Больше 11%
Меньше 89%
32

Среднее время на гол

92
92

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янга Рангело 10 (2) 0.25
Дяк Чиприан 6 (2) 0.15
Маня Кристьян 5 (3) 0.13
Мухар Карло 5 0.13
Бирлигея Даниэль 5 0.13
Красники Эрмал 4 0.1
Малеле Сефас 4 (2) 0.1
Матиас Юри 4 0.1
Петрила Клаудиу 3 0.08
Йебоа Эммануэль 3 0.08
Аджей-Боатенг Бисмарк 3 0.08
Цвек Ловро 2 0.05
Дебелюх Габриэл 2 0.05
Браун Кристофер 1 0.03
Хобан Овидиу 1 0.03
Камора Мауру 1 0.03
Маглица Антун 1 0.03
Колингер Денис 1 0.03
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.03
Бетанкор Хефте 1 0.03
Цэру Богдан 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 14 (4) 0.35
Мунтяну Луис 10 (1) 0.25
Балута Тудор 6 0.15
Грамени Константин 6 0.15
Adrian Mazilu 6 0.15
Питу Алекси 5 0.13
Морар Влад 4 (1) 0.1
Торже Андрей-Габриэль 3 0.08
Борза Себастьян 3 0.08
Артян Андрей 3 0.08
Ларие Йонуц 3 (3) 0.08
Mateus Criciuma 2 0.05
Сали Энес 2 0.05
Петре Адриан 2 (2) 0.05
Касап Карло 1 0.03
Неделку Драгош 1 0.03
Дукуре Кевин Гробры 1 0.03
Кики Давид 1 0.03
Попеску Михай 1 0.03
Молдовяну Роберт 1 0.03
Сырбу Дан 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дан Петреску 9 1
Йебоа Эммануэль 8 1
Колингер Денис 6 1
Аджей-Боатенг Бисмарк 6 0
Бурка Андрей 6 0
Дяк Чиприан 5 0
Камора Мауру 5 0
Маня Кристьян 5 0
Петрила Клаудиу 5 0
Бирлигея Даниэль 5 0
Малеле Сефас 4 0
Цвек Ловро 4 0
Матиас Юри 4 0
Мухар Карло 4 0
Янга Рангело 3 0
Браун Кристофер 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Дуганджич Марко 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Красники Эрмал 2 0
Маглица Антун 0 1
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Цэру Богдан 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Роджер VII 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибек Денис 8 1
Попеску Михай 7 1
Кики Давид 7 0
Неделку Драгош 7 0
Балута Тудор 7 0
Сырбу Дан 6 0
Торже Андрей-Габриэль 5 0
Айоани Михай 4 0
Ларие Йонуц 3 0
Морар Влад 3 0
Касап Карло 3 0
Артян Андрей 3 0
Мунтяну Луис 3 0
Грамени Константин 3 0
Mateus Criciuma 3 0
Сали Энес 3 0
Боли Кевин 2 0
Питу Алекси 2 0
Борза Себастьян 2 0
Кориню Жереми 0 1
Младен Себастьян 1 0
Петре Адриан 1 0
Ион Роберт 1 0
Георге Хаджи 1 0
Adrian Mazilu 1 0
Gustavo Marins 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
40% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Фарул Констанца
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

6
11
ЧФР Клуж
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

25
48
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
18 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (13)
48% (19)
20% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
35% (14)
33% (13)
Фарул Констанца
30%
70%
9 побед 21 поражение
Первый тайм
20% (8)
45% (18)
35% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
33% (13)
45% (18)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

19
10

Волевые поражения

31
59

Голы по времени матча

Забито

36
27
22 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
5
14%
3
11%
1-15
8
22%
2
7%
16-30
9
25%
8
30%
30%
31-45
2
6%
5
19%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
7
19%
5
19%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 16
2
11%
5
19%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
8
31%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
3
16%
6
23%
76-90

Забито

28
48
13 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 13
24 Не забивали 23
4
14%
5
10%
1-15
4
14%
11
23%
16-30
5
18%
7
15%
31-45
4
14%
10
21%
46-60
7
25%
4
8%
61-75
4
14%
11
23%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
13%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
5
21%
7
44%
46-60
6
25%
1
6%
61-75
5
21%
2
13%
76-90

Забито

64
75
35 В 1-м тайме 36
29 Во 2-м тайме 39
27 Забивали первыми 23
7 Не забивали 6
9
14%
8
11%
1-15
12
19%
13
17%
16-30
14
22%
15
20%
31-45
6
9%
15
20%
46-60
12
19%
8
11%
61-75
11
17%
16
21%
76-90

Пропущено

43
42
16 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 27
5
12%
8
19%
1-15
3
7%
3
7%
16-30
8
19%
4
10%
31-45
8
19%
15
36%
46-60
11
26%
4
10%
61-75
8
19%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Стяуа - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1
Сепси - ЧФР Клуж 3:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Стяуа 1:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 2:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фарул Констанца - Стяуа 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 7:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:0 Стяуа - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 2:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Черно Море - Фарул Констанца 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
6 раз 30%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
7:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
2
10 раз 50%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
1
1 раз 5%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
1:1
7 раз 35%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
10 раз 50%
3
4 раза 20%
0
3 раза 15%
2
3 раза 15%

Точный счет

0:1
7 раз 18%
1:1
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 18%
1:1
7 раз 18%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 40%
2
10 раз 25%
0
6 раз 15%
3
4 раза 10%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
11 раз 28%
3
8 раз 20%
0
6 раз 15%
7
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
3
11
9
1.5
16
4
5
15
2.5
6
14
3
17
3.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
3
7
13
1.5
7
13
3
17
2.5
4
16
1
19
3.5
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
6
0.5
Больше Меньше
34
6
18
22
1.5
23
17
8
32
2.5
10
30
4
36
3.5
2
38
1
39
4.5
2
38

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 10 6 3 1 22 - 13 53
2.
Стяуа
 10 5 2 3 15 - 15 46
3.
ЧФР Клуж
 10 2 4 4 11 - 14 42
4.
Университатя Крайова
 10 3 4 3 15 - 14 40
5.
Рапид Бухарест
 10 3 3 4 17 - 20 38
6.
Сепси
 10 2 2 6 10 - 14 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Ботошани
 9 4 3 2 10 - 5 31
6.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 9 0 0 9 1 - 19 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 5 5 0 0 16 - 7 47
2.
Стяуа
 5 3 1 1 8 - 8 39
3.
Сепси
 5 1 1 3 6 - 7 25
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 7 - 7 6
6.
Университатя Крайова
 5 1 2 2 6 - 6 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Ботошани
 5 3 2 0 7 - 1 27
3.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
4.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 5 1 1 3 4 - 7 36
2.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 8 35
3.
Рапид Бухарест
 5 1 1 3 10 - 15 30
4.
Стяуа
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Фарул Констанца
 5 1 3 1 6 - 6 6
6.
Сепси
 5 1 1 3 4 - 7 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 5 0 0 5 1 - 12 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 22 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 19
Ботошани Майлат Себастьян 16 (1)
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фарул Констанца вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 53%, Фарул Констанца: 47%.
  • 95'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    94'
    Сырбу Дан возвращается на поле.
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    94'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сырбу Дан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы