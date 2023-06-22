Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
2:0
Первый тайм: 7'
Ход матча
3'
1:0
5'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
30
Цакирис
Нико
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Cam Cilley
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Среднее время на гол
43
84
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
49
84
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|7 (5)
|0.41
|Эррера Эктор
|3
|0.18
|Бэрд Кори
|2
|0.12
|Стирс Дэниэл
|1
|0.06
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Ivan Franco
|1
|0.06
|Micael
|1
|0.06
|Эскобар Франко
|1
|0.06
|Шмитт Тейт
|1
|0.06
|Nelson Quinones
|1
|0.06
|Thor Ulfarsson
|1
|0.06
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Алию Ибрахим
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.44
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.39
|Трауко Мигель
|2
|0.11
|Акапо Карлос
|1
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|Ousseni Bouda
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Micael
|3
|0
|Luis Caicedo III
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Марье Поль
|5
|0
|Юилл Джексон
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
7
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
3
13
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
0
Волевые поражения
3
20
Голы по времени матча
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
7
47%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
60%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
20%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
10%
5
24%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
6
30%
4
19%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
24%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
7 раз 39%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
54
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
512
612
215
117
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 20
|30
|2.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|3.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|4.
|2:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 21
|27
|5.
|0:2 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 22
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|7.
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 28
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|28 - 16
|43
|2.
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|0:1 Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 18
|30
|5.
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|24 - 20
|29
|6.
|1:1 Заявка
|19
|7
|8
|4
|36 - 30
|29
|7.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|8.
|1:0 Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|2:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|27 - 33
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|11.
|1:1 Заявка
|19
|4
|8
|7
|19 - 24
|20
|12.
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|11 - 18
|19
|13.
|0:1 Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 22
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 2
|22
|2.
|0:2 Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|17 - 5
|30
|2.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|2:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|14.
|0:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|13.
|2:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 18
|13
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|1:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|0:2 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 12
|5
|13.
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 13
|4
|14.
|1:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6