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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
2:2
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
1:0
13' Гол
_Duncan McGuire
28' Желтая карточка
Мбезо Оливье
38' Желтая карточка
Флэк Леон
2:0
54' Гол
Martin Ojeda
2:1
60' Гол
МакГлинн Джек
61' Желтая карточка
Стедждухар Мейсон
62' Желтая карточка
Карранса Хулиан
82' Желтая карточка
Ramiro Enrique
83' Желтая карточка
Вагнер Кай
88' Желтая карточка
Кара Эркан
2:2
90' Гол
Мартинес Хосе Андрес
90'+8
31
Стедждухар
Мейсон
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Cesar
Araujo
8
Фелипе
11
Martin
Ojeda
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
_Duncan
McGuire
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
16
МакГлинн
Джек
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
19
Торрес
Хоакин
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Орландо Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
5:1
М
0:1
ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.18

Среднее время на гол

65
76

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Среднее время на гол

45
65

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.74
1.26

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 6 0.33
Торрес Факундо 5 (2) 0.28
Martin Ojeda 4 0.22
Кара Эркан 4 0.22
Ангуло Иван 3 0.17
Смит Кайл 1 0.06
Rafael Santos2 1 0.06
Ramiro Enrique 1 0.06
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 9 0.5
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.39
Уре Микаэль 6 0.33
Торрес Хоакин 1 0.06
Мартинес Хосе Андрес 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Лоу Дэмион 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
МакГлинн Джек 1 0.06
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Chris Donovan 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 4 0
Cesar Araujo 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Янссон Робин 2 0
Ramiro Enrique 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0
Rafael Santos2 1 0
_Duncan McGuire 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 4 1
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Флэк Леон 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Вагнер Кай 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0
Харриэль Натан 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Филадельфия Юнион
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
8
Орландо Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

13
15
Орландо Сити
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Филадельфия Юнион
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

19
23

Голы по времени матча

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
5
45%
6
43%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
1
9%
3
23%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

26
30
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
1
4%
7
23%
31-45
8
31%
9
30%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
5
19%
4
13%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 11
1
5%
5
26%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1
Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
5
4
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
9
9
2
16
2.5
5
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 7 6 5 22 - 22 27
5.
Даллас
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 22 - 22 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 21 - 25 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 20 5 6 9 22 - 28 21
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 0:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
13.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 15 - 3 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
9.
Остин
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Флэк Леон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Мбезо Оливье получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Мартин Охеда сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Duncan McGuire бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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