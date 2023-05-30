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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Гамбия (до 20 лет)
 
Позже
Уругвай (до 20 лет)
Прогнозы 40
Гамбия (до 20 лет) 2.5% (1)
X 12.5% (5)
Уругвай (до 20 лет) 85% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гамбия (до 20 лет)
Ничья
Уругвай (до 20 лет)
5.20
3.85
1.68
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Гамбия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боянг Адама 2 0.67
Саньянг Мамин 1 0.33
Уругвай (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абальдо Матиас 2 0.67
Гонзалез Франко 2 (1) 0.67
Феррари Андрес 1 0.33
Маттурро Алан 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Гамбия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уругвай (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Гамбия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Уругвай (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
3
Гамбия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Уругвай (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбия (до 20 лет)
(15 матчей)
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 поражения
Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Франция (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 1:2 Гамбия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:1 Сенегал (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 2:0
Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:1 Гамбия (до 20 лет) - South Sudan U20 5:0 Гамбия (до 20 лет) - Benin U20 1:0 Замбия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:0 Гана (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 1:0 Central African Rep. U20 - Гамбия (до 20 лет) 0:3 Гана (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 1:2 Tanzania U20 - Гамбия (до 20 лет) 1:1 Гамбия (до 20 лет) - Morocco U20 0:1
Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3
Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1 Мексика (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Уругвай (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0

Результаты матчей

Гамбия (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гамбия (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Гамбия (до 20 лет) 2.5% (1)
    X 12.5% (5)
    Уругвай (до 20 лет) 85% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гамбия (до 20 лет)
    Ничья
    Уругвай (до 20 лет)
    5.20
    3.85
    1.68
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

    Исход игры
    Гамбия (до 20 лет)
    2.5% (1)
    Ничья
    12.5% (5)
    Уругвай (до 20 лет)
    85% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай (до 20 лет)
    45% (18)
    0:2 Уругвай (до 20 лет)
    22.5% (9)
    0:1 Уругвай (до 20 лет)
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
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