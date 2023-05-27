Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Кастанос Григорис получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Leonardo Buta из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

90' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Зеегелаар Марвин получает вторую желтую карточку

86' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Тактическая замена. Масина Адам уходит с поля и его заменяет Leonardo Buta

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Пёнтек Кшиштоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Неуэн получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Салернитана

78' Оооо... вот это был удар! Арслан Толгай-Али должен был забить с этой позиции.

78' Гомеш Бету создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Гомеш Бету . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Бийол Яка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Бийол Яка - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Удар от ворот произведет Салернитана

69' Матч возобновлен

68' Масина Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Кастанос Григорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Товен Флорьян нанес удар головой, но Винченцо Фьорилло спокойно отбил мяч.

63' Зеегелаар Марвин из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Зеегелаар Марвин из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Зеегелаар Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Команда Салернитана сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О Л - Кандрева Антонио из команды Салернитана правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

57' Матч возобновлен

56' Брадарич Домагой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Салернитана

52' Самарджич Лазар из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.