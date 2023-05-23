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  3. Словакия: Super Liga ECL: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:3
Конец матча
Ружомберок
0'
0:1
3' Гол
Мадленяк Матей
0:2
43' Гол
Герец Штефан
45' Красная карточка
Бакаля Микулаш
0:3
45' Пенальти
Хриен Мартин
57' Желтая карточка
Хриен Мартин
90'+3
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
11
Samuel
Datko
17
Бариш
Дамьян
15
Rene
Paraj
19
Martin
Talakov
7
Daniel
Pavuk
10
Jozef
Spyrka
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
10
Шефчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
8
Домонкос
Кристоф
13
Мадленяк
Матей
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
Железярне Подбрезова
3-4-2-1
Ружомберок
4-4-1-1

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Ружомберок

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:2
С
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Земплин 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0
  • Желтая карточка
    57'
    Хриен Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jozef Spyrka уходит с поля. Adam Horvat выходит вместо него
  • 46'
    Martin Talakov уходит с поля. Peter Kovacik выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Хриен Мартин из команды Ружомберок забивает с точки!
  • 47'
    УДАЛЕНИЕ! - Бакаля Микулаш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Герец Штефан бьет в цель!
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