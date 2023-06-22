Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолБогуш Матеуш
35' Желтая карточкаОпоку Квадво
61' Желтая карточкаЛодейро Николас
90'+8
Ход матча
1'
1:0
35'
61'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Богуш
Матеуш
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
33 Cody BakerЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.81
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.59
|Вела Карлос
|5 (3)
|0.29
|Опоку Квадво
|2
|0.12
|Бюк Стипе
|2
|0.12
|Богуш Матеуш
|2 (1)
|0.12
|Тильман Тимоти
|2
|0.12
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.06
|Холлингсхед Райан
|1
|0.06
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.47
|Руидиас Рауль
|4
|0.21
|Эбер Араужо
|2
|0.11
|Ролдан Кристиан
|2
|0.11
|Leo Chu
|1
|0.05
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.05
|Монтеро Фреди
|1
|0.05
|Руснак Альберт
|1
|0.05
|Paul Rothrock
|1
|0.05
|Атенсио Джошуа
|1
|0.05
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
|Jackson Ragen
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Крисостомо Даниэль
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|0
|Jackson Ragen
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Лодейро Николас
|3
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Cody Baker
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
5
Лос-Анджелес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сиэтл Саундерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
9
10
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
5
31%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
26
24
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
6
23%
1
4%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
4
15%
5
21%
61-75
6
23%
5
21%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
19%
3
17%
61-75
4
25%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0
Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
37
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
35
36
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
127
89
613
512
415
116
217
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 29
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|30 - 16
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|37 - 31
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 35
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 28
|20
|12.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 18
|20
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 24
|19
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6