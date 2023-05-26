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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Риу Аве
0:2
Второй тайм: 59'
Фамаликан
0'
0:1
10' Гол
Лима Рубен
0:2
12' Гол
Добре Алекс
29' Красная карточка
Юссуф Зейду
34' Желтая карточка

Ход матча

10'
0:1
Лима Рубен
(Добре Алекс)
12'
0:2
Добре Алекс
(Коломбатто Сантьяго)
29'
 
Юссуф Зейду
34'
 
36'
Savio Alves
Панталон Ренато
 
46'
Боатенг Эммануль
Витор Пауло
 
Прогнозы 109
Риу Аве 66.1% (72)
X 28.4% (31)
Фамаликан 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Фамаликан
3.15
8.10
2.79
Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
17
Монтейру
Андре
11
Bruno
Ventura
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
9
Руиз
Леонардо
77
Fabio
Ronaldo
1
Злобин
Иван
6
Пенетра
Алешандре
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
23
Добре
Алекс
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
Риу Аве
3-5-2
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Фамаликан

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.21
Боатенг Эммануль II 5 0.15
Коштинья 3 0.09
Fabio Ronaldo 3 0.09
Руиз Леонардо 3 0.09
Патрик II 2 0.06
Эрнани Жорже 2 0.06
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 9 (1) 0.26
Кадис Хондер 4 0.12
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.09
Родригеш Иву 2 (1) 0.06
Добре Алекс 2 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Пенетра Алешандре 2 0.06
Юссуф Зейду 2 0.06
Миллан Алехандро 2 0.06
Санка Леандру 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Лима Рубен 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Риччели 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 7 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Перейра Андре 5 0
Коштинья 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 10 0
Родригеш Иву 7 1
Юссуф Зейду 7 1
Коломбатто Сантьяго 8 0
Моура Франсишку 5 0
Са Гуштаву 5 0
Риччели 3 1
Санка Леандру 3 1
Пенетра Алешандре 4 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Фонте Руй 3 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Жуниор Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Фамаликан
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
6
Риу Аве
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

11
17
Риу Аве
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Фамаликан
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
12% (4)
55% (18)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

17
15
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
5
29%
29%
1
7%
31-45
2
12%
5
33%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

11
27
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
9%
1
4%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
6
22%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
2
18%
6
22%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
3
16%
6
27%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
18%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
25%
3
17%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
9
32%
3
17%
76-90

Забито

36
37
17 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 13
5
14%
1
3%
1-15
3
8%
6
16%
16-30
9
25%
6
16%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
9
25%
6
16%
61-75
6
17%
9
24%
76-90

Пропущено

39
45
17 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
6
15%
4
9%
1-15
2
5%
8
18%
16-30
9
23%
7
16%
31-45
4
10%
8
18%
46-60
7
18%
9
20%
61-75
11
28%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0
Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Риу Аве
Фамаликан

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
3
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
6
11
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
7
10
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
21
12
11
22
1.5
11
22
1
32
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 33 27 3 3 79 - 20 84
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 33 22 5 6 69 - 31 71
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Фамаликан
 2:0 34 14 4 16 39 - 45 46
8.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
9.
Каза Пиа
 33 11 8 14 31 - 39 41
10.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
11.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
12.
Риу Аве
 0:2 34 10 9 15 34 - 43 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 33 9 7 17 31 - 41 34
15.
Эшторил
 33 9 5 19 30 - 48 32
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 2:0 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 0:2 17 8 2 7 16 - 14 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Фамаликан
 2:0 17 5 3 9 18 - 26 18
10.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
11.
Риу Аве
 0:2 17 2 7 8 18 - 29 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
14.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
15.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Витор Пауло уходит с поля. Боатенг Эммануль II выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогнозы 109
Риу Аве 66.1% (72)
X 28.4% (31)
Фамаликан 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Фамаликан
3.15
8.10
2.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риу Аве 0:2 Фамаликан онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 0:2 Фамаликан

Исход игры
Риу Аве
66.1% (72)
Ничья
28.4% (31)
Фамаликан
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.17% (28)
Меньше
73.83% (79)
Обе команды забьют
Да
51.4% (55)
Нет
48.6% (52)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
36.7% (40)
1:1 Ничья
24.8% (27)
2:1 Риу Аве
20.2% (22)
2:0 Риу Аве
7.3% (8)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Фамаликан
2.8% (3)
1:2 Фамаликан
1.8% (2)
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