Результаты последних матчей
ЦСКА Москва (женщины)
(15 матчей)
80%
20%
12 побед 0 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1
Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Зенит (женщины)
(10 матчей)
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2
Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины)
Исход игры
ЦСКА Москва (женщины)
79.2% (38)
Ничья
10.4% (5)
Зенит (женщины)
10.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва (женщины)
43.8% (21)
1:0 ЦСКА Москва (женщины)
18.8% (9)
1:1 Ничья
10.4% (5)
3:1 ЦСКА Москва (женщины)
6.3% (3)
1:2 Зенит (женщины)
4.2% (2)
3:2 ЦСКА Москва (женщины)
4.2% (2)
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