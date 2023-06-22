Тур: 11.
0:2
Второй тайм: 83'
0'
0:1
19' ГолАлберто Юри
20' Желтая карточкаАлберто Юри
25' Желтая карточкаBidu
0:2
28' Гол в свои воротаJoao Lucas2
30' Желтая карточкаФагнер Лемос
45' Желтая карточкаБиро
45' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
70' Желтая карточкаДуглас XV
Ход матча
19'
0:1
20'
25'
28'
0:2
30'
45'
70'
76'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
19
Дуглас
XV
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
14
Joao
Caetano
21
Bidu
29
Рони
26
Биро
10
Roger
I
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
97 Luan Dias
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
14 Joao CaetanoЗащитник
-
21 BiduЗащитник
-
29 РониПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Сантос
Коринтианс
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
33 матча
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.2%
57.6%
21.2%
7 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.24
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
21
7
Голов в среднем за матч
1.31
0.47
Среднее время на гол
68
192
Всего голов
42
16
Голов в среднем за матч
1.27
0.48
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
70
185
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|2
|0.18
|Deivid de Souza
|2
|0.18
|Angelo Borges
|2
|0.18
|Лима Лукас III
|1
|0.09
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.09
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.09
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|5 (1)
|0.45
|Алберто Юри
|2
|0.18
|Ruan Oliveira
|1
|0.09
|Matheus Araujo
|1
|0.09
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|5
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Joaquim
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Gabriel Inocencio
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Фаусто
|4
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Фагнер Лемос
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Bidu
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Ruan Oliveira
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
1
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
7
Сантос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
8
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1
Результаты матчей
Сантос
Коринтианс
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сантос
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|8.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|10 - 3
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|2:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4