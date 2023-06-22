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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:2
Конец матча
Чикаго Файр
0'
0:1
8' Гол
Герберс Фабиан
1:1
26' Гол
Боли Франк
56' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
75' Желтая карточка
Браво Клаудио
1:2
83' Гол
Камара Кей
90'+6
1
Бингэм
Дэвид
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
7
Боли
Франк
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
3
Daniel
Aceves
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
20
Jairo
Torres
17
Гутьеррес
Брайан
11
Пржибылко
Каспер
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Чикаго Файр

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:2
М
2:2
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
0:1
М
4:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боли Франк 5 0.26
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.21
Москера Хуан 2 0.11
Асприлья Дайрон 2 0.11
Чара Йимми 1 0.05
Паредес Кристиан 1 0.05
Браво Клаудио III 1 0.05
Nathan Fogaca 1 0.05
Жупарич Дарио 1 0.05
Незгода Ярослав 1 0.05
Макгро Зак 1 0.05
Tega Ikoba 1 0.05
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.28
Пржибылко Каспер 3 0.17
Хайле-Селассие Марен 3 0.17
Герберс Фабиан 2 0.11
Мюллер Крис 2 0.11
Куциас Георгиос 2 0.11
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.11
Шакири Джердан 1 0.06
Теран Карлос 1 0.06
Гутьеррес Брайан 0 0
Суке Арно 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Браво Клаудио III 6 0
Чара Диего 4 0
Santiago Moreno 3 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Асприлья Дайрон 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Лориа Марвин 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 6 1
Хименес Гастон 5 0
Наварро Мигель 5 0
Теран Карлос 4 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Federico Navarro 1 1
Кцихос Рафаэль 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Шакири Джердан 1 0
Суке Арно 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
5
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Чикаго Файр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

3
11
Портленд Тимберс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Чикаго Файр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
21%
2
20%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
6
40%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
3
19%
4
27%
76-90

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
2
9%
6
27%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
7
30%
7
32%
76-90

Пропущено

24
30
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
5
21%
6
20%
31-45
5
21%
4
13%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
6
25%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
7
11
2
17
2.5
4
14
1
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 5 6 9 23 - 29 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 8 6 24 - 28 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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    • Желтая карточка
      56'
      Асприлья Дайрон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Santiago Moreno сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
    • 8'
      Гутьеррес Брайан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Герберс Фабиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:2 Чикаго Файр онлайн

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