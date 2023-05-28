0:2
Второй тайм
Ход матча
20'
0:1
38'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Диаш АнаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва (женщины)
(15 матчей)
80%
20%
12 побед 0 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1
Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Зенит (женщины)
(10 матчей)
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2
Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|10
|1
|0
|25 - 2
|31
|2.
|0:2
|11
|10
|0
|1
|37 - 7
|30
|3.
|10
|8
|0
|2
|17 - 3
|24
|4.
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|15 - 11
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|7 - 7
|15
|8.
|10
|4
|1
|5
|7 - 17
|13
|9.
|11
|2
|0
|9
|4 - 23
|6
|10.
|11
|1
|3
|7
|8 - 13
|6
|11.
|11
|1
|1
|9
|7 - 26
|4
|12.
|11
|0
|2
|9
|2 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|0:2
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|6
|6
|0
|0
|22 - 3
|18
|2.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 1
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 11
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|6.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|9.
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|11.
|6
|0
|0
|6
|0 - 17
|0
|12.
|6
|0
|0
|6
|1 - 24
|0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Зенит (женщины)
Исход игры
ЦСКА Москва (женщины)
76.4% (94)
Ничья
13% (16)
Зенит (женщины)
10.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва (женщины)
48.8% (60)
1:0 ЦСКА Москва (женщины)
12.2% (15)
1:1 Ничья
11.4% (14)
3:1 ЦСКА Москва (женщины)
4.9% (6)
1:2 Зенит (женщины)
4.9% (6)
3:2 ЦСКА Москва (женщины)
3.3% (4)
2:0 ЦСКА Москва (женщины)
3.3% (4)
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