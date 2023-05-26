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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Риу Аве
2:2
Конец матча
Фамаликан
0'
0:1
10' Гол
Лима Рубен
0:2
12' Гол
Добре Алекс
29' Красная карточка
Юссуф Зейду
63' Желтая карточка
Добре Алекс
65' Желтая карточка
Самарис Андреас
1:2
70' Гол
Боатенг Эммануль
74' Желтая карточка
Монтейру Андре
75' Желтая карточка
Коломбатто Сантьяго
75' Желтая карточка
Патрик II
76' Желтая карточка
Luis Freire
2:2
81' Гол
Руиз Леонардо
83' Желтая карточка
Пенетра Алешандре
87' Желтая карточка
Savio Alves
90' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Лима Рубен
(Добре Алекс)
12'
0:2
Добре Алекс
(Коломбатто Сантьяго)
29'
 
Юссуф Зейду
36'
Savio Alves
Панталон Ренато
 
46'
Боатенг Эммануль
Витор Пауло
 
63'
 
Добре Алекс
65'
Самарис Андреас
 
68'
Эрнани Жорже
Bruno Ventura
 
69'
 
Фонте Руй
Кастро Пабло
69'
 
Агиррегабириа Мартин
Добре Алекс
70'
Боатенг Эммануль
(Savio Alves)
1:2
74'
Монтейру Андре
 
75'
 
Коломбатто Сантьяго
75'
Патрик II
 
76'
Luis Freire
 
79'
Баэса Мигель
Монтейру Андре
 
79'
Karse
Самарис Андреас
 
81'
Руиз Леонардо
(Родригеш Гонсалу)
2:2
83'
 
Пенетра Алешандре
87'
Savio Alves
 
87'
 
Санка Леандру
Хайме Иван
90'
 
Симоэш Андре
Родригеш Иву
90'
 
Отавио Эдмилсон
Прогнозы 109
Риу Аве 66.1% (72)
X 28.4% (31)
Фамаликан 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
4
Патрик
II
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
17
Монтейру
Андре
11
Bruno
Ventura
30
Самарис
Андреас
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
9
Руиз
Леонардо
77
Fabio
Ronaldo
1
Злобин
Иван
6
Пенетра
Алешандре
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
23
Добре
Алекс
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
Риу Аве
3-5-2
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Фамаликан

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.33

Среднее время на гол

64
270

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.4

Среднее время на гол

135
64

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.21
Боатенг Эммануль II 6 0.18
Руиз Леонардо 4 0.12
Коштинья 3 0.09
Fabio Ronaldo 3 0.09
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Патрик II 2 0.06
Эрнани Жорже 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0
Savio Alves 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 9 (1) 0.26
Кадис Хондер 4 0.12
Коломбатто Сантьяго 3 (1) 0.09
Родригеш Иву 2 (1) 0.06
Добре Алекс 2 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Пенетра Алешандре 2 0.06
Юссуф Зейду 2 0.06
Миллан Алехандро 2 0.06
Санка Леандру 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Лима Рубен 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Риччели 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 7 1
Патрик II 7 0
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Самарис Андреас 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Перейра Андре 5 0
Коштинья 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Монтейру Андре 2 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Savio Alves 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Жока 1 0
Luis Freire 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 10 0
Коломбатто Сантьяго 9 0
Родригеш Иву 7 1
Юссуф Зейду 7 1
Моура Франсишку 5 0
Пенетра Алешандре 5 0
Са Гуштаву 5 0
Риччели 3 1
Санка Леандру 3 1
Отавио Эдмилсон 4 0
Фонте Руй 3 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Жуниор Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Добре Алекс 1 1
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Кадис Хондер 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Фамаликан
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
8
Риу Аве
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

11
17
Риу Аве
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Фамаликан
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
53% (18)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
3
18%
76-90

Пропущено

13
29
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
23%
1
3%
1-15
2
15%
5
17%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
2
15%
7
24%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
3
16%
6
27%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
18%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
25%
3
17%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
9
32%
3
17%
76-90

Забито

38
39
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
5
13%
3
8%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
4
11%
9
23%
46-60
10
26%
6
15%
61-75
7
18%
9
23%
76-90

Пропущено

41
47
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
8
20%
4
9%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
9
22%
7
15%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
7
17%
10
21%
61-75
11
27%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0
Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Риу Аве
Фамаликан

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
11 раз 32%
2
11 раз 32%
3
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
6
11
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
7
10
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
22
12
12
22
1.5
12
22
1
33
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 33 27 3 3 79 - 20 84
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Каза Пиа
 33 11 8 14 31 - 39 41
10.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 33 9 7 17 31 - 41 34
15.
Эшторил
 33 9 5 19 30 - 48 32
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
14.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
15.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Панталон Ренато уходит с поля. Savio Alves выходит вместо него
    Прогнозы 109
    Риу Аве 66.1% (72)
    X 28.4% (31)
    Фамаликан 5.5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Риу Аве 2:2 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 2:2 Фамаликан

    Исход игры
    Риу Аве
    66.1% (72)
    Ничья
    28.4% (31)
    Фамаликан
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.17% (28)
    Меньше
    73.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    51.4% (55)
    Нет
    48.6% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    36.7% (40)
    1:1 Ничья
    24.8% (27)
    2:1 Риу Аве
    20.2% (22)
    2:0 Риу Аве
    7.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:1 Фамаликан
    2.8% (3)
    1:2 Фамаликан
    1.8% (2)
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