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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:2
Второй тайм: 50'
Шарлотт
0'
11' Желтая карточка
Нилис Шон
0:1
13' Гол
Ben Bender
0:2
19' Гол
Ben Bender
26' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
42' Желтая карточка
Guzman Corujo
45' Желтая карточка
Карлос Мигел Коронел
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
5
Peter
Stroud
8
Амайя
Фрэнки
19
Кармона
Викельман
23
Кассерес
Кристиан
82
Лима
Лукас
II
11
Elias
Manoel
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
29
Маланда
Адилсон
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
15
Ben
Bender
18
Kerwin
Vargas
9
Enzo
Copetti
22
Мерам
Джастин
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 2 0.11
Бёрк Кори 2 0.11
Барлоу Том 2 0.11
Фернандес Омир 2 0.11
Лима Лукас II 1 0.06
Ванзейр Данте 1 0.06
Elias Manoel 1 0.06
Толкин Джон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.26
Enzo Copetti 4 0.21
Мерам Джастин 3 0.16
Ben Bender 3 0.16
Юзвяк Камиль 2 0.11
Kerwin Vargas 2 0.11
Brandon Cambridge 2 0.11
Вествуд Эшли 1 0.05
Линдси Джейлин 1 0.05
Агьеманг Патрик 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 7 1
Данкан Кайл 6 0
Нилис Шон 6 0
Кассерес Кристиан 6 0
Харпер Кэмерон 3 1
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Elias Manoel 2 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Ндам Хассан 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Peter Stroud 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 5 0
Enzo Copetti 5 0
Аффул Харрисон 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Kerwin Vargas 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Guzman Corujo 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
8
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
10
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
18

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
2
25%
4
25%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
17%
3
18%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
0
0%
2
8%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
2
15%
4
16%
31-45
3
23%
6
24%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
5
38%
2
8%
76-90

Пропущено

14
33
8 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
1
7%
5
15%
1-15
4
29%
2
6%
16-30
3
21%
9
27%
31-45
2
14%
6
18%
46-60
2
14%
6
18%
61-75
2
14%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
4
2
15
1.5
8
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 18 9 3 6 34 - 20 30
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 8 5 3 25 - 16 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
4.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 8 3 7 22 - 21 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
6.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 28 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 20 - 24 21
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 5 5 9 21 - 27 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 18 13 4 1 28 - 16 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 18 9 3 6 28 - 18 30
5.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 20 29
6.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 19 7 8 4 36 - 30 29
7.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Шарлотт
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 33 25
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 19 4 8 7 19 - 24 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 18 4 7 7 11 - 18 19
13.
Торонто
 0:1 Заявка 19 3 10 6 17 - 22 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 2 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 7 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 10 0 0 17 - 5 30
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
10.
Торонто
 0:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Шарлотт
 2:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 17 6
13.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Шарлотт
 2:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 0 5 5 6 - 12 5
13.
Торонто
 0:1 Заявка 9 0 4 5 6 - 13 4
14.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Peter Stroud уходит с поля. Ванзейр Данте выходит вместо него
  • 46'
    Фрэнки Амайя уходит с поля. Daniel Edelman выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Карлос Мигел Коронел получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Ничья
    Шарлотт
    15.00
    7.20
    5.20
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