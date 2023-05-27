Тур: 37. Стадион: Аречи. Главный судья: Niccolo Baroni
3:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
0:1
25' ГолЗеегелаар Марвин
0:2
30' ГолНесторовски Илья
37' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
1:2
43' ГолКастанос Григорис
2:2
57' ГолКандрева Антонио
71' Желтая карточкаБийол Яка
87' Вторая желтая карточкаЗеегелаар Марвин
90' Желтая карточкаКастанос Григорис
3:2
90' ГолТрост-Эконг Виллиам
90' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
90'+8
Ход матча
25'
0:1
30'
37'
43'
57'
71'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
399 Количество передач 438
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Ботхейм
Эрик
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Басси МатеоПолузащитник
-
74 Руссо ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Салернитана
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
54
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|16 (1)
|0.43
|Кандрева Антонио
|7
|0.19
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|0.11
|Де Вильена Тонни
|4
|0.11
|Кулибали Лассана
|3
|0.08
|Маццокки Паскуале
|2
|0.05
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.05
|Кастанос Григорис
|2
|0.05
|Пирола Лоренцо
|2
|0.05
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Самбья Саломон
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.27
|Перейра Роберто
|5
|0.14
|Ловрич Санди
|5
|0.14
|Самарджич Лазар
|5
|0.14
|Удоги Дестини
|3
|0.08
|Бийол Яка
|3
|0.08
|Делофеу Херард
|2
|0.05
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|Бекао Родриго
|2
|0.05
|Масина Адам
|2
|0.05
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.05
|Перес Неуэн
|2
|0.05
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|11
|0
|Данилюк Флавиус
|9
|0
|Бронн Дилан
|5
|1
|Де Вильена Тонни
|5
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Диа Булайе
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Соуза Паулу
|0
|2
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|11
|1
|Бийол Яка
|10
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Уолас Соуза
|6
|0
|Перейра Роберто
|6
|0
|Удоги Дестини
|5
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Эбоселе Фести
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|1
|Нюйтинк Брэм
|3
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
12
8
Салернитана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Удинезе
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
23
5
Волевые поражения
13
29
Салернитана
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
38% (14)
16% (6)
Удинезе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
26
8
Волевые поражения
25
37
Голы по времени матча
Забито
29
17
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
7
24%
7
41%
76-90
Пропущено
27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
19%
6
21%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
7
26%
6
21%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
4
15%
5
18%
76-90
Забито
17
31
7 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
4
24%
8
26%
1-15
2
12%
7
23%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
4
24%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
4
24%
5
16%
76-90
Пропущено
35
18
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
4
11%
5
28%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
7
20%
5
28%
46-60
4
11%
3
17%
61-75
7
20%
1
6%
76-90
Забито
46
48
18 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
9
20%
9
19%
1-15
5
11%
9
19%
16-30
4
9%
8
17%
31-45
10
22%
3
6%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
11
24%
12
25%
76-90
Пропущено
62
46
32 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 26
9
15%
11
24%
1-15
7
11%
3
7%
16-30
16
26%
9
20%
31-45
12
19%
11
24%
46-60
7
11%
6
13%
61-75
11
18%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3
Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1
Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0
Результаты матчей
Салернитана
Удинезе
Точный счет
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
2:2
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
162
910
99
514
414
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
109
513
613
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2611
1423
1522
631
532
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|0:0 Заявка
|37
|17
|10
|10
|47 - 35
|61
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|9.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|10.
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|48 - 41
|51
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 21
|31
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10