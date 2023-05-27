Родриго вырвался на свидание с Буну и пробил выше ворот, а потом судья дал свисток, сообщив об офсайде.

Рекик и Гудель совместными усилиями отобрали мяч у Родриго, после чего футболист "Реала" оказался на газоне. Требуется выход врачей.

Активно разминаются запасные футболисты "Реала", но пока никто из них на поле не выйдет, так как Родриго готов играть дальше.

Эрик Ламела совершил рывок по правому флангу, но точной передачи так и не дождался.

Акунья прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, Мир пробил в касание из борьбы с Милитао, но в левый угол не попал.

Милитао после предыдущего эпизода остаётся на газоне и нуждается в помощи медиков.

Ману Буэно оказался на газоне после подката Тони Крооса, однако арбитр показал, что немец сыграл в мяч.

А сейчас свисток арбитра раздался. Неманья Гудель подтолкнул в спину Родриго.

Орельен Тчуамени нарушил правила в центральном круге, придержав Эрика Ламелу. Судья решил обойтись без жёлтой карточки.

Ламела добежал до штрафной площадки по центру, а потом выполнил передачу на правый фланг, но там никого не оказалось.

Алехандро Гомес подключается к атаке левым флангом и подаёт на линию вратарской, откуда выше цели в касание бьёт Эрик Ламела.

С правого фланга хозяева выполнили корнер, но ничего полезного из него не выжали, проиграв борьбу на втором этаже.

Орельен Тчуамени добегает до штрафной площадки и оказывается на газоне - Эрик Ламела нарушает правила.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! РОДРИГО!!! Классный удар со штрафного в правый угол наносит Родриго, Буну даже не дёрнулся.

Перед заработанным штрафным ударом "Реал" продолжительное время владел мячом на чужой части поля, и всё-таки сумел найти гол.

Маркос Акунья совершил рывок по левому флангу, но к мячу не успел, так как быстрее оказался Лукас Васкес. Аут для хозяев.

Лука Модрич ворвался в штрафную с правого фланга и выполнил подачу, но уже после того, как круглый пересёк лицевую линию.

Пока вратари без сэйвов, потому как по одному точному удару нанесли команды, превратив их в голы.

Лукас Васкес придерживает Бриана Хиля на правом фланге, за что и получает жёлтую карточку.

Иван Ракитич взялся за исполнение стандарта. Закрутил мяч в створ, но Тибо Куртуа справился.

В высокий прессинг включаются хозяева, однако защитники "Реала" уверенно выходят из-под давления, используя короткие передачи.

ОПАСНО! Эрик Ламела завершает атаку ударом с центра штрафной площадки и попадает в правую штангу.

28' Васкес оказался на газоне на правом фланге после контакта с Хилем. Судья не сразу, но зафиксировал нарушение правил.

27' Карим Рекик подключился к атаке, да ещё как. Добежал по центру до штрафной и пробил чуть выше перекладины.

26' Хиль пересёк с мячом центральную линию на левом фланге, а потом его встретил Лукас Васкес и успешно вступил в отбор.

25' Иван Ракитич добирается до угла штрафной площадки по левому флангу и простреливает - Орельен Тчуамени мяч перехватывает.

24' Неманья Гудель поднялся к центральному кругу и отобрал мяч у Родриго, а перед этим нарушил правила.

23' После забитого гола "Севилья" провела несколько атак, а потом инициативу перехватил "Реал". Больше работает с мячом, но пока только один опасный момент создал.

22' Атака хозяев завершилась свистком арбитра. Бриан Хиль сбил в штрафной площадке Эдера Милитао.

21' Эрик Ламела совершил рывок по правому флангу, но не сумел обыграть один в один Ферлана Менди.

20' Лука Модрич доставил мяч на правый край штрафной площадки, но никого из партнёров там не оказалось.

19' Иван Ракитич решил завершить атаку ударом с дальней дистанции, но в створ не попал - мимо левого угла пролетел круглый.

18' ОПАСНО! Васкес врывается в штрафную площадку правым краем и простреливает на дальнюю штангу, откуда бьёт в касание Родриго, но не попадает в створ.

17' Лукас Васкес открылся под передачу на правом фланге, но не лучшим образом обработал мяч, чем и воспользовался Маркос Акунья.

16' Тони Кроос выполнил подачу со штрафного, но и ему не удалось довести мяч до партнёров. Надёжно обороняется "Севилья".

15' Ману Буэно остановил Луку Модрича на левом фланге при помощи подката, но не обошёлся без фола.

14' Статистику ударов по воротам нам показали. Пока скромное количество - дважды пробила "Севилья", а "Реал" пока и вовсе без ударов.

13' Ферлан Менди успешно вступает в отбор на левом фланге, лишая игрового снаряда Гонсало Монтьеля.

12' На правом фланге гости заработали стандарт. Лука Модрич навесил в центр штрафной и нашёл соперника.

11' Рафа Мир совершил рывок по центру и почти вошёл в штрафную, но вовремя вмешался Давид Алаба, отобрав мяч в подкате.

10' Лука Модрич совершил рывок по правому флангу и попытался откликнуться на пас Орельена Тчуамени, но слишком сильно полетел мяч, в аут.

9' Яссин Буну попытался начать атаку длинной передачей в центральный круг, однако партнёров не нашёл.

8' Лукас Васкес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но Маркос Акунья оказался против, отобрав мяч.

7' После забитого гола "Севилья" продолжает атаковать. Бриан Хиль добегает до лицевой линии на левом фланге и подаёт - слишком сильно получается.

6' Эрик Ламела обработал мяч около правого угла штрафной площадки, сместился в центр и нанёс удар - в Орельена Тчуамени попал.

5' Орельен Тчуамени отправил мяч на правый фланг на Лукаса Васкеса, который не справился с приёмом, аут для "Севильи".

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МИР!!! Бриан Хиль пробил с левого края штрафной и попал в Эдера Милитао, а потом добавил Рафа Мир, выстрелив под перекладину.

3' Маркус Акунья подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, которая не стала проблемой для вышедшего из ворот Тибо Куртуа.

2' Родриго попытался разогнать первую атаку через центр, пустившись в дриблинг, но справиться с тремя соперниками не смог.