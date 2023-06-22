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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Второй тайм: 50'
Торонто
0'
19' Желтая карточка
Нвободо Обинна
25' Желтая карточка
Петретта Рауль
1:0
35' Гол
Ариас Сантьяго
41' Желтая карточка
Бернардески Федерико
41' Желтая карточка
Гэддис Рэймон
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
32
Ian
Murphy
28
Гэддис
Рэймон
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
8
Marco
Angulo
10
Акоста
Лусиано
14
Баджи
Доминик
7
Кубо
Юя
18
Ранджитсингх
Грег
19
Kobe
Franklin
22
Ларьи
Ричи
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
Цинциннати
3-4-1-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Торонто

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 8 (2) 0.44
Сантос Сержио II 4 0.22
Васкес Брэндон 4 (1) 0.22
Морено Хуниор 3 0.17
Барреаль Альваро 2 0.11
Москера Йерсон 2 0.11
Баджи Доминик 1 0.06
Нвободо Обинна 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Brenner da Silva 1 0.06
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.16
Бернардески Федерико 3 (1) 0.16
Ларьи Ричи 2 0.11
Кэй Марк-Энтони 2 0.11
Deandre Kerr 2 0.11
Осорио Джонатан 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Сервания Брандон 1 0.05
Сапонг Чарльз 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Москера Йерсон 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Сантос Сержио II 3 0
Гэддис Рэймон 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Ian Murphy 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 5 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 2 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Мабика Айме 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
7
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Торонто
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
11
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Торонто
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
5
33%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
2
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 9
1 Не забивали 7
1
4%
2
11%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
3
17%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
7
26%
4
22%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
7
44%
1
5%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
1
6%
5
25%
61-75
2
13%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0
Торонто
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2

Результаты матчей

Цинциннати
Торонто

Точный счет

1:0
4 раза 44%
2:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
1 раз 6%
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
6
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
7
7
10
1.5
6
12
4
13
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 18 9 3 6 34 - 20 30
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 8 5 3 25 - 16 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
4.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 8 3 7 22 - 21 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
6.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 28 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 20 - 24 21
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 5 5 9 21 - 27 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 18 13 4 1 28 - 16 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 18 9 3 6 28 - 18 30
5.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 20 29
6.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 19 7 8 4 36 - 30 29
7.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Шарлотт
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 33 25
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 19 4 8 7 19 - 24 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 18 4 7 7 11 - 18 19
13.
Торонто
 0:1 Заявка 19 3 10 6 17 - 22 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 2 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 7 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 10 0 0 17 - 5 30
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
10.
Торонто
 0:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Шарлотт
 2:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 17 6
13.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Шарлотт
 2:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 0 5 5 6 - 12 5
13.
Торонто
 0:1 Заявка 9 0 4 5 6 - 13 4
14.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Сапонг Чарльз уходит с поля. Deandre Kerr выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Торонто
4.00
4.50
8.60
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