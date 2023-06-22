  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
3:0
Конец матча
Торонто
0'
19' Желтая карточка
Нвободо Обинна
25' Желтая карточка
Петретта Рауль
1:0
35' Гол
Ариас Сантьяго
41' Желтая карточка
Бернардески Федерико
41' Желтая карточка
Гэддис Рэймон
2:0
54' Гол
Акоста Лусиано
3:0
63' Гол
Баджи Доминик
82' Желтая карточка
Хэлси Бретт
90'+4
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
32
Ian
Murphy
28
Гэддис
Рэймон
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
8
Marco
Angulo
10
Акоста
Лусиано
14
Баджи
Доминик
7
Кубо
Юя
18
Ранджитсингх
Грег
19
Kobe
Franklin
22
Ларьи
Ричи
6
Мабика
Айме
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
Цинциннати
3-4-1-2
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Торонто

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
0:2
М
0:1
М
1:5
М
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.5
Сантос Сержио II 4 0.22
Васкес Брэндон 4 (1) 0.22
Морено Хуниор 3 0.17
Барреаль Альваро 2 0.11
Баджи Доминик 2 0.11
Москера Йерсон 2 0.11
Нвободо Обинна 1 0.06
Ариас Сантьяго 1 0.06
Brenner da Silva 1 0.06
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Marco Angulo 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.16
Бернардески Федерико 3 (1) 0.16
Ларьи Ричи 2 0.11
Кэй Марк-Энтони 2 0.11
Deandre Kerr 2 0.11
Осорио Джонатан 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Сервания Брандон 1 0.05
Сапонг Чарльз 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Москера Йерсон 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Сантос Сержио II 3 0
Гэддис Рэймон 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ian Murphy 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 5 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 2 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Мабика Айме 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
7
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Торонто
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
11
Цинциннати
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Торонто
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

10
18

Голы по времени матча

Забито

18
7
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
8 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
2
29%
46-60
6
33%
2
29%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

30
18
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 9
1 Не забивали 8
1
3%
2
11%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
7
23%
4
22%
46-60
8
27%
4
22%
61-75
4
13%
3
17%
76-90

Пропущено

16
23
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
7
44%
2
9%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
1
6%
6
26%
61-75
2
13%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3
Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0
Торонто
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1
Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2

Результаты матчей

Цинциннати
Торонто

Точный счет

1:0
4 раза 40%
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
4
6
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
8
8
10
1.5
6
13
5
13
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 7 6 5 22 - 22 27
5.
Даллас
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 22 - 22 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 21 - 25 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 20 5 6 9 22 - 28 21
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 0:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
13.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 15 - 3 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
9.
Остин
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Цинциннати 3:0 Торонто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     