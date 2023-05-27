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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Niccolo Baroni
Салернитана
3:2
Конец матча
Удинезе
0'
4' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
0:1
25' Гол
Зеегелаар Марвин
0:2
30' Гол
Несторовски Илья
37' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
1:2
43' Гол
Кастанос Григорис
2:2
57' Гол
Кандрева Антонио
71' Желтая карточка
Бийол Яка
87' Вторая желтая карточка
Зеегелаар Марвин
90' Желтая карточка
Кастанос Григорис
3:2
90' Гол
Трост-Эконг Виллиам
90' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
90'+8

Ход матча

4'
 
Зеегелаар Марвин
25'
0:1
Зеегелаар Марвин
(Ловрич Санди)
30'
0:2
Несторовски Илья
(Перейра Роберто)
37'
Де Вильена Тонни
 
43'
Кастанос Григорис
(Кандрева Антонио)
1:2
46'
Брадарич Домагой
Ботхейм Эрик
 
57'
Кандрева Антонио
(Маццокки Паскуале)
2:2
64'
Самбья Саломон
Брадарич Домагой
 
64'
 
Гомеш Бету
Несторовски Илья
71'
 
Бийол Яка
76'
 
Арслан Толгай-Али
Товен Флорьян
77'
Бохинен Эмиль
Кулибали Лассана
 
77'
Николусси Кавилья Ханс
Де Вильена Тонни
 
86'
Ерволино Антонио Пио
Маццокки Паскуале
 
86'
 
Бута Леонарду
Масина Адам
87'
 
Зеегелаар Марвин
90'
Кастанос Григорис
 
90'
Трост-Эконг Виллиам
(Самбья Саломон)
3:2
90'
Трост-Эконг Виллиам
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 399 Количество передач 438
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Салернитана 28.6% (32)
X 43.8% (49)
Удинезе 27.7% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фиорилло
Винченцо
2
Бронн
Дилан
15
Трост-Эконг
Виллиам
98
Пирола
Лоренцо
20
Кастанос
Григорис
30
Маццокки
Паскуале
10
Де
Вильена
Тонни
18
Кулибали
Лассана
87
Кандрева
Антонио
11
Ботхейм
Эрик
99
Пёнтек
Кшиштоф
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
3
Масина
Адам
37
Перейра
Роберто
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
8
Зеегелаар
Марвин
26
Товен
Флорьян
30
Несторовски
Илья
Салернитана
3-4-2-1
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Салернитана
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
0:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
54

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 16 (1) 0.43
Кандрева Антонио 7 0.19
Пёнтек Кшиштоф 4 (1) 0.11
Де Вильена Тонни 4 0.11
Кулибали Лассана 3 0.08
Маццокки Паскуале 2 0.05
Бонаццоли Федерико 2 0.05
Кастанос Григорис 2 0.05
Пирола Лоренцо 2 0.05
Ботхейм Эрик 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Трост-Эконг Виллиам 1 0.03
Николусси Кавилья Ханс 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Данилюк Флавиус 0 0
Самбья Саломон 0 0
Дьомбер Норберт 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.27
Перейра Роберто 5 0.14
Ловрич Санди 5 0.14
Самарджич Лазар 5 0.14
Удоги Дестини 3 0.08
Бийол Яка 3 0.08
Делофеу Херард 2 0.05
Несторовски Илья 2 0.05
Бекао Родриго 2 0.05
Масина Адам 2 0.05
Эхизибуэ Кингсли 2 0.05
Перес Неуэн 2 0.05
Саксесс Исаак 1 0.03
Зеегелаар Марвин 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эбоселе Фести 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Лассана 11 0
Данилюк Флавиус 9 0
Бронн Дилан 5 1
Де Вильена Тонни 5 0
Дьомбер Норберт 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Кастанос Григорис 4 0
Диа Булайе 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Фасио Федерико 2 1
Кандрева Антонио 2 1
Соуза Паулу 0 2
Сепе Луиджи 3 0
Давиде Никола 3 0
Самбья Саломон 3 0
Радованович Иван 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Маджоре Джулио 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Николусси Кавилья Ханс 2 0
Ловато Маттео 2 0
Очоа Гильермо 1 0
Чрнигой Домен 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Валенсия Диего 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 11 1
Бийол Яка 10 0
Перес Неуэн 7 1
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Уолас Соуза 6 0
Перейра Роберто 6 0
Удоги Дестини 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Эбоселе Фести 4 0
Зеегелаар Марвин 2 1
Нюйтинк Брэм 3 0
Эбосс Энцо 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Масина Адам 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0

Результаты матчей

Салернитана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

12
8
Салернитана
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Удинезе
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
63% (12)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

23
5

Волевые поражения

13
29
Салернитана
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (13)
30% (11)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
38% (14)
16% (6)
Удинезе
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (19)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
30% (11)
41% (15)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

26
8

Волевые поражения

25
37

Голы по времени матча

Забито

29
17
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
3
10%
4
24%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
7
24%
7
41%
76-90

Пропущено

27
28
15 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
19%
6
21%
1-15
3
11%
2
7%
16-30
7
26%
6
21%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
4
15%
5
18%
76-90

Забито

17
31
7 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
4
24%
8
26%
1-15
2
12%
7
23%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
4
24%
2
6%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
4
24%
5
16%
76-90

Пропущено

35
18
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
4
11%
5
28%
1-15
4
11%
1
6%
16-30
9
26%
3
17%
31-45
7
20%
5
28%
46-60
4
11%
3
17%
61-75
7
20%
1
6%
76-90

Забито

46
48
18 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
12 Не забивали 11
9
20%
9
19%
1-15
5
11%
9
19%
16-30
4
9%
8
17%
31-45
10
22%
3
6%
46-60
7
15%
7
15%
61-75
11
24%
12
25%
76-90

Пропущено

62
46
32 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 23
22 Пропускали первыми 19
30 Не пропускали 26
9
15%
11
24%
1-15
7
11%
3
7%
16-30
16
26%
9
20%
31-45
12
19%
11
24%
46-60
7
11%
6
13%
61-75
11
18%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3
Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Салернитана - Торино 1:1
Удинезе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1
Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0

Результаты матчей

Салернитана
Удинезе

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
2:2
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
10 раз 27%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
2
9
10
1.5
9
9
5
14
2.5
4
14
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
9
5
13
1.5
6
13
1
17
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
26
11
14
23
1.5
15
22
6
31
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 0:0 Заявка 37 17 10 10 47 - 35 61
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
9.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 37 13 12 12 48 - 41 51
11.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 0:0 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 19 8 7 4 28 - 21 31
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Рома
 0:0 Заявка 19 7 7 5 21 - 21 28
6.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
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Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
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    Прогнозы 112
    Салернитана 28.6% (32)
    X 43.8% (49)
    Удинезе 27.7% (31)
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