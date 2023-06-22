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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
 
Прерван
Сан-Хосе Эрткуэйкс
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
31
Micael
28
Святченко
Эрик
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
18
Алию
Ибрахим
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

51.7%
13.8%
34.5%
15 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

34.5%
44.8%
20.7%
10 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
1:2
М
4:3
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
0:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:2
М
3:1
М
3:2
М
2:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.07
1.07

Среднее время на гол

43
84

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

53
31

Голов в среднем за матч

1.83
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

49
84

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 8 (5) 0.47
Эррера Эктор 3 0.18
Бэрд Кори 3 0.18
Стирс Дэниэл 1 0.06
Карраскилья Адальберто 1 0.06
Ivan Franco 1 0.06
Nelson Quinones 1 0.06
Micael 1 0.06
Эскобар Франко 1 0.06
Шмитт Тейт 1 0.06
Thor Ulfarsson 1 0.06
Дорси Гриффин 0 0
Алию Ибрахим 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.44
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.39
Акапо Карлос 2 0.11
Трауко Мигель 2 0.11
Юилл Джексон 1 0.06
Киканович Бенджамин 1 0.06
Ousseni Bouda 1 0.06
Груэсо Карлос 0 0
Монтейру Жамиру 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 5 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Artur Moraes III 4 0
Nelson Quinones 2 1
Micael 3 0
Luis Caicedo III 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Святченко Эрик 2 0
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Марье Поль 5 0
Монтейру Жамиру 3 1
Юилл Джексон 4 0
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Трауко Мигель 1 0
Томпсон Томми 1 0
Акапо Карлос 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
7
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

3
13
Хьюстон Динамо
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
0

Волевые поражения

3
20

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
5
38%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

2
15
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
50%
7
47%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
14%
4
31%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
60%
16-30
1
5%
1
20%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
1
20%
76-90

Забито

20
21
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
10%
5
24%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
1
5%
31-45
2
10%
5
24%
46-60
6
30%
4
19%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
24%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
7 раз 39%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
4
5
12
1.5
6
12
2
15
2.5
1
17
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 7 6 5 22 - 22 27
5.
Даллас
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 22 - 22 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 21 - 25 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 20 5 6 9 22 - 28 21
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 0:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
13.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 15 - 3 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
9.
Остин
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    50'
    Ousseni Bouda получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Бенжамин Киканович уходит с поля. Ousseni Bouda выходит вместо него
  • 46'
    Цакирис Нико уходит с поля. Монтейру Жамиру выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Эспиноса Кристиан сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.66
6.30
4.91
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