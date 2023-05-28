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  4. Суперлига (женщины) 2022-2023

РОССИЯ: Суперлига (женщины)

ЦСКА Москва (женщины)
0:2
Второй тайм
Зенит (женщины)

Ход матча

20'
0:1
Диаш Ана
23'
 
Гживиньска Габриэла
38'
0:2
Пантюхина Екатерина
Прогнозы 123
ЦСКА Москва (женщины) 76.4% (94)
X 13% (16)
Зенит (женщины) 10.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
ЦСКА Москва (женщины)
Зенит (женщины)

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва (женщины)
(15 матчей)
80%
20%
12 побед 0 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1
Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Зенит (женщины)
(10 матчей)
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2
Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит (женщины)
 2:0 11 10 1 0 25 - 2 31
2.
ЦСКА Москва (женщины)
 0:2 11 10 0 1 37 - 7 30
3.
Локомотив Москва (женщины)
 10 8 0 2 17 - 3 24
4.
Звезда-2005 (женщины)
 11 5 3 3 17 - 11 18
5.
Динамо Москва (женщины)
 10 5 2 3 14 - 10 17
6.
Ростов (женщины)
 11 4 4 3 15 - 11 16
7.
Чертаново (женщины)
 10 4 3 3 7 - 7 15
8.
Рязань-ВДВ (женщины)
 10 4 1 5 7 - 17 13
9.
Енисей (женщины)
 11 2 0 9 4 - 23 6
10.
Краснодар (женщины)
 11 1 3 7 8 - 13 6
11.
Рубин (женщины)
 11 1 1 9 7 - 26 4
12.
Крылья Советов (женщины)
 11 0 2 9 2 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит (женщины)
 2:0 6 5 1 0 14 - 1 16
2.
Локомотив Москва (женщины)
 6 5 0 1 12 - 2 15
3.
Звезда-2005 (женщины)
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
ЦСКА Москва (женщины)
 0:2 5 4 0 1 15 - 4 12
5.
Ростов (женщины)
 6 3 2 1 11 - 4 11
6.
Чертаново (женщины)
 6 3 1 2 4 - 5 10
7.
Динамо Москва (женщины)
 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Енисей (женщины)
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Краснодар (женщины)
 7 1 2 4 8 - 9 5
10.
Рязань-ВДВ (женщины)
 4 1 0 3 1 - 6 3
11.
Крылья Советов (женщины)
 5 0 2 3 1 - 6 2
12.
Рубин (женщины)
 3 0 0 3 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва (женщины)
 0:2 6 6 0 0 22 - 3 18
2.
Зенит (женщины)
 2:0 5 5 0 0 11 - 1 15
3.
Динамо Москва (женщины)
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Рязань-ВДВ (женщины)
 6 3 1 2 6 - 11 10
5.
Локомотив Москва (женщины)
 4 3 0 1 5 - 1 9
6.
Чертаново (женщины)
 4 1 2 1 3 - 2 5
7.
Ростов (женщины)
 5 1 2 2 4 - 7 5
8.
Звезда-2005 (женщины)
 5 1 2 2 2 - 5 5
9.
Рубин (женщины)
 8 1 1 6 5 - 14 4
10.
Краснодар (женщины)
 4 0 1 3 0 - 4 1
11.
Енисей (женщины)
 6 0 0 6 0 - 17 0
12.
Крылья Советов (женщины)
 6 0 0 6 1 - 24 0
  • Второй тайм
  • Судья
    56'
    Вполне вероятно, что Черномырдиной сейчас достался удар по лицу на подступах к штрафной "Зенита", но свисток рефери молчит. Можно играть!
  • 55'
    ЦСКА по-прежнему уступает на своем поле "Зениту" со счетом 0:2. Мало что у "армейцев" получается, несмотря на тот факт, что москвички играют в большинстве. 
  • Дождь
    54'
    Дождь припустил над стадионом. Теперь будет непросто соперницам играть. Скачет мяч, конечно, непредсказуемо. Ну, а кому сейчас легко?
  • 53'
    Плешкова нанесла удар с дальней дистанции по воротам соперниц - мяч в этой ситуации полетел слишком сильно и неточно! Было не так опасно.
  • 51'
    Дамьянович на финтах соперниц прошла, после чего выполнила слишком сильную передачу на партнершу, которая на фланге с обработкой справиться не смогла. 
  • 50'
    Солидно начали футболистки ЦСКА второй тайм. В прессинге они соперниц держат, заставляя оппоненток отбиваться от своих наступлений. 
  • Опасный момент
    48'
    МОМЕНТ! Разыграли штрафной игроки ЦСКА. Мяч пришел на линию штрафной с Онгене. Мяч в итоге прилетел в центр, где в падении через себя чуть левее створа Дамьянович пробила.
  • Фол, нарушение
    47'
    В атаку побежали игроки ЦСКА. Онгене получает удар по голеностопу. Штрафной удар в итоге подадут армейские футболистки. Смирнова у мяча.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в российской столице Удачи соперницам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи впереди питерский "Зенит", который ведет в два мяча - 2:0, играя в меньшинстве!
  • Травма, повреждение
    45'
    Уффф... Мануйлова только вышла на поле, как после подачи соперницы столкнулась с Ананьевой. Кипер ЦСКА ударила по лицу партнерше. Пауза на поле.
  • Замена
    45'
    Плешкова на поле появилась также вместо Яковлевой в составе ЦСКА. Мануйлова сменила Чернову сейчас в составе "армейцев". Сразу три перестановки!
  • Замена
    44'
    Тройная замена у ЦСКА готовится. Максим Зиновьев не стал ждать. Вместо Бизенковой на поле Ордега появилась. 
  • 43'
    Концовка первого тайма идет. Яковлева отважилась на дальний удар по воротам соперниц - мяч полетел значительно выше цели. Получилось не так опасно.
  • Опасный момент
    41'
    МОМЕНТ! Вышла Онгене на ударную позицию слева, ворвалась в штрафную и пробила в ближний угол. Мяч попал в Гриченко и отскочил в центр, но на подборе были первыми питерские футболистки!
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    • 40'
      Пока игра ЦСКА, прямо скажем, не впечатляет. Очень много моментов имеет "Зенит", массу атак питерские девушки проводят. Пока явно слабее "армейцы". 
    • 38'
      Продолжает "Зенит" активно атаковать. Онгене сейчас в оборону ушла. Смогла она до снаряда добраться и переправить снаряд за лицевую линию. 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАНТЮХИНА! 0:2!
      Ничего себе! В меньшинстве "Зенит" забивает! Семёнова с левого края подала снаряд на голову Пантюхиной, и та, оттолкнувшись от газона, пробила головой под левую штангу!
    • 35'
      Дальним ударом Лазаревич отметилась тем временем. с 23-х метров был нанесен выстрел по рамке противниц, но полетела сфера метров на 5 выше цели.
    • 34'
      Несмотря на тот факт, что играет в меньшинстве "Зенит", проводят питерские девушки время на половине поля ЦСКА, пытаясь второй мяч. 
    • Травма, повреждение
      32'
      У Юлии Гриценко что-то с ногой случилось сейчас. Получила она помощь от врачей, после чего смогла встречу продолжить. Порядок с вратарем. 
    • Опасный момент
      30'
      Онгене! Нанесла она удар по воротам при смещения в центр, однако сфера полетела значительно выше цели! Было неточно несколько.
    • 28'
      Петрова, кстати говоря, на поле сегодня не вышла, и вместо нее на поле Бизенкова на газоне. Совсем не понятно, почему это произошло. Может, травма на разминке?
    • 27'
      Да, какие-то непонятки у нас в матче до сих пор. Якупова в контратаку пошла, отдала передачу на Диаш, которой удар слету не удался.
    • Угловой
      25'
      Пока же угловой ЦСКА зарабатывает. Следует подача с левого края в центр поля, но до снаряда не добирается футболистка "армейцев".
    • 24'
      До сих пор нет у нас понимания относительно того, что же на поле произошло. Повтора режиссеры не дают. Может, что-то такое сказала судье Гживиньска?
    • Красная карточка
      22'
      Ничего себе! Гживиньска получает сейчас красную карточку? А за что? В недоумении все игроки "Зенита" и наставник питерского коллектива. В чем причина?
    • 20'
      Первый момент у "Зенита", и это сразу же забитый мяч! Бывает же так! Футболистки ЦСКА немного расстроены, но впереди все самое интересное у нас!
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИАШ! 0:1!
      Забивают гол футболистки "Зенита"! В центре поля обрезались футболистки ЦСКА. Быстрая атака "Зенита", и Якупова с левого края штрафной выстреливает в ближний угол. Ананьева тащит, но отбивает мяч на голову Диаш, которая переправляет сферу в цель, играя в падении "рыбкой"
    • 18'
      Порядина сейчас к кромке поля вышла, чтобы подсказать что-то своим подопечным. Наставница "Зенита" довольно активно ведет у кромки поля, в отличие от визави. 
    • 16'
      Волнуются обе команды, и именно поэтому слишком много футболистки ошибаются и дарят друг другу мяч на ровном месте. Будем надеяться, что вскоре голы мы с вами увидим. 
    • 15'
      Дальний удар по воротам ЦСКА последовал. Диаш выстрелила с линии штрафной - мяч намного выше цели полетел. Получилось крайне неточно в этой ситуации. 
    • Угловой
      14'
      Угловой удар заработали сейчас футболистки ЦСКА. Попадает при розыгрыше углового мяч в руку Куропаткиной, но судья не назначает 11-метровый удар. Можно встречу продолжать. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Неудачно Черномырдина упала на газон после столкновения с соперницей. В итоге едва запястье она не травмировала. Но поднимается футболистка ЦСКА. Встречу он продолжит.
    • 11'
      С помощью финта Зидана пыталась Чернова переиграть соперницу на фланге, но допустила неточность. По итогу мяч она за пределы поля выпустила. 
    • 10'
      10 минут отыграли соперницы. Пока нет опасных моментов в нашей встрече, хотя преимуществом определенным владеют футболистки ЦСКА. Они на этот матч настроились неплохо. 
    • 8'
      Яковлева от Онгене получила передачу, после чего с правого края выполнила подачу, но одна из защитниц питерского "Зенита" сыграла на вынос.
    • 7'
      Прощупывают почву футболистки "Зенита". Несколько кряду атак на ворота соперниц они провели, но ничего опасного у рамки противниц придумать не смогли.
    • Анонс
      6'
      ЦСКА не проигрывает уже на протяжении 16 матчей кряду. Команда из Москвы в последний раз проигрывала как раз в матче с "Зенитом", когда играла на своем поле против соперниц в сентябре прошлого года (1:2).
    • 4'
      Солнечно сегодня в Москве. Думаю, что такие погодные условия помогут соперницам показать хороший футбол и порадовать результативностью. 
    • 3'
      В этом чемпионате футболистки пока не проигрывали. У ЦСКА на данный момент первая строчка и 30 очков, а у "Зенита", который также идет без поражений, на 2 балла больше. 
    • 2'
      Футболистки ЦСКА вышли сегодня на поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки "Зенита" предстали на футбольном газоне в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала центральная встреча 11-го тура чемпионата России! Удачи соперницам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители женского футбола! В рамках центрального поединка 11-го тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу игроки ЦСКА и «Зенита».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    ЦСКА Москва (женщины) 76.4% (94)
    X 13% (16)
    Зенит (женщины) 10.6% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Зенит (женщины)

    Исход игры
    ЦСКА Москва (женщины)
    76.4% (94)
    Ничья
    13% (16)
    Зенит (женщины)
    10.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва (женщины)
    48.8% (60)
    1:0 ЦСКА Москва (женщины)
    12.2% (15)
    1:1 Ничья
    11.4% (14)
    3:1 ЦСКА Москва (женщины)
    4.9% (6)
    1:2 Зенит (женщины)
    4.9% (6)
    3:2 ЦСКА Москва (женщины)
    3.3% (4)
    2:0 ЦСКА Москва (женщины)
    3.3% (4)
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    Зенит (женщины)
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