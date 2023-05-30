Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

Франция (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

Гамбия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет)

Сенегал (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

06.03.2023

Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

0:1

03.03.2023

Гамбия (до 20 лет) - South Sudan U20

5:0

27.02.2023

Гамбия (до 20 лет) - Benin U20

1:0

24.02.2023

Замбия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

0:2

21.02.2023

Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет)

1:0

05.03.2021

Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет)

0:0

01.03.2021

Гана (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

1:0

26.02.2021

Central African Rep. U20 - Гамбия (до 20 лет)

0:3

22.02.2021

Гана (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

1:2

19.02.2021

Tanzania U20 - Гамбия (до 20 лет)

1:1

16.02.2021

Гамбия (до 20 лет) - Morocco U20

0:1