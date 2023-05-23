Стадион: ZELPO Arena.
0:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМадленяк Матей
0:2
43' ГолГерец Штефан
45' Красная карточкаБакаля Микулаш
0:3
45' ПенальтиХриен Мартин
57' Желтая карточкаХриен Мартин
90'+3
Ход матча
3'
43'
0:2
45'
45'
0:3
57'
11
Samuel
Datko
17
Бариш
Дамьян
15
Rene
Paraj
10
Jozef
Spyrka
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Samuel DatkoЗащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
- Запасные игроки
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Simon Fasko
-
-
-
41 Ivan Rehak
-
31 Matej Luksch
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тучны АдамЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Ружомберок
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0
Ружомберок
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Земплин 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0
Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0