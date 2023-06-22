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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:0
Второй тайм: 51'
Филадельфия Юнион
0'
1:0
13' Гол
_Duncan McGuire
28' Желтая карточка
Мбезо Оливье
38' Желтая карточка
Флэк Леон

Ход матча

13'
_Duncan McGuire
(Martin Ojeda)
1:0
28'
 
Мбезо Оливье
38'
 
Флэк Леон
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
3.55
4.10
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Стедждухар
Мейсон
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
8
Фелипе
11
Martin
Ojeda
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
_Duncan
McGuire
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
19
Торрес
Хоакин
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Орландо Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
5:1
М
0:1
ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.18

Среднее время на гол

65
76

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 6 0.33
Торрес Факундо 5 (2) 0.28
Кара Эркан 4 0.22
Martin Ojeda 3 0.17
Ангуло Иван 3 0.17
Смит Кайл 1 0.06
Rafael Santos2 1 0.06
Ramiro Enrique 1 0.06
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 9 0.5
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.39
Уре Микаэль 6 0.33
Торрес Хоакин 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Лоу Дэмион 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 4 0
Cesar Araujo 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Янссон Робин 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Rafael Santos2 1 0
Ramiro Enrique 1 0
_Duncan McGuire 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Флэк Леон 5 0
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
6
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

13
15
Орландо Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Филадельфия Юнион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

17
21

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
4
44%
5
42%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

24
28
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
1
4%
7
25%
31-45
7
29%
29%
8
29%
46-60
4
17%
5
18%
61-75
5
21%
3
11%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
1
5%
4
24%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
8
9
2
15
2.5
5
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 18 9 3 6 34 - 20 30
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 8 5 3 25 - 16 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
4.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 8 3 7 22 - 21 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
6.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 28 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 20 - 24 21
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 5 5 9 21 - 27 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 18 13 4 1 28 - 16 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 18 9 3 6 28 - 18 30
5.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 20 29
6.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 19 7 8 4 36 - 30 29
7.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Шарлотт
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 33 25
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 19 4 8 7 19 - 24 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 18 4 7 7 11 - 18 19
13.
Торонто
 0:1 Заявка 19 3 10 6 17 - 22 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 2 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 7 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 10 0 0 17 - 5 30
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
10.
Торонто
 0:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Шарлотт
 2:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 17 6
13.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Шарлотт
 2:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 0 5 5 6 - 12 5
13.
Торонто
 0:1 Заявка 9 0 4 5 6 - 13 4
14.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Флэк Леон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Мбезо Оливье получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Мартин Охеда сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Duncan McGuire бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
3.55
4.10
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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