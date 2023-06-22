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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
1:0
Второй тайм: 52'
Нэшвилл
0'
13' Желтая карточка
Корбо Габриэле
20' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
1:0
28' Гол
Дюк Брайс

Ход матча

13'
Корбо Габриэле
 
20'
Ваньяма Виктор
 
28'
Дюк Брайс
(Ibrahim Sunusi)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Нэшвилл
2.93
3.90
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
11
Ласситер
Ариэль
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
10
Дюк
Брайс
14
Ibrahim
Sunusi
13
Тойе
Мейсон
1
Уиллис
Джо
22
Josh
Bauer
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
18
Мур
Шак
23
Вашингтон
Тейлор
8
Леаль
Рэндэлл
24
Грегуш
Ян
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
ФК Монреаль
3-4-1-2
Нэшвилл
5-3-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Нэшвилл

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.17
Киото Ромель 3 (1) 0.17
Шуэньер Матьё 2 0.11
Дюк Брайс 2 0.11
Тойе Мейсон 2 0.11
Ласситер Ариэль 1 0.06
Ibrahim Sunusi 1 0.06
Камашо Руди 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Бро-Гийяр Закари 1 0.06
Уотерман Джоэл 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 13 (4) 0.68
Пико Фабрис 4 0.21
Шаффельбург Джейкоб 3 0.16
Банбери Тил 2 0.11
Циммерман Уокер 1 0.05
Леаль Рэндэлл 1 0.05
Мьюл Алекс 1 0.05
Вашингтон Тейлор 1 0.05
Lukas MacNaughton 1 0.05
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 4 1
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Ласситер Ариэль 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Зухир Рида 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 4 0
Вашингтон Тейлор 4 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Josh Bauer 2 0
Грегуш Ян 1 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Нэшвилл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
3
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

21
1

Волевые поражения

4
19
ФК Монреаль
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Нэшвилл
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

4
22

Голы по времени матча

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
4
33%
3
38%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
60%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
33%
6
32%
76-90

Пропущено

23
6
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
4%
1
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
9
39%
1
17%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
2
9%
1
17%
61-75
4
17%
1
17%
76-90

Забито

18
27
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
4
22%
1
4%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
11%
7
26%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
6
33%
9
33%
76-90

Пропущено

28
14
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
4
29%
1-15
4
14%
2
14%
16-30
9
32%
2
14%
31-45
7
25%
3
21%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
4
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0 Тампа Бэй - ФК Монреаль 1:2 Интер Майами - ФК Монреаль 1:2 Хьюстон Динамо - ФК Монреаль 2:2
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Нэшвилл

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
2
1.5
7
3
2
5
2.5
4
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
6
2
2
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
10
8
2
15
2.5
4
14
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 18 9 3 6 34 - 20 30
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 8 5 3 25 - 16 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
4.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 18 8 3 7 22 - 21 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 19 7 6 6 21 - 22 27
6.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 19 6 6 7 20 - 28 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 18 5 6 7 20 - 24 21
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 5 5 9 21 - 27 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 18 13 4 1 28 - 16 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 18 9 3 6 28 - 18 30
5.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 18 8 5 5 24 - 20 29
6.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 19 7 8 4 36 - 30 29
7.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
8.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Шарлотт
 2:0 Заявка 19 7 4 8 27 - 33 25
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 19 4 8 7 19 - 24 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 18 4 7 7 11 - 18 19
13.
Торонто
 0:1 Заявка 19 3 10 6 17 - 22 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 2 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 10 6 2 2 23 - 7 20
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 10 0 0 17 - 5 30
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
10.
Торонто
 0:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Шарлотт
 2:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 17 6
13.
Хьюстон Динамо
 2:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Шарлотт
 2:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 18 13
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Филадельфия Юнион
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:2 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 0 5 5 6 - 12 5
13.
Торонто
 0:1 Заявка 9 0 4 5 6 - 13 4
14.
ФК Монреаль
 1:0 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Сунуси Ибрагим сделал результативную передачу.
  • 28'
    Сунуси Ибрагим сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Брюс Дьюк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Корбо Габриэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Нэшвилл
2.93
3.90
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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