Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
2:2
Конец матча
0'
1:0
13' Гол_Duncan McGuire
28' Желтая карточкаМбезо Оливье
38' Желтая карточкаФлэк Леон
2:0
54' ГолMartin Ojeda
2:1
60' ГолМакГлинн Джек
61' Желтая карточкаСтедждухар Мейсон
62' Желтая карточкаКарранса Хулиан
82' Желтая карточкаRamiro Enrique
83' Желтая карточкаВагнер Кай
88' Желтая карточкаКара Эркан
2:2
90' ГолМартинес Хосе Андрес
90'+8
Ход матча
13'
1:0
28'
38'
54'
2:0
60'
2:1
62'
82'
83'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Смит
Кайл
8
Фелипе
11
Martin
Ojeda
77
Ангуло
Иван
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Javier Otero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Holden Trent
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.18
Среднее время на гол
65
76
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2
1.38
Среднее время на гол
45
65
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.74
1.26
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|6
|0.33
|Торрес Факундо
|5 (2)
|0.28
|Martin Ojeda
|4
|0.22
|Кара Эркан
|4
|0.22
|Ангуло Иван
|3
|0.17
|Смит Кайл
|1
|0.06
|Rafael Santos2
|1
|0.06
|Ramiro Enrique
|1
|0.06
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|9
|0.5
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.39
|Уре Микаэль
|6
|0.33
|Торрес Хоакин
|1
|0.06
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Лоу Дэмион
|1
|0.06
|Перея Андрес
|1
|0.06
|МакГлинн Джек
|1
|0.06
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Chris Donovan
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Cesar Araujo
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Янссон Робин
|2
|0
|Ramiro Enrique
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|4
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Jesus Bueno
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
8
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
13
15
Орландо Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Филадельфия Юнион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
19
23
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
5
45%
6
43%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
26
30
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
1
4%
7
23%
31-45
8
31%
9
30%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
5
19%
4
13%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 11
1
5%
5
26%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
54
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
810
99
216
513
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|10.
|1:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 28
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|13.
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|30 - 16
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|37 - 31
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 35
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 18
|20
|12.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|13.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 24
|19
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|19
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|12.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6