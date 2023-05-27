Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Матч возобновлен

46' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Салернитана будет все-таки засчитан.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Ловрич Санди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Г О О О О Л - Кастанос Григорис забивает с левой ноги!

43' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Пирола Лоренцо из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Салернитана

37' Де Вильена Тонни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Пёнтек Кшиштоф пробил со штрафного прямо в стенку

32' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ловрич Санди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Де Вильена Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Команда Удинезе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Зеегелаар Марвин забивает с правой ноги!

25' Ловрич Санди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

20' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

19' Маццокки Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бронн Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Де Вильена Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Салернитана

12' Удар от ворот произведет Удинезе

12' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' О, нет. Из многообещающей позиции Ботхейм Эрик из команды Салернитана наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

10' Игрок из команды Салернитана делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Бронн Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Удинезе

9' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Маццокки Паскуале из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Зеегелаар Марвин получил желтую карточку от судьи

3' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля