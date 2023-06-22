Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:2
Второй тайм: 50'
0'
11' Желтая карточкаНилис Шон
0:1
13' ГолBen Bender
0:2
19' ГолBen Bender
26' Желтая карточкаХарпер Кэмерон
42' Желтая карточкаGuzman Corujo
45' Желтая карточкаКарлос Мигел Коронел
Ход матча
11'
13'
0:1
19'
0:2
26'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
11
Elias
Manoel
14
Бёрн
Натан
15
Ben
Bender
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
74 Барлоу ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|2
|0.11
|Бёрк Кори
|2
|0.11
|Барлоу Том
|2
|0.11
|Фернандес Омир
|2
|0.11
|Лима Лукас II
|1
|0.06
|Ванзейр Данте
|1
|0.06
|Elias Manoel
|1
|0.06
|Толкин Джон
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5 (1)
|0.26
|Enzo Copetti
|4
|0.21
|Мерам Джастин
|3
|0.16
|Ben Bender
|3
|0.16
|Юзвяк Камиль
|2
|0.11
|Kerwin Vargas
|2
|0.11
|Brandon Cambridge
|2
|0.11
|Вествуд Эшли
|1
|0.05
|Линдси Джейлин
|1
|0.05
|Агьеманг Патрик
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.05
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|7
|1
|Данкан Кайл
|6
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Кассерес Кристиан
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|1
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|8
|0
|Бёрн Натан
|5
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Собоциньский Ян
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Kerwin Vargas
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Guzman Corujo
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
8
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
5
10
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
18
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
6
17
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
17%
3
18%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Забито
13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
0
0%
2
8%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
3
23%
6
24%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
5
38%
2
8%
76-90
Пропущено
14
33
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
7%
5
15%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
3
21%
9
27%
31-45
2
14%
6
18%
46-60
2
14%
6
18%
61-75
2
14%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
144
215
810
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|4.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 21
|27
|5.
|0:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 22
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 28
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|28 - 16
|43
|2.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|0:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 18
|30
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 20
|29
|6.
|1:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|36 - 30
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|8.
|1:0 Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 33
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|11.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 24
|20
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|11 - 18
|19
|13.
|0:1 Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 2
|22
|2.
|0:2 Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|17 - 5
|30
|2.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|13.
|2:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 18
|13
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 12
|5
|13.
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 13
|4
|14.
|1:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6