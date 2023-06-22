Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0'
1:0
17' ГолФинлей Итан
25' Желтая карточкаФакундо Киньон
2:0
42' ГолФагундес Диего
3:0
58' ГолЗардес Гьяси
90'+4
Ход матча
17'
1:0
25'
42'
2:0
58'
3:0
75'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
30
Пас
Мартен
2
Geovane
23
Collin
Smith
29
Джункуа
Сэм
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
2 GeovaneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Collin SmithПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Джункуа СэмНападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
21 Jose Mulato
-
24 Amet Korca
-
32 Nolan Norris
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Остин
Даллас
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
2.25
Среднее время на гол
54
40
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
57
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|5
|0.28
|Зардес Гьяси
|4
|0.22
|Дриусси Себастьян
|4
|0.22
|Финлей Итан
|2
|0.11
|Касканте Хулио
|1
|0.06
|Ригони Эмилиано
|1
|0.06
|Гэвин Вулфф
|1
|0.06
|Фагундес Диего
|1
|0.06
|Брюин Уилл
|1
|0.06
|Урути Максимилиано
|1
|0.06
|Лундквист Адам
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.53
|Обриан Ядер
|2
|0.11
|Alan Velasco
|2
|0.11
|Берджесс Нкоси
|2
|0.11
|Фарфан Марко
|1
|0.05
|Факундо Киньон
|1
|0.05
|Ибеага Себастьен
|1
|0.05
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.05
|Bernard Kamungo
|1
|0.05
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Касканте Хулио
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jhojan Valencia
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Обриан Ядер
|5
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Факундо Киньон
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Nolan Norris
|1
|0
Результаты матчей
Остин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Даллас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
6
13
Остин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Даллас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
12
19
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
5
38%
4
50%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
5
50%
1
8%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
17
8
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
1
13%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
6
29%
8
35%
76-90
Пропущено
27
20
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
4%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
4
15%
5
25%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
9
33%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1
Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - ФК Монреаль 1:0
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0
Результаты матчей
Остин
Даллас
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Остин
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
46
54
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
73
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
711
514
117
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 29
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|30 - 16
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|37 - 31
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 35
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 18
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6