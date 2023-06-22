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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Сантос
0:2
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
19' Гол
Алберто Юри
20' Желтая карточка
Алберто Юри
25' Желтая карточка
Bidu
0:2
28' Гол в свои ворота
Joao Lucas2
30' Желтая карточка
Фагнер Лемос
45' Желтая карточка
Биро
45' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
70' Желтая карточка
Дуглас XV
90'+127
34
Жуан
Пауло
13
Joao
Lucas2
28
Joaquim
24
Мессиас
12
Gabriel
Inocencio
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
20
Мендоса
Стивен
23
Лима
Лукас
III
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Леонардо
Маркос
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
14
Joao
Caetano
21
Bidu
29
Рони
26
Биро
33
Ruan
Oliveira
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Сантос
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Сантос
Коринтианс

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

33 матча

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.2%
57.6%
21.2%
7 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.4%
36.4%
24.2%
13 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ПА
2:2
СA
0:1
К
1:0
СA
0:0
К
4:0
ПА
1:2
СA
2:0
СA
0:0
ПА
0:2
СA
1:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:1
П
1:1
СA
2:0
СA
2:0
ПА
1:0
СA
2:1
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
ПА
2:0
СA
2:0
К
1:2
К
2:0
СA
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

21
7

Голов в среднем за матч

1.31
0.47

Среднее время на гол

68
192

Всего голов

42
16

Голов в среднем за матч

1.27
0.48

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

70
185

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.18
Deivid de Souza 2 0.18
Angelo Borges 2 0.18
Лима Лукас III 1 0.09
Леонардо Маркос 1 (1) 0.09
Габриэль Эдуардо 1 0.09
Сотельдо Йеферсон 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.45
Алберто Юри 2 0.18
Ruan Oliveira 1 0.09
Matheus Araujo 1 0.09
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 5 0
Rodrigo Fernandez2 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Сотельдо Йеферсон 1 1
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Сантос Натан 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Joaquim 1 0
Lucas Braga 1 0
Luan Dias 1 0
Angelo Borges 1 0
Gabriel Inocencio 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 4 0
Жил Карлос 3 0
Фагнер Лемос 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Bidu 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Биро 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Ruan Oliveira 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Коринтианс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
7
Сантос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Коринтианс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
2
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0
Коринтианс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1

Результаты матчей

Сантос
Коринтианс

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Сантос
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
5.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
6.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Гремио
 10 5 2 3 14 - 15 17
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
17.
Гойяс
 10 2 2 6 9 - 18 8
18.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
8.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 4
Весь список
  • Желтая карточка
    70'
    Дуглас XV получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Biro уходит с поля. Адсон выходит вместо него
  • 65'
    Ruan Oliveira уходит с поля. Matheus Araujo выходит вместо него
  • 46'
    Сотельдо Йеферсон уходит с поля. Анхело Борхес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Rodrigo Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Biro получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      30'
      Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Жоао Лукас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      25'
      Bidu получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Жоао Лукас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Алберто Юри получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Ruan Oliveira сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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