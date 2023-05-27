Тур: 37. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 29856 Главный судья: Сото Сесар
1:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
3'
1:0
29'
1:1
33'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
164 Количество передач 390
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.45 Победа «Реала»
-
-
1.66 Обе забьют – да
-
-
10.00 Ничья со счётом 2:2
-
2.95 Победа «Севильи»
13
Буну
Яссин
10
Ракитич
Иван
43
Буэно
Ману
17
Ламела
Эрик
25
Хиль
Бриан
12
Мир
Рафа
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Родриго
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
21 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Севилья
Реал Мадрид
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
37 матчей
24.3%
5.4%
70.3%
9 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.8%
21.6%
67.6%
4 победы 8 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
3
2.06
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
91
55
Голов в среднем за матч
2.46
1.49
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.22
|Мир Рафа
|6
|0.16
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.11
|Акунья Маркос
|3
|0.08
|Гудель Неманья
|3
|0.08
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|Сусо Хесус
|2
|0.05
|Хиль Бриан
|2
|0.05
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.05
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|18 (6)
|0.49
|Винисиус Жуниор
|10
|0.27
|Асенсио Марко
|9
|0.24
|Родриго
|8 (1)
|0.22
|Вальверде Федерико
|7
|0.19
|Милитао Эдер
|5
|0.14
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.11
|Васкес Лукас
|4
|0.11
|Кроос Тони
|2
|0.05
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Себальос Дани
|0
|0
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|8
|1
|Гуйе Папе
|4
|3
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Теллес Алекс
|6
|0
|Навас Хесус
|5
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Фернандо Режес
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Хиль Бриан
|4
|0
|Баде Луак
|4
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|1
|Карвахаль Даниэль
|6
|1
|Модрич Лука
|7
|0
|Начо Фернандес
|6
|0
|Себальос Дани
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Родриго
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Васкес Лукас
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
6
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
6% (1)
39% (7)
Реал Мадрид
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
18
41
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
25% (9)
36% (13)
Реал Мадрид
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
27
47
Голы по времени матча
Забито
25
29
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
4%
5
17%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
8
32%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
8
32%
10
34%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
10%
4
21%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Забито
23
42
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
5
22%
5
12%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
3
13%
12
29%
31-45
6
26%
5
12%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
4
17%
10
24%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
6
38%
76-90
Забито
48
71
24 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 23
7 Не забивали 5
6
13%
10
14%
1-15
7
15%
6
8%
16-30
11
23%
17
24%
31-45
6
13%
7
10%
46-60
6
13%
11
15%
61-75
12
25%
20
28%
76-90
Пропущено
47
35
18 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
6
13%
7
20%
31-45
10
21%
5
14%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
12
26%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3
Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0
Результаты матчей
Севилья
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
2
14 раз 39%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
810
135
216
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
414
117
216
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
315
1224
2412
432
1026
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|1:1 Заявка
|37
|23
|6
|8
|73 - 35
|75
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 30
|73
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|43 - 39
|56
|7.
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|34 - 39
|50
|8.
|1:1 Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 51
|50
|9.
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|11.
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|34 - 40
|47
|12.
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|43 - 49
|46
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|39 - 42
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|32 - 44
|38
|18.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|19.
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|47 - 64
|35
|20.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|1:1 Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|19 - 12
|32
|9.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|10.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|22 - 20
|31
|11.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|12.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|13.
|1:1 Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 24
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|15.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|1:1 Заявка
|19
|10
|2
|7
|30 - 20
|32
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|1:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 27
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 25
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Мальорка
|Мурики Ведат
|14 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11