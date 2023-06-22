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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:0
Перерыв
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
1' Гол
Богуш Матеуш
35' Желтая карточка
Опоку Квадво

Ход матча

1'
Богуш Матеуш
(Опоку Квадво)
1:0
35'
Опоку Квадво
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.75
4.90
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
2
Мальдонадо
Дениль
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
19
Богуш
Матеуш
6
Санчес
Илье
17
Крисостомо
Даниэль
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
10
Лодейро
Николас
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
Лос-Анджелес
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:0
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
1:1
М
3:1
М
3:1
М
3:0
М
3:1
ЧМ
1:4
М
1:3
М
1:1
М
4:1
М
1:0
М
0:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.59
Вела Карлос 5 (3) 0.29
Опоку Квадво 2 0.12
Бюк Стипе 2 0.12
Богуш Матеуш 2 (1) 0.12
Тильман Тимоти 2 0.12
Кьеллини Джорджо 1 0.06
Холлингсхед Райан 1 0.06
Мальдонадо Дениль 1 0.06
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.47
Руидиас Рауль 4 0.21
Эбер Араужо 2 0.11
Ролдан Кристиан 2 0.11
Leo Chu 1 0.05
Лодейро Николас 1 (1) 0.05
Монтеро Фреди 1 0.05
Руснак Альберт 1 0.05
Paul Rothrock 1 0.05
Атенсио Джошуа 1 0.05
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Jackson Ragen 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 4 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Бюк Стипе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Крисостомо Даниэль 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Рольдан Александер 5 0
Jackson Ragen 5 0
Руснак Альберт 4 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 3 0
Лодейро Николас 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Cody Baker 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
5
Лос-Анджелес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

9
10
Лос-Анджелес
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
27%
2
17%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
4
36%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

25
24
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
5
20%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
16%
5
21%
46-60
4
16%
5
21%
61-75
6
24%
5
21%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
2
12%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
3
1.5
3
7
3
5
2.5
2
8
1
7
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
6
8
8
1.5
6
12
5
11
2.5
4
14
1
15
3.5
2
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 18 7 6 5 22 - 22 27
5.
Даллас
 0:0 Заявка 19 7 6 6 21 - 19 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 22 - 22 24
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 19 5 7 7 21 - 25 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 20 5 6 9 22 - 28 21
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 0:0 Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
13.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
14.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 18 3 9 6 23 - 28 18
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 15 - 3 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 10 10
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
9.
Остин
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:1 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 1:1 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.75
4.90
8.50
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