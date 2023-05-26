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РОССИЯ: Суперлига (женщины)

ЦСКА Москва (женщины)
 
Позже
Зенит (женщины)
Прогнозы 46
ЦСКА Москва (женщины) 82.6% (38)
X 8.7% (4)
Зенит (женщины) 8.7% (4)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва (женщины)
(15 матчей)
80%
20%
12 побед 0 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:2 Ростов (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:3 ЦСКА Москва (женщины) - Чертаново (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 3:1
Рубин (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:8 Рязань-ВДВ (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:4 Краснодар (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 1:2 ЦСКА Москва (женщины) - Енисей (женщины) 4:0 ЦСКА Москва (женщины) - Крылья Советов (женщины) 6:0 Динамо Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 0:3 Локомотив Москва (женщины) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 Аполлон (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 2:1 ЦСКА Москва (женщины) - Суонси (жен) 4:1 Санкт-Пёльтен (жен) - ЦСКА Москва (женщины) 1:0 ЦСКА Москва (женщины) - Флора (жен) 2:0
Зенит (женщины)
(10 матчей)
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 поражений
Зенит (женщины) - Ростов (женщины) 1:1 Зенит (женщины) - Звезда-2005 (женщины) 2:0 Рязань-ВДВ (женщины) - Зенит (женщины) 0:1 Енисей (женщины) - Зенит (женщины) 0:2
Зенит (женщины) - Динамо Москва (женщины) 2:0 Зенит (женщины) - Локомотив Москва (женщины) 1:0 Чертаново (женщины) - Зенит (женщины) 0:3 Зенит (женщины) - Рубин (женщины) 3:0 Краснодар (женщины) - Зенит (женщины) 1:3 Зенит (женщины) - Крылья Советов (женщины) 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва (женщины)
 10 10 0 0 37 - 5 30
2.
Зенит (женщины)
 10 9 1 0 23 - 2 28
3.
Локомотив Москва (женщины)
 10 8 0 2 17 - 3 24
4.
Звезда-2005 (женщины)
 10 5 2 3 17 - 11 17
5.
Динамо Москва (женщины)
 10 5 2 3 14 - 10 17
6.
Ростов (женщины)
 10 3 4 3 11 - 11 13
7.
Чертаново (женщины)
 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Рязань-ВДВ (женщины)
 9 3 1 5 5 - 16 10
9.
Енисей (женщины)
 10 2 0 8 4 - 22 6
10.
Краснодар (женщины)
 10 1 2 7 8 - 13 5
11.
Рубин (женщины)
 10 1 1 8 6 - 24 4
12.
Крылья Советов (женщины)
 10 0 2 8 2 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит (женщины)
 6 5 1 0 14 - 1 16
2.
Локомотив Москва (женщины)
 6 5 0 1 12 - 2 15
3.
Звезда-2005 (женщины)
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
ЦСКА Москва (женщины)
 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Ростов (женщины)
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Динамо Москва (женщины)
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Чертаново (женщины)
 5 2 1 2 3 - 5 7
8.
Енисей (женщины)
 5 2 0 3 4 - 6 6
9.
Краснодар (женщины)
 6 1 1 4 8 - 9 4
10.
Рязань-ВДВ (женщины)
 4 1 0 3 1 - 6 3
11.
Крылья Советов (женщины)
 5 0 2 3 1 - 6 2
12.
Рубин (женщины)
 2 0 0 2 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва (женщины)
 6 6 0 0 22 - 3 18
2.
Зенит (женщины)
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Динамо Москва (женщины)
 5 3 1 1 7 - 5 10
4.
Локомотив Москва (женщины)
 4 3 0 1 5 - 1 9
5.
Рязань-ВДВ (женщины)
 5 2 1 2 4 - 10 7
6.
Чертаново (женщины)
 4 1 2 1 3 - 2 5
7.
Ростов (женщины)
 5 1 2 2 4 - 7 5
8.
Звезда-2005 (женщины)
 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Рубин (женщины)
 8 1 1 6 5 - 14 4
10.
Краснодар (женщины)
 4 0 1 3 0 - 4 1
11.
Енисей (женщины)
 5 0 0 5 0 - 16 0
12.
Крылья Советов (женщины)
 5 0 0 5 1 - 20 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 46
    ЦСКА Москва (женщины) 82.6% (38)
    X 8.7% (4)
    Зенит (женщины) 8.7% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва (женщины) - Зенит (женщины)

    Исход игры
    ЦСКА Москва (женщины)
    79.2% (38)
    Ничья
    10.4% (5)
    Зенит (женщины)
    10.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва (женщины)
    43.8% (21)
    1:0 ЦСКА Москва (женщины)
    18.8% (9)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    3:1 ЦСКА Москва (женщины)
    6.3% (3)
    1:2 Зенит (женщины)
    4.2% (2)
    3:2 ЦСКА Москва (женщины)
    4.2% (2)
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