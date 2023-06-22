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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
2:2
Конец матча
Шарлотт
0'
11' Желтая карточка
Нилис Шон
0:1
13' Гол
Ben Bender
0:2
19' Гол
Ben Bender
26' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
42' Желтая карточка
Guzman Corujo
45' Желтая карточка
Карлос Мигел Коронел
1:2
53' Гол
Ванзейр Данте
55' Желтая карточка
Линдси Джейлин
2:2
58' Гол
Харпер Кэмерон
84' Желтая карточка
Бронико Брандт
88' Желтая карточка
Ванзейр Данте
89' Желтая карточка
Бёрн Натан
90' Желтая карточка
Orrin McKinze Gaines
90'+6
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
98
Ндам
Хассан
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
5
Peter
Stroud
8
Амайя
Фрэнки
19
Кармона
Викельман
23
Кассерес
Кристиан
82
Лима
Лукас
II
11
Elias
Manoel
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
29
Маланда
Адилсон
14
Бёрн
Натан
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
15
Ben
Bender
18
Kerwin
Vargas
9
Enzo
Copetti
22
Мерам
Джастин
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 2 0.11
Ванзейр Данте 2 0.11
Бёрк Кори 2 0.11
Барлоу Том 2 0.11
Фернандес Омир 2 0.11
Elias Manoel 1 0.06
Лима Лукас II 1 0.06
Харпер Кэмерон 1 0.06
Толкин Джон 0 0
Нилис Шон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.26
Enzo Copetti 4 0.21
Мерам Джастин 3 0.16
Ben Bender 3 0.16
Юзвяк Камиль 2 0.11
Kerwin Vargas 2 0.11
Brandon Cambridge 2 0.11
Вествуд Эшли 1 0.05
Линдси Джейлин 1 0.05
Агьеманг Патрик 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 7 1
Данкан Кайл 6 0
Нилис Шон 6 0
Кассерес Кристиан 6 0
Харпер Кэмерон 3 1
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Elias Manoel 2 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Ндам Хассан 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Peter Stroud 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 5 0
Аффул Харрисон 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Kerwin Vargas 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Guzman Corujo 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
10
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шарлотт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
10
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Шарлотт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
1
10%
6
33%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
1
10%
2
11%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
17%
3
18%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
5
29%
29%
31-45
1
17%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Забито

15
27
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 4
0
0%
3
11%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
5
33%
6
22%
46-60
1
7%
6
22%
61-75
5
33%
2
7%
76-90

Пропущено

16
35
10 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
2
13%
5
14%
1-15
5
31%
2
6%
16-30
3
19%
9
26%
31-45
2
13%
8
23%
46-60
2
13%
6
17%
61-75
2
13%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2
Шарлотт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1
Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
4
3
15
1.5
9
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 7 6 5 22 - 22 27
5.
Даллас
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 22 - 22 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 21 - 25 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 20 5 6 9 22 - 28 21
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 0:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
13.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 15 - 3 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
9.
Остин
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Элиас Маноел сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
    • 46'
      Peter Stroud уходит с поля. Ванзейр Данте выходит вместо него
    • 46'
      Фрэнки Амайя уходит с поля. Daniel Edelman выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      48'
      Карлос Мигел Коронел получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Guzman Corujo получил желтую карточку от судьи
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