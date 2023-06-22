Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
Прерван
Ход матча
3'
1:0
5'
2:0
37'
38'
41'
50'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.73 Обе забьют – да
-
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
30
Цакирис
Нико
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Cam Cilley
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Среднее время на гол
43
84
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
53
31
Голов в среднем за матч
1.83
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
49
84
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|8 (5)
|0.47
|Эррера Эктор
|3
|0.18
|Бэрд Кори
|3
|0.18
|Стирс Дэниэл
|1
|0.06
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.06
|Ivan Franco
|1
|0.06
|Nelson Quinones
|1
|0.06
|Micael
|1
|0.06
|Эскобар Франко
|1
|0.06
|Шмитт Тейт
|1
|0.06
|Thor Ulfarsson
|1
|0.06
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Алию Ибрахим
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.44
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.39
|Акапо Карлос
|2
|0.11
|Трауко Мигель
|2
|0.11
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|Ousseni Bouda
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Artur Moraes III
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Micael
|3
|0
|Luis Caicedo III
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Святченко Эрик
|2
|0
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Марье Поль
|5
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|1
|Юилл Джексон
|4
|0
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
7
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
3
13
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
0
Волевые поражения
3
20
Голы по времени матча
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
7
47%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
60%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
20%
76-90
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
10%
5
24%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
6
30%
4
19%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
24%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
7 раз 39%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
54
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
144
512
612
215
117
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|10.
|1:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 28
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|13.
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|30 - 16
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|37 - 31
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 35
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 18
|20
|12.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|13.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 24
|19
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|19
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|12.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6