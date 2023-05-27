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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 29856 Главный судья: Сото Сесар
Севилья
1:1
Второй тайм: 50'
Реал Мадрид
0'
1:0
3' Гол
Мир Рафа
1:1
29' Гол
Родриго
33' Желтая карточка
Васкес Лукас

Ход матча

3'
Мир Рафа
1:0
29'
1:1
Родриго
33'
 
Васкес Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 164 Количество передач 390
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 131
Севилья 18.3% (24)
X 22.1% (29)
Реал Мадрид 59.5% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Реал Мадрид
3.65
3.65
4.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
6
Гудель
Неманья
4
Рекик
Карим
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
43
Буэно
Ману
17
Ламела
Эрик
24
Гомес
Алехандро
Папу
25
Хиль
Бриан
12
Мир
Рафа
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
8
Кроос
Тони
18
Тчуамени
Орельен
10
Модрич
Лука
15
Вальверде
Федерико
21
Родриго
19
Себальос
Дани
Севилья
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Севилья
Реал Мадрид

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

37 матчей

24.3%
5.4%
70.3%
9 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.8%
21.6%
67.6%
4 победы 8 ничьих 25 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

3
2.06

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

91
55

Голов в среднем за матч

2.46
1.49

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.22
Мир Рафа 6 0.16
Ламела Эрик 5 0.14
Окампос Лукас 4 (3) 0.11
Акунья Маркос 3 0.08
Гудель Неманья 3 0.08
Торрес Оливер 3 0.08
Сусо Хесус 2 0.05
Хиль Бриан 2 0.05
Кармона Хосе Анхель 2 0.05
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Гомес Алехандро Папу 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Корона Хесус 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Монтьель Гонсало 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Фернандо Режес 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 18 (6) 0.49
Винисиус Жуниор 10 0.27
Асенсио Марко 9 0.24
Родриго 8 (1) 0.22
Вальверде Федерико 7 0.19
Милитао Эдер 5 0.14
Модрич Лука 4 (1) 0.11
Васкес Лукас 4 0.11
Кроос Тони 2 0.05
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 8 1
Гуйе Папе 4 3
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Теллес Алекс 6 0
Навас Хесус 5 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Фернандо Режес 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Хиль Бриан 4 0
Баде Луак 4 0
Дилейни Томас 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 1
Карвахаль Даниэль 6 1
Модрич Лука 7 0
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Родриго 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Васкес Лукас 2 0
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
6
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
6% (1)
39% (7)
Реал Мадрид
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

18
41
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
25% (9)
36% (13)
Реал Мадрид
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

27
47

Голы по времени матча

Забито

25
29
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
4%
5
17%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
8
32%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
8
32%
10
34%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
10%
4
21%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Забито

23
42
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
5
22%
5
12%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
3
13%
12
29%
31-45
6
26%
5
12%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
4
17%
10
24%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
6
38%
76-90

Забито

48
71
24 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 23
7 Не забивали 5
6
13%
10
14%
1-15
7
15%
6
8%
16-30
11
23%
17
24%
31-45
6
13%
7
10%
46-60
6
13%
11
15%
61-75
12
25%
20
28%
76-90

Пропущено

47
35
18 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
6
13%
7
20%
31-45
10
21%
5
14%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
12
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3
Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0
Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0

Результаты матчей

Севилья
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
2
14 раз 39%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
8
10
1.5
13
5
2
16
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
11
7
2
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
31
5
12
24
1.5
24
12
4
32
2.5
10
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 1:1 Заявка 37 23 6 8 73 - 35 75
3.
Атлетико М
 Заявка 36 22 7 7 66 - 30 73
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 36 16 8 12 43 - 39 56
7.
Осасуна
 Заявка 36 14 8 14 34 - 39 50
8.
Севилья
 1:1 Заявка 37 13 11 13 46 - 51 50
9.
Атлетик Б
 Заявка 36 14 8 14 46 - 41 50
10.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
11.
Мальорка
 Заявка 36 13 8 15 34 - 40 47
12.
Райо Вальекано
 Заявка 36 12 10 14 43 - 49 46
13.
Валенсия
 Заявка 36 11 7 18 39 - 42 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
17.
Хетафе
 Заявка 36 9 11 16 32 - 44 38
18.
Кадис
 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
19.
Эспаньол
 Заявка 36 8 11 17 47 - 64 35
20.
Эльче
 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 1:1 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Мальорка
 Заявка 18 9 5 4 19 - 12 32
9.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
10.
Осасуна
 Заявка 18 10 1 7 22 - 20 31
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
12.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
13.
Севилья
 1:1 Заявка 19 7 6 6 24 - 24 27
14.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
15.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 1:1 Заявка 19 10 2 7 30 - 20 32
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 1:1 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 18 6 5 7 24 - 27 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Валенсия
 Заявка 18 3 3 12 14 - 25 12
18.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Мальорка Мурики Ведат 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    52'
    Милитао после предыдущего эпизода остаётся на газоне и нуждается в помощи медиков. 
  • Опасный момент
    51'
    Акунья прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, Мир пробил в касание из борьбы с Милитао, но в левый угол не попал. 
  • 50'
    Эрик Ламела совершил рывок по правому флангу, но точной передачи так и не дождался. 
  • 49'
    Активно разминаются запасные футболисты "Реала", но пока никто из них на поле не выйдет, так как Родриго готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    48'
    Рекик и Гудель совместными усилиями отобрали мяч у Родриго, после чего футболист "Реала" оказался на газоне. Требуется выход врачей. 
  • Офсайд
    47'
    Родриго вырвался на свидание с Буну и пробил выше ворот, а потом судья дал свисток, сообщив об офсайде. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Матч продолжается. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён, 1-1. 
  • Угловой
    45'
    С правого фланга хозяева выполнили корнер, но ничего полезного из него не выжали, проиграв борьбу на втором этаже. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Опасный момент
    44'
    Алехандро Гомес подключается к атаке левым флангом и подаёт на линию вратарской, откуда выше цели в касание бьёт Эрик Ламела. 
  • 43'
    Ламела добежал до штрафной площадки по центру, а потом выполнил передачу на правый фланг, но там никого не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Орельен Тчуамени нарушил правила в центральном круге, придержав Эрика Ламелу. Судья решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    41'
    А сейчас свисток арбитра раздался. Неманья Гудель подтолкнул в спину Родриго. 
  • Судья
    40'
    Ману Буэно оказался на газоне после подката Тони Крооса, однако арбитр показал, что немец сыграл в мяч. 
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    • Штанга
      38'
      ОПАСНО! Эрик Ламела завершает атаку ударом с центра штрафной площадки и попадает в правую штангу. 
    • 37'
      В высокий прессинг включаются хозяева, однако защитники "Реала" уверенно выходят из-под давления, используя короткие передачи. 
    • 36'
      Иван Ракитич взялся за исполнение стандарта. Закрутил мяч в створ, но Тибо Куртуа справился. 
    • Желтая карточка
      35'
      Лукас Васкес придерживает Бриана Хиля на правом фланге, за что и получает жёлтую карточку. 
    • 34'
      Пока вратари без сэйвов, потому как по одному точному удару нанесли команды, превратив их в голы. 
    • 33'
      Лука Модрич ворвался в штрафную с правого фланга и выполнил подачу, но уже после того, как круглый пересёк лицевую линию. 
    • 32'
      Маркос Акунья совершил рывок по левому флангу, но к мячу не успел, так как быстрее оказался Лукас Васкес. Аут для хозяев. 
    • 31'
      Перед заработанным штрафным ударом "Реал" продолжительное время владел мячом на чужой части поля, и всё-таки сумел найти гол. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! РОДРИГО!!! Классный удар со штрафного в правый угол наносит Родриго, Буну даже не дёрнулся. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Орельен Тчуамени добегает до штрафной площадки и оказывается на газоне - Эрик Ламела нарушает правила. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Васкес оказался на газоне на правом фланге после контакта с Хилем. Судья не сразу, но зафиксировал нарушение правил. 
    • Опасный момент
      27'
      Карим Рекик подключился к атаке, да ещё как. Добежал по центру до штрафной и пробил чуть выше перекладины. 
    • 26'
      Хиль пересёк с мячом центральную линию на левом фланге, а потом его встретил Лукас Васкес и успешно вступил в отбор. 
    • 25'
      Иван Ракитич добирается до угла штрафной площадки по левому флангу и простреливает - Орельен Тчуамени мяч перехватывает. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Неманья Гудель поднялся к центральному кругу и отобрал мяч у Родриго, а перед этим нарушил правила. 
    • 23'
      После забитого гола "Севилья" провела несколько атак, а потом инициативу перехватил "Реал". Больше работает с мячом, но пока только один опасный момент создал. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Атака хозяев завершилась свистком арбитра. Бриан Хиль сбил в штрафной площадке Эдера Милитао. 
    • 21'
      Эрик Ламела совершил рывок по правому флангу, но не сумел обыграть один в один Ферлана Менди. 
    • 20'
      Лука Модрич доставил мяч на правый край штрафной площадки, но никого из партнёров там не оказалось. 
    • 19'
      Иван Ракитич решил завершить атаку ударом с дальней дистанции, но в створ не попал - мимо левого угла пролетел круглый. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Васкес врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает на дальнюю штангу, откуда бьёт в касание Родриго, но не попадает в створ. 
    • 17'
      Лукас Васкес открылся под передачу на правом фланге, но не лучшим образом обработал мяч, чем и воспользовался Маркос Акунья. 
    • 16'
      Тони Кроос выполнил подачу со штрафного, но и ему не удалось довести мяч до партнёров. Надёжно обороняется "Севилья". 
    • Фол, нарушение
      15'
      Ману Буэно остановил Луку Модрича на левом фланге при помощи подката, но не обошёлся без фола. 
    • 14'
      Статистику ударов по воротам нам показали. Пока скромное количество - дважды пробила "Севилья", а "Реал" пока и вовсе без ударов. 
    • 13'
      Ферлан Менди успешно вступает в отбор на левом фланге, лишая игрового снаряда Гонсало Монтьеля. 
    • Фол, нарушение
      12'
      На правом фланге гости заработали стандарт. Лука Модрич навесил в центр штрафной и нашёл соперника. 
    • Опасный момент
      11'
      Рафа Мир совершил рывок по центру и почти вошёл в штрафную, но вовремя вмешался Давид Алаба, отобрав мяч в подкате. 
    • 10'
      Лука Модрич совершил рывок по правому флангу и попытался откликнуться на пас Орельена Тчуамени, но слишком сильно полетел мяч, в аут. 
    • 9'
      Яссин Буну попытался начать атаку длинной передачей в центральный круг, однако партнёров не нашёл. 
    • 8'
      Лукас Васкес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Маркос Акунья оказался против, отобрав мяч. 
    • 7'
      После забитого гола "Севилья" продолжает атаковать. Бриан Хиль добегает до лицевой линии на левом фланге и подаёт - слишком сильно получается. 
    • 6'
      Эрик Ламела обработал мяч около правого угла штрафной площадки, сместился в центр и нанёс удар - в Орельена Тчуамени попал. 
    • 5'
      Орельен Тчуамени отправил мяч на правый фланг на Лукаса Васкеса, который не справился с приёмом, аут для "Севильи". 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИР!!! Бриан Хиль пробил с левого края штрафной и попал в Эдера Милитао, а потом добавил Рафа Мир, выстрелив под перекладину. 
    • 3'
      Маркус Акунья подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, которая не стала проблемой для вышедшего из ворот Тибо Куртуа. 
    • 2'
      Родриго попытался разогнать первую атаку через центр, пустившись в дриблинг, но справиться с тремя соперниками не смог. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал. 
    • Второй тайм
    • 50'
      Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 50'
      Севилья пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      50'
      Родриго возвращается на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Севилья: 30%, Реал Мадрид: 70%.
    • 49'
      Сегодняшная посещаемость составляет 29856 болельщиков
    • 49'
      Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Реал Мадрид совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Севилья контролирует мяч.
    • 49'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      49'
      Ох, нехорошо это выглядит. Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      48'
      Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Севилья контролирует мяч.
    • 47'
      Рекик Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Реал Мадрид контролирует мяч.
    • Офсайд
      46'
      Родриго из команды Реал Мадрид в офсайде
    • 46'
      Реал Мадрид идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Тчуамени Орельен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Мир Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Севилья контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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