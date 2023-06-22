  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
3:0
Конец матча
Даллас
0'
1:0
17' Гол
Финлей Итан
25' Желтая карточка
Факундо Киньон
2:0
42' Гол
Фагундес Диего
3:0
58' Гол
Зардес Гьяси
90'+4
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
66
Радованович
Александар
17
Галлахер
Джон
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
9
Зардес
Гьяси
10
Дриусси
Себастьян
30
Пас
Мартен
2
Geovane
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
23
Collin
Smith
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
29
Джункуа
Сэм
27
Herbert
Endeley
20
Alan
Velasco
Остин
4-4-2
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Остин
Даллас

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
2.25

Среднее время на гол

54
40

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
57

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 5 0.28
Зардес Гьяси 4 0.22
Дриусси Себастьян 4 0.22
Финлей Итан 2 0.11
Касканте Хулио 1 0.06
Ригони Эмилиано 1 0.06
Гэвин Вулфф 1 0.06
Фагундес Диего 1 0.06
Брюин Уилл 1 0.06
Урути Максимилиано 1 0.06
Лундквист Адам 0 0
Лима Ник 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.53
Обриан Ядер 2 0.11
Alan Velasco 2 0.11
Берджесс Нкоси 2 0.11
Фарфан Марко 1 0.05
Факундо Киньон 1 0.05
Ибеага Себастьен 1 0.05
Мартинес Хосе VI 1 0.05
Bernard Kamungo 1 0.05
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Хименес Хесус 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Редес Родни 1 1
Касканте Хулио 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Лима Ник 2 0
Галлахер Джон 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 6 0
Обриан Ядер 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Alan Velasco 4 0
Geovane 3 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Факундо Киньон 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Nolan Norris 1 0

Результаты матчей

Остин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
6
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

6
13
Остин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Даллас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

12
19

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
4
50%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
1
8%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90

Пропущено

27
20
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
9
33%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1
Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - ФК Монреаль 1:0
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0

Результаты матчей

Остин
Даллас

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Остин
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
4
7
11
1.5
5
14
1
17
2.5
1
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 5 6 9 23 - 29 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 8 6 24 - 28 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • 71'
    Herbert Endeley уходит с поля. Bernard Kamungo выходит вместо него
  • 71'
    Факундо Киньон уходит с поля. Ллетгет Себастьян выходит вместо него
  • 58'
    Лима Ник сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
  • 54'
    Collin Smith уходит с поля. Jose Mulato выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Финлей Итан сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Остин 3:0 Даллас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     