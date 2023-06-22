Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаКорбо Габриэле
20' Желтая карточкаВаньяма Виктор
1:0
28' ГолДюк Брайс
90'+6
Ход матча
13'
20'
28'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
22
Josh
Bauer
18
Мур
Шак
24
Грегуш
Ян
54
Дэвис
Шон
II
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Josh BauerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
ФК Монреаль
Нэшвилл
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.17
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.17
|Шуэньер Матьё
|2
|0.11
|Дюк Брайс
|2
|0.11
|Тойе Мейсон
|2
|0.11
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.06
|Камашо Руди
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.06
|Уотерман Джоэл
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (4)
|0.68
|Пико Фабрис
|4
|0.21
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.16
|Банбери Тил
|2
|0.11
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.05
|Lukas MacNaughton
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Вашингтон Тейлор
|4
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Josh Bauer
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Нэшвилл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
3
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Нэшвилл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
1
Волевые поражения
4
19
ФК Монреаль
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
13
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
4
Волевые поражения
4
22
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
38%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
33%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
60%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
19
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
1
17%
1
5%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
33%
6
32%
76-90
Пропущено
23
6
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
4%
1
17%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
9
39%
1
17%
31-45
4
17%
2
33%
46-60
2
9%
1
17%
61-75
4
17%
1
17%
76-90
Забито
19
27
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
4
21%
1
4%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
7
26%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
6
32%
9
33%
76-90
Пропущено
28
15
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
4%
4
27%
1-15
4
14%
3
20%
16-30
9
32%
2
13%
31-45
7
25%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
4
14%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0 Тампа Бэй - ФК Монреаль 1:2 Интер Майами - ФК Монреаль 1:2 Хьюстон Динамо - ФК Монреаль 2:2
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1
Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Нэшвилл
Точный счет
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:0
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
82
53
73
26
46
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
63
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
145
711
109
216
415
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|10.
|1:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 28
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|13.
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|30 - 16
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|37 - 31
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 35
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 18
|20
|12.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|13.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 24
|19
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|19
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|12.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6