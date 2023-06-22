Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:1
Перерыв
Ход матча
8'
26'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
34
Брэди
Крис
20
Jairo
Torres
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Портленд Тимберс
Чикаго Файр
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боли Франк
|5
|0.26
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.21
|Москера Хуан
|2
|0.11
|Асприлья Дайрон
|2
|0.11
|Чара Йимми
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|1
|0.05
|Браво Клаудио III
|1
|0.05
|Nathan Fogaca
|1
|0.05
|Жупарич Дарио
|1
|0.05
|Незгода Ярослав
|1
|0.05
|Макгро Зак
|1
|0.05
|Tega Ikoba
|1
|0.05
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.22
|Пржибылко Каспер
|3
|0.17
|Хайле-Селассие Марен
|3
|0.17
|Герберс Фабиан
|2
|0.11
|Мюллер Крис
|2
|0.11
|Куциас Георгиос
|2
|0.11
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.11
|Шакири Джердан
|1
|0.06
|Теран Карлос
|1
|0.06
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Чара Диего
|4
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Лориа Марвин
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Хименес Гастон
|5
|0
|Наварро Мигель
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
5
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Чикаго Файр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
3
11
Портленд Тимберс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
61% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Чикаго Файр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
6
16
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
23%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
4
50%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
2
33%
6
43%
76-90
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Забито
22
20
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
6
30%
76-90
Пропущено
22
29
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
0
0%
2
7%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
5
23%
5
17%
61-75
5
23%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
35
45
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
44
28
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
513
611
216
413
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 22
|27
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|6
|6
|21 - 19
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 22
|24
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|10.
|1:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|22 - 28
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|13.
|1:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|30 - 16
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 14
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 19
|31
|5.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|37 - 31
|29
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|20 - 27
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 35
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|13 - 18
|20
|12.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|13.
|Заявка
|19
|3
|10
|6
|17 - 24
|19
|14.
|1:1 Заявка
|18
|3
|9
|6
|23 - 28
|18
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 3
|19
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|0:1 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|1:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 10
|10
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|12.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|1:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|9 (3)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6