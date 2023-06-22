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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Сантос
0:2
Второй тайм: 83'
Коринтианс
0'
0:1
19' Гол
Алберто Юри
20' Желтая карточка
Алберто Юри
25' Желтая карточка
Bidu
0:2
28' Гол в свои ворота
Joao Lucas2
30' Желтая карточка
Фагнер Лемос
45' Желтая карточка
Биро
45' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
70' Желтая карточка
Дуглас XV
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
12
Gabriel
Inocencio
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
20
Мендоса
Стивен
23
Лима
Лукас
III
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Леонардо
Маркос
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
14
Joao
Caetano
21
Bidu
29
Рони
26
Биро
33
Ruan
Oliveira
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Сантос
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Сантос
Коринтианс

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

33 матча

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.2%
57.6%
21.2%
7 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПА
2:2
СA
0:1
К
1:0
СA
0:0
К
4:0
ПА
1:2
СA
2:0
СA
0:0
ПА
0:2
СA
1:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:1
П
1:1
СA
2:0
СA
2:0
ПА
1:0
СA
2:1
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
ПА
2:0
СA
2:0
К
1:2
К
2:0
СA
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.31
0.47

Среднее время на гол

68
192

Всего голов

42
16

Голов в среднем за матч

1.27
0.48

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

70
185

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.18
Deivid de Souza 2 0.18
Angelo Borges 2 0.18
Лима Лукас III 1 0.09
Леонардо Маркос 1 (1) 0.09
Габриэль Эдуардо 1 0.09
Сотельдо Йеферсон 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.45
Алберто Юри 2 0.18
Ruan Oliveira 1 0.09
Matheus Araujo 1 0.09
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 5 0
Дуглас XV 4 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Сотельдо Йеферсон 1 1
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Сантос Натан 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Joaquim 1 0
Lucas Braga 1 0
Luan Dias 1 0
Angelo Borges 1 0
Gabriel Inocencio 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 4 0
Жил Карлос 3 0
Фагнер Лемос 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Bidu 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Биро 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Ruan Oliveira 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
1
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
7
Сантос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
67%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
8
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1

Результаты матчей

Сантос
Коринтианс

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сантос
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8
2
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 6 5 0 22 - 8 23
3.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
Атлетико Минейро
 0:0 11 5 4 2 14 - 8 19
5.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
6.
Флуминенсе
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Гремио
 10 5 2 3 14 - 15 17
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 0:2 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Коринтианс
 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Байя
 0:0 11 2 4 5 11 - 16 10
17.
Гойяс
 10 2 2 6 9 - 18 8
18.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Флуминенсе
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
8.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 2:0 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 0:2 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
15.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
16.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
17.
Байя
 0:0 6 1 3 2 9 - 9 6
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 6 2 4 0 10 - 3 10
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Флуминенсе
 0:0 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 0:2 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 0:0 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 2:0 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Rodrigo Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Biro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Жоао Лукас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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    Лучшие коэффициенты
    Сантос
    Ничья
    Коринтианс
    39.00
    3.65
    3.94
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