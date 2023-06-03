Стадион: CommBank Stadium.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
- Полузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксПолузащитник
-
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Marco Tulio1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Moresche
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.74
1.37
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.63
0.84
Среднее время на гол
55
106
Всего голов
64
42
Голов в среднем за матч
1.68
1.11
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
53
81
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|24 (7)
|0.86
|Тилио Марко
|10
|0.36
|Леки Мэттью
|7
|0.25
|Ван дер Венне Рихард
|6
|0.21
|О'Нил Эйден
|5
|0.18
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.11
|Бос Джордан
|2
|0.07
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.04
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|Лам Томас
|1
|0.04
|Капуто Макс
|1
|0.04
|Рейш Нуну
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каммингс Джейсон
|17 (5)
|0.61
|Marco Tulio1
|10
|0.36
|Силвера Самуэл
|7
|0.25
|Beni Nkololo
|7 (2)
|0.25
|МакГэрри Джеймс
|3
|0.11
|Куол Гаранг
|2 (1)
|0.07
|Jacob Farrell
|2
|0.07
|Нисбет Джошуа
|2
|0.07
|Michael Ruhs
|2
|0.07
|Айонго Пол
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Harrison Steele
|1
|0.04
|Роу Сторм
|0
|0
|Brian Kaltak
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
|Moresche
|0
|0
|Nectarios Triantis
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|7
|1
|О'Нил Эйден
|5
|1
|Тэлбот Каллум
|6
|0
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|Рейш Нуну
|4
|0
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Бериша Валон
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Макларен Джейми
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Kaltak
|5
|3
|Nectarios Triantis
|9
|0
|Beni Nkololo
|7
|1
|Jacob Farrell
|7
|0
|Nick Montgomery
|3
|1
|Силвера Самуэл
|4
|0
|Marco Tulio1
|4
|0
|Harrison Steele
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Роу Сторм
|3
|0
|Куол Гаранг
|3
|0
|Kelechi
|2
|0
|Каммингс Джейсон
|2
|0
|Christian Theoharous
|2
|0
|Michael Ruhs
|2
|0
|Cameron Windust
|2
|0
|Moresche
|0
|1
|Даниель Холл
|1
|0
|Айонго Пол
|1
|0
|Thomas Aquilina
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
6
8
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Централ Кост Маринерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
19
26
Мельбурн Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Централ Кост Маринерс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
25
34
Голы по времени матча
Забито
38
27
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
16%
2
7%
1-15
4
11%
6
22%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
4
11%
6
22%
61-75
11
29%
6
22%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
1
6%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
8%
3
10%
1-15
8
33%
5
17%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
3
13%
9
30%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
4
17%
4
13%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
6
32%
3
15%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Забито
62
57
28 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
8
13%
5
9%
1-15
12
19%
11
19%
16-30
8
13%
6
11%
31-45
10
16%
12
21%
46-60
9
15%
13
23%
61-75
15
24%
10
18%
76-90
Пропущено
37
38
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
8%
7
18%
1-15
8
22%
7
18%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
9
24%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
Точный счет
4:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
4
5 раз 18%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
5 раз 18%
4
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
59
59
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
86
104
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
253
208
208
1117
919
622
523
127
127
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|24 (2)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|17 (5)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|15 (10)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|15 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|13 (5)
|Перт Глори
|Биверс Марк
|2 7
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|10
|Аделаида Юнайтед
|Sanchez Cortes Isaias
|2 6
|Сидней
|Брэттан Люк
|9