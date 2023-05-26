Тур: 34. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0'
0:1
10' ГолЛима Рубен
0:2
12' ГолДобре Алекс
29' Красная карточкаЮссуф Зейду
63' Желтая карточкаДобре Алекс
65' Желтая карточкаСамарис Андреас
1:2
70' ГолБоатенг Эммануль
74' Желтая карточкаМонтейру Андре
75' Желтая карточкаКоломбатто Сантьяго
75' Желтая карточкаПатрик II
76' Желтая карточкаLuis Freire
2:2
81' ГолРуиз Леонардо
83' Желтая карточкаПенетра Алешандре
87' Желтая карточкаSavio Alves
90' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
90'+8
Ход матча
10'
0:1
12'
29'
63'
65'
70'
1:2
74'
75'
76'
79'
81'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Жонатан
Луис
93
Витор
Пауло
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Витор ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельНападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
-
81 Karse
-
16 Savio Alves
-
40 Lucas Flores
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фонте РуйНападающий
-
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
История личных встреч
Риу Аве
Фамаликан
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.33
Среднее время на гол
64
270
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.4
Среднее время на гол
135
64
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.21
|Боатенг Эммануль II
|6
|0.18
|Руиз Леонардо
|4
|0.12
|Коштинья
|3
|0.09
|Fabio Ronaldo
|3
|0.09
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.06
|Патрик II
|2
|0.06
|Эрнани Жорже
|2
|0.06
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Витор Пауло
|1
|0.03
|Joao Graca
|1
|0.03
|Сантос Адерлан
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Монтейру Андре
|0
|0
|Гомеш Витор
|0
|0
|Самарис Андреас
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Miguel Nobrega
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|9 (1)
|0.26
|Кадис Хондер
|4
|0.12
|Коломбатто Сантьяго
|3 (1)
|0.09
|Родригеш Иву
|2 (1)
|0.06
|Добре Алекс
|2
|0.06
|Моура Франсишку
|2
|0.06
|Пенетра Алешандре
|2
|0.06
|Юссуф Зейду
|2
|0.06
|Миллан Алехандро
|2
|0.06
|Санка Леандру
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Лима Рубен
|1
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|7
|1
|Патрик II
|7
|0
|Joao Graca
|7
|0
|Руиз Леонардо
|5
|1
|Самарис Андреас
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Жосуэ Са
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Перейра Андре
|5
|0
|Коштинья
|5
|0
|Боатенг Эммануль II
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Монтейру Андре
|2
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Savio Alves
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|10
|0
|Коломбатто Сантьяго
|9
|0
|Родригеш Иву
|7
|1
|Юссуф Зейду
|7
|1
|Моура Франсишку
|5
|0
|Пенетра Алешандре
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Риччели
|3
|1
|Санка Леандру
|3
|1
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Фонте Руй
|3
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Жуниор Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Добре Алекс
|1
|1
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Фамаликан
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
6
8
Риу Аве
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
11
17
Риу Аве
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Фамаликан
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
53% (18)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 25
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
3
18%
76-90
Пропущено
13
29
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
23%
1
3%
1-15
2
15%
5
17%
16-30
2
15%
4
14%
31-45
2
15%
6
21%
46-60
2
15%
6
21%
61-75
2
15%
7
24%
76-90
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 22
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
21%
5
23%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
3
16%
6
27%
76-90
Пропущено
28
18
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
5
18%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
7
25%
3
17%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
4
22%
61-75
9
32%
3
17%
76-90
Забито
38
39
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 15
11 Не забивали 13
5
13%
3
8%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
9
24%
6
15%
31-45
4
11%
9
23%
46-60
10
26%
6
15%
61-75
7
18%
9
23%
76-90
Пропущено
41
47
19 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
8
20%
4
9%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
9
22%
7
15%
31-45
4
10%
8
17%
46-60
7
17%
10
21%
61-75
11
27%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0
Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0
Результаты матчей
Риу Аве
Фамаликан
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:0
5 раз 29%
1:1
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
4:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
2:2
5 раз 15%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
11 раз 32%
2
11 раз 32%
3
1 раз 3%
0
12 раз 35%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
512
611
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
710
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2212
1222
1222
133
430
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|21 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 2:2 Фамаликан
Исход игры
Риу Аве
66.1% (72)
Ничья
28.4% (31)
Фамаликан
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
26.17% (28)
Меньше
73.83% (79)
Обе команды забьют
Да
51.4% (55)
Нет
48.6% (52)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
36.7% (40)
1:1 Ничья
24.8% (27)
2:1 Риу Аве
20.2% (22)
2:0 Риу Аве
7.3% (8)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:1 Фамаликан
2.8% (3)
1:2 Фамаликан
1.8% (2)
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