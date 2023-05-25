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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Севилья
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 24
Севилья 25% (6)
X 20.8% (5)
Реал Мадрид 54.2% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Реал Мадрид
3.25
3.88
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Севилья
Реал Мадрид

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

27 матчей

3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

37 матчей

24.3%
5.4%
70.3%
9 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

10.8%
21.6%
67.6%
4 победы 8 ничьих 25 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
3:0
П
3:2
П
5:0
П
4:1
П
2:1
КК
3:3
КК
3:0
СУ
3:2
П
4:0
П
3:2
П
2:3
П
2:1
СУ
2:0
П
2:1
П
7:3
П
4:1
П
1:0
П
3:0
П
2:6
П
2:6
КК
2:0
КК
0:1
П
1:0
П
3:2
П
2:1
П
2:4
П
3:4
ПД
3:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

3
2.06

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

91
55

Голов в среднем за матч

2.46
1.49

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.22
Ламела Эрик 5 0.14
Мир Рафа 5 0.14
Окампос Лукас 4 (3) 0.11
Акунья Маркос 3 0.08
Гудель Неманья 3 0.08
Торрес Оливер 3 0.08
Сусо Хесус 2 0.06
Хиль Бриан 2 0.06
Кармона Хосе Анхель 2 0.06
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Гомес Алехандро Папу 1 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Корона Хесус 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Монтьель Гонсало 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Фернандо Режес 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 18 (6) 0.5
Винисиус Жуниор 10 0.28
Асенсио Марко 9 0.25
Родриго 7 (1) 0.19
Вальверде Федерико 7 0.19
Милитао Эдер 5 0.14
Модрич Лука 4 (1) 0.11
Васкес Лукас 4 0.11
Кроос Тони 2 0.06
Алаба Давид 1 0.03
Родригес Альваро 1 0.03
Начо Фернандес 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Себальос Дани 0 0
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 8 1
Гуйе Папе 4 3
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Теллес Алекс 6 0
Навас Хесус 5 0
Иско Аларкон 5 0
Ракитич Иван 3 1
Фернандо Режес 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Хиль Бриан 4 0
Баде Луак 4 0
Дилейни Томас 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Рекик Карим 2 0
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 10 1
Карвахаль Даниэль 6 1
Модрич Лука 7 0
Начо Фернандес 6 0
Себальос Дани 6 0
Камавинга Эдуардо 6 0
Милитао Эдер 4 0
Родриго 4 0
Алаба Давид 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Результаты матчей

Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
6
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
6% (1)
39% (7)
Реал Мадрид
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

18
41
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
25% (9)
36% (13)
Реал Мадрид
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

27
47

Голы по времени матча

Забито

25
29
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
4%
5
17%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
8
32%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
8
32%
10
34%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
10%
4
21%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90

Забито

23
42
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
5
22%
5
12%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
3
13%
12
29%
31-45
6
26%
5
12%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
4
17%
10
24%
76-90

Пропущено

26
16
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
6
38%
76-90

Забито

48
71
24 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 23
7 Не забивали 5
6
13%
10
14%
1-15
7
15%
6
8%
16-30
11
23%
17
24%
31-45
6
13%
7
10%
46-60
6
13%
11
15%
61-75
12
25%
20
28%
76-90

Пропущено

47
35
18 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
6
13%
7
20%
31-45
10
21%
5
14%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
12
26%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1

Результаты матчей

Севилья
Реал Мадрид

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
2
14 раз 39%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
8
10
1.5
13
5
2
16
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
11
7
2
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
31
5
12
24
1.5
24
12
4
32
2.5
10
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 36 27 4 5 66 - 18 85
2.
Реал Мадрид
 Заявка 36 23 5 8 72 - 34 74
3.
Атлетико М
 Заявка 36 22 7 7 66 - 30 73
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 36 20 8 8 48 - 32 68
5.
Вильярреал
 Заявка 36 19 6 11 56 - 36 63
6.
Бетис
 Заявка 36 16 8 12 43 - 39 56
7.
Атлетик Б
 Заявка 35 14 8 13 46 - 39 50
8.
Жирона
 Заявка 36 13 10 13 56 - 51 49
9.
Севилья
 Заявка 36 13 10 13 45 - 50 49
10.
Осасуна
 Заявка 35 13 8 14 32 - 39 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 36 12 10 14 43 - 49 46
12.
Мальорка
 Заявка 35 12 8 15 33 - 40 44
13.
Валенсия
 Заявка 35 11 7 17 39 - 41 40
14.
Сельта
 Заявка 36 10 10 16 41 - 51 40
15.
Альмерия
 Заявка 36 11 6 19 46 - 62 39
16.
Вальядолид
 Заявка 36 11 5 20 33 - 63 38
17.
Хетафе
 Заявка 36 9 11 16 32 - 44 38
18.
Кадис
 Заявка 36 9 11 16 28 - 52 38
19.
Эспаньол
 Заявка 36 8 11 17 47 - 64 35
20.
Эльче
 Заявка 36 4 9 23 28 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 14 3 1 34 - 4 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 18 13 4 1 43 - 15 43
3.
Атлетико М
 Заявка 18 12 3 3 39 - 14 39
4.
Вильярреал
 Заявка 18 12 2 4 34 - 16 38
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 5 3 24 - 15 35
6.
Жирона
 Заявка 18 10 3 5 34 - 24 33
7.
Альмерия
 Заявка 18 10 2 6 29 - 22 32
8.
Бетис
 Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
9.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
11.
Валенсия
 Заявка 18 8 4 6 25 - 17 28
12.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
13.
Атлетик Б
 Заявка 18 8 3 7 22 - 14 27
14.
Вальядолид
 Заявка 18 8 3 7 21 - 25 27
15.
Севилья
 Заявка 18 7 5 6 23 - 23 26
16.
Хетафе
 Заявка 18 6 6 6 19 - 19 24
17.
Сельта
 Заявка 18 6 6 6 24 - 20 24
18.
Кадис
 Заявка 18 6 6 6 18 - 23 24
19.
Эспаньол
 Заявка 18 4 6 8 24 - 32 18
20.
Эльче
 Заявка 18 3 5 10 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 18 13 1 4 32 - 14 40
2.
Атлетико М
 Заявка 18 10 4 4 27 - 16 34
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 18 10 3 5 24 - 17 33
4.
Реал Мадрид
 Заявка 18 10 1 7 29 - 19 31
5.
Бетис
 Заявка 18 7 4 7 18 - 22 25
6.
Вильярреал
 Заявка 18 7 4 7 22 - 20 25
7.
Севилья
 Заявка 18 6 5 7 22 - 27 23
8.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
9.
Осасуна
 Заявка 18 4 7 7 12 - 19 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
11.
Эспаньол
 Заявка 18 4 5 9 23 - 32 17
12.
Сельта
 Заявка 18 4 4 10 17 - 31 16
13.
Жирона
 Заявка 18 3 7 8 22 - 27 16
14.
Мальорка
 Заявка 18 4 3 11 15 - 28 15
15.
Хетафе
 Заявка 18 3 5 10 13 - 25 14
16.
Кадис
 Заявка 18 3 5 10 10 - 29 14
17.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
18.
Вальядолид
 Заявка 18 3 2 13 12 - 38 11
19.
Альмерия
 Заявка 18 1 4 13 17 - 40 7
20.
Эльче
 Заявка 18 1 4 13 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 23 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 18 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 16 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 14 (13)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 12
Севилья Акунья Маркос 2 10
Эспаньол Хиль Оскар II 13
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Хетафе Аленья Карлес 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 24
    Севилья 25% (6)
    X 20.8% (5)
    Реал Мадрид 54.2% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.25
    3.88
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид

    Исход игры
    Севилья
    22.2% (6)
    Ничья
    22.2% (6)
    Реал Мадрид
    55.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    76% (19)
    Меньше
    24% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    88% (22)
    Нет
    12% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    29.6% (8)
    2:1 Севилья
    22.2% (6)
    1:1 Ничья
    11.1% (3)
    2:2 Ничья
    11.1% (3)
    0:2 Реал Мадрид
    11.1% (3)
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