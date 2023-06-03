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Австралия: A-Лига
2022-2023

Стадион: .
Мельбурн Сити
0:0
Первый тайм: 13'
Централ Кост Маринерс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Централ Кост Маринерс
3.60
4.00
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гловер
Том
4
Рейш
Нуну
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
7
Леки
Мэттью
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
23
Тилио
Марко
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
25
Nectarios
Triantis
3
Brian
Kaltak
5
МакГэрри
Джеймс
11
Beni
Nkololo
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
7
Силвера
Самуэл
98
Marco
Tulio1
9
Каммингс
Джейсон
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.9%
47.4%
23.7%
11 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

1:1
1:0
3:2
1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.74
1.37

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.63
0.84

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.11

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

53
81

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 24 (7) 0.86
Тилио Марко 10 0.36
Леки Мэттью 7 0.25
Ван дер Венне Рихард 6 0.21
О'Нил Эйден 5 0.18
Нэббаут Эндрю 3 0.11
Бос Джордан 2 0.07
Бериша Валон 1 (1) 0.04
Беренгер Флорен 1 0.04
Гуд Кёртис 1 0.04
Лам Томас 1 0.04
Капуто Макс 1 0.04
Рейш Нуну 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каммингс Джейсон 17 (5) 0.61
Marco Tulio1 10 0.36
Силвера Самуэл 7 0.25
Beni Nkololo 7 (2) 0.25
МакГэрри Джеймс 3 0.11
Куол Гаранг 2 (1) 0.07
Jacob Farrell 2 0.07
Нисбет Джошуа 2 0.07
Michael Ruhs 2 0.07
Айонго Пол 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Harrison Steele 1 0.04
Роу Сторм 0 0
Brian Kaltak 0 0
Christian Theoharous 0 0
Moresche 0 0
Nectarios Triantis 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Балар Максимильен 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 7 1
О'Нил Эйден 5 1
Тэлбот Каллум 6 0
Джеймисон Скотт 4 1
Рейш Нуну 4 0
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Бериша Валон 3 0
Бос Джордан 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Гуд Кёртис 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Макларен Джейми 2 0
Гловер Том 2 0
Тилио Марко 2 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Kaltak 5 3
Nectarios Triantis 9 0
Beni Nkololo 7 1
Jacob Farrell 7 0
Nick Montgomery 3 1
Силвера Самуэл 4 0
Marco Tulio1 4 0
Harrison Steele 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Роу Сторм 3 0
Куол Гаранг 3 0
Kelechi 2 0
Каммингс Джейсон 2 0
Christian Theoharous 2 0
Michael Ruhs 2 0
Cameron Windust 2 0
Moresche 0 1
Даниель Холл 1 0
Айонго Пол 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Балар Максимильен 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

6
8
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Централ Кост Маринерс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

19
26
Мельбурн Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Централ Кост Маринерс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

25
34

Голы по времени матча

Забито

38
27
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
6
16%
2
7%
1-15
4
11%
6
22%
16-30
6
16%
4
15%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
4
11%
6
22%
61-75
11
29%
6
22%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
11%
3
17%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
4
22%
3
17%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
1
6%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
8%
3
10%
1-15
8
33%
5
17%
16-30
2
8%
2
7%
31-45
3
13%
9
30%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
4
17%
4
13%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
6
32%
3
15%
16-30
2
11%
4
20%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
4
21%
2
10%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

62
57
28 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 35
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
8
13%
5
9%
1-15
12
19%
11
19%
16-30
8
13%
6
11%
31-45
10
16%
12
21%
46-60
9
15%
13
23%
61-75
15
24%
10
18%
76-90

Пропущено

37
38
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 24
3
8%
7
18%
1-15
8
22%
7
18%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
6
16%
3
8%
61-75
9
24%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Точный счет

4:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
4
5 раз 18%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
5 раз 18%
4
5 раз 18%
3
4 раза 14%
0
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
10
4
8
6
2.5
5
9
5
9
3.5
4
10
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
10
4
3
11
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
25
3
20
8
1.5
20
8
11
17
2.5
9
19
6
22
3.5
5
23
1
27
4.5
1
27
5.5
1/2 финала
1 Сидней
5 Мельбурн Сити
1 Аделаида Юнайтед
4 Централ Кост Маринерс
Финал
0 Мельбурн Сити
0 Централ Кост Маринерс

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 24 (2)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 17 (5)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 15 (10)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 15 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Перт Глори Биверс Марк 2 7
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 10
Аделаида Юнайтед Sanchez Cortes Isaias 2 6
Сидней Брэттан Люк 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Сити
Ничья
Централ Кост Маринерс
3.60
4.00
3.75
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