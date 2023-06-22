Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Второй тайм: 50'
0'
19' Желтая карточкаНвободо Обинна
25' Желтая карточкаПетретта Рауль
1:0
35' ГолАриас Сантьяго
41' Желтая карточкаБернардески Федерико
41' Желтая карточкаГэддис Рэймон
Ход матча
19'
25'
35'
1:0
41'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Ian
Murphy
7
Кубо
Юя
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Нападающий
-
-
26 Malik Pinto
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
29 Deandre Kerr
-
90 Luka Gavran
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Цинциннати
Торонто
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|8 (2)
|0.44
|Сантос Сержио II
|4
|0.22
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.22
|Морено Хуниор
|3
|0.17
|Барреаль Альваро
|2
|0.11
|Москера Йерсон
|2
|0.11
|Баджи Доминик
|1
|0.06
|Нвободо Обинна
|1
|0.06
|Ариас Сантьяго
|1
|0.06
|Brenner da Silva
|1
|0.06
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.16
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.16
|Ларьи Ричи
|2
|0.11
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.11
|Deandre Kerr
|2
|0.11
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Сервания Брандон
|1
|0.05
|Сапонг Чарльз
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Москера Йерсон
|5
|0
|Миазга Мэтт
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Ian Murphy
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|5
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Петретта Рауль
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Мабика Айме
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
7
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Торонто
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
10
11
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Торонто
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
10
18
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
5
33%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 7
1
4%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
7
26%
4
22%
61-75
4
15%
3
17%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
2
13%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0
Торонто
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2
Результаты матчей
Цинциннати
Торонто
Точный счет
1:0
4 раза 44%
2:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
46
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
117
710
612
413
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|4.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 21
|27
|5.
|0:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 22
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 28
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|28 - 16
|43
|2.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|0:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 18
|30
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 20
|29
|6.
|1:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|36 - 30
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|8.
|1:0 Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 33
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|11.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 24
|20
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|11 - 18
|19
|13.
|0:1 Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 2
|22
|2.
|0:2 Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|17 - 5
|30
|2.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|13.
|2:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 18
|13
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 12
|5
|13.
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 13
|4
|14.
|1:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6