МОМЕНТ! Разыграли штрафной игроки ЦСКА. Мяч пришел на линию штрафной с Онгене. Мяч в итоге прилетел в центр, где в падении через себя чуть левее створа Дамьянович пробила.

Солидно начали футболистки ЦСКА второй тайм. В прессинге они соперниц держат, заставляя оппоненток отбиваться от своих наступлений.

Дамьянович на финтах соперниц прошла, после чего выполнила слишком сильную передачу на партнершу, которая на фланге с обработкой справиться не смогла.

Плешкова нанесла удар с дальней дистанции по воротам соперниц - мяч в этой ситуации полетел слишком сильно и неточно! Было не так опасно.

Дождь припустил над стадионом. Теперь будет непросто соперницам играть. Скачет мяч, конечно, непредсказуемо. Ну, а кому сейчас легко?

ЦСКА по-прежнему уступает на своем поле "Зениту" со счетом 0:2. Мало что у "армейцев" получается, несмотря на тот факт, что москвички играют в большинстве.

Вполне вероятно, что Черномырдиной сейчас достался удар по лицу на подступах к штрафной "Зенита", но свисток рефери молчит. Можно играть!

В атаку побежали игроки ЦСКА. Онгене получает удар по голеностопу. Штрафной удар в итоге подадут армейские футболистки. Смирнова у мяча.

МОМЕНТ! Вышла Онгене на ударную позицию слева, ворвалась в штрафную и пробила в ближний угол. Мяч попал в Гриченко и отскочил в центр, но на подборе были первыми питерские футболистки!

Концовка первого тайма идет. Яковлева отважилась на дальний удар по воротам соперниц - мяч полетел значительно выше цели. Получилось не так опасно.

Тройная замена у ЦСКА готовится. Максим Зиновьев не стал ждать. Вместо Бизенковой на поле Ордега появилась.

Плешкова на поле появилась также вместо Яковлевой в составе ЦСКА. Мануйлова сменила Чернову сейчас в составе "армейцев". Сразу три перестановки!

Уффф... Мануйлова только вышла на поле, как после подачи соперницы столкнулась с Ананьевой. Кипер ЦСКА ударила по лицу партнерше. Пауза на поле.

40' Пока игра ЦСКА, прямо скажем, не впечатляет. Очень много моментов имеет "Зенит", массу атак питерские девушки проводят. Пока явно слабее "армейцы".

38' Продолжает "Зенит" активно атаковать. Онгене сейчас в оборону ушла. Смогла она до снаряда добраться и переправить снаряд за лицевую линию.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАНТЮХИНА! 0:2!

Ничего себе! В меньшинстве "Зенит" забивает! Семёнова с левого края подала снаряд на голову Пантюхиной, и та, оттолкнувшись от газона, пробила головой под левую штангу!

35' Дальним ударом Лазаревич отметилась тем временем. с 23-х метров был нанесен выстрел по рамке противниц, но полетела сфера метров на 5 выше цели.

34' Несмотря на тот факт, что играет в меньшинстве "Зенит", проводят питерские девушки время на половине поля ЦСКА, пытаясь второй мяч.

32' У Юлии Гриценко что-то с ногой случилось сейчас. Получила она помощь от врачей, после чего смогла встречу продолжить. Порядок с вратарем.

30' Онгене! Нанесла она удар по воротам при смещения в центр, однако сфера полетела значительно выше цели! Было неточно несколько.

28' Петрова, кстати говоря, на поле сегодня не вышла, и вместо нее на поле Бизенкова на газоне. Совсем не понятно, почему это произошло. Может, травма на разминке?

27' Да, какие-то непонятки у нас в матче до сих пор. Якупова в контратаку пошла, отдала передачу на Диаш, которой удар слету не удался.