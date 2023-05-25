Тур: 37. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
Позже
История личных встреч
Севилья
Реал Мадрид
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
27 матчей
3.7%
96.3%
0 побед 1 ничья 26 побед
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
37 матчей
24.3%
5.4%
70.3%
9 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
10.8%
21.6%
67.6%
4 победы 8 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
3
2.06
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
91
55
Голов в среднем за матч
2.46
1.49
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.22
|Ламела Эрик
|5
|0.14
|Мир Рафа
|5
|0.14
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.11
|Акунья Маркос
|3
|0.08
|Гудель Неманья
|3
|0.08
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Хиль Бриан
|2
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Гомес Алехандро Папу
|1
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Корона Хесус
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|18 (6)
|0.5
|Винисиус Жуниор
|10
|0.28
|Асенсио Марко
|9
|0.25
|Родриго
|7 (1)
|0.19
|Вальверде Федерико
|7
|0.19
|Милитао Эдер
|5
|0.14
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.11
|Васкес Лукас
|4
|0.11
|Кроос Тони
|2
|0.06
|Алаба Давид
|1
|0.03
|Родригес Альваро
|1
|0.03
|Начо Фернандес
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Себальос Дани
|0
|0
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|8
|1
|Гуйе Папе
|4
|3
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Теллес Алекс
|6
|0
|Навас Хесус
|5
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Фернандо Режес
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Хиль Бриан
|4
|0
|Баде Луак
|4
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Рекик Карим
|2
|0
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|10
|1
|Карвахаль Даниэль
|6
|1
|Модрич Лука
|7
|0
|Начо Фернандес
|6
|0
|Себальос Дани
|6
|0
|Камавинга Эдуардо
|6
|0
|Милитао Эдер
|4
|0
|Родриго
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Реал Мадрид
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
6
Севилья
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
6% (1)
39% (7)
Реал Мадрид
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
18
41
Севилья
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
25% (9)
36% (13)
Реал Мадрид
35.5%
64.5%
11 побед 20 поражений
Первый тайм
14% (5)
47% (17)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
27
47
Голы по времени матча
Забито
25
29
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
1
4%
5
17%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
8
32%
5
17%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
16%
5
17%
61-75
8
32%
10
34%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
2
10%
4
21%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
24%
3
16%
76-90
Забито
23
42
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
5
22%
5
12%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
3
13%
12
29%
31-45
6
26%
5
12%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
4
17%
10
24%
76-90
Пропущено
26
16
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
6
23%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
6
38%
76-90
Забито
48
71
24 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 23
7 Не забивали 5
6
13%
10
14%
1-15
7
15%
6
8%
16-30
11
23%
17
24%
31-45
6
13%
7
10%
46-60
6
13%
11
15%
61-75
12
25%
20
28%
76-90
Пропущено
47
35
18 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
4
9%
5
14%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
6
13%
7
20%
31-45
10
21%
5
14%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
12
26%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1
Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Результаты матчей
Севилья
Реал Мадрид
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
4:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
4 раза 11%
2
14 раз 39%
1
7 раз 19%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
4 раза 11%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Севилья
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
810
135
216
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
144
414
117
216
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
315
1224
2412
432
1026
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|4
|5
|66 - 18
|85
|2.
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|72 - 34
|74
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 30
|73
|4.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|48 - 32
|68
|5.
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|56 - 36
|63
|6.
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|43 - 39
|56
|7.
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|46 - 39
|50
|8.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|56 - 51
|49
|9.
|Заявка
|36
|13
|10
|13
|45 - 50
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|8
|14
|32 - 39
|47
|11.
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|43 - 49
|46
|12.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|33 - 40
|44
|13.
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|39 - 41
|40
|14.
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 51
|40
|15.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|46 - 62
|39
|16.
|Заявка
|36
|11
|5
|20
|33 - 63
|38
|17.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|32 - 44
|38
|18.
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|28 - 52
|38
|19.
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|47 - 64
|35
|20.
|Заявка
|36
|4
|9
|23
|28 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|34 - 4
|45
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|43 - 15
|43
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|34 - 16
|38
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 15
|35
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 24
|33
|7.
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|29 - 22
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|9.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 17
|28
|12.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 14
|27
|14.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|21 - 25
|27
|15.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 23
|26
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 19
|24
|17.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 20
|24
|18.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 23
|24
|19.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|24 - 32
|18
|20.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|32 - 14
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|27 - 16
|34
|3.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|24 - 17
|33
|4.
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|29 - 19
|31
|5.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 22
|25
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|22 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 19
|19
|10.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|11.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 32
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 27
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 25
|14
|16.
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|10 - 29
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|12 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|17 - 40
|7
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|11 - 38
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|23 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|18 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|16 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|14 (13)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 12
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Эспаньол
|Хиль Оскар II
|13
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 11
Прогнозы на матч Севилья - Реал Мадрид
Исход игры
Севилья
22.2% (6)
Ничья
22.2% (6)
Реал Мадрид
55.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
76% (19)
Меньше
24% (6)
Обе команды забьют
Да
88% (22)
Нет
12% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
29.6% (8)
2:1 Севилья
22.2% (6)
1:1 Ничья
11.1% (3)
2:2 Ничья
11.1% (3)
0:2 Реал Мадрид
11.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!