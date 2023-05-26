Тур: 34. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela.
1:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолОсмаич Милутин
1:1
20' ГолИнасиу Гонсалу
23' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
34' Желтая карточкаМатеус Рейс
45' Желтая карточкаИнасиу Гонсалу
45' Желтая карточкаОсмаич Милутин
45' Желтая карточкаМендес Алексис
1:2
85' Гол в свои воротаФернандеш Иванилду
90' Желтая карточкаСантуш Нуну II
90'+7
Ход матча
6'
1:0
20'
1:1
23'
34'
45'
45'
45'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жулиан
Игор
10
Бондосо
Кико
84
Эссугу
Дариу
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Жулиан ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
-
34 Ортис ПедроВратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Friday Etim
-
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Визела
Спортинг Л
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Среднее время на гол
36
36
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|8
|0.24
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.09
|Оливейра Андерсон
|3
|0.09
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Бондосо Кико
|2
|0.06
|Зохи Кевин
|2
|0.06
|Friday Etim
|2
|0.06
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Мендес Алексис
|1
|0.03
|Силва Томаш
|1
|0.03
|Жулиан Игор
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Нейва Кристиан
|1
|0.03
|Рашид Осама
|1
|0.03
|Matias Lacava
|1
|0.03
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.41
|Тринкан Франсишку
|10
|0.29
|Сантуш Нуну II
|8
|0.24
|Эдвардс Маркус
|6
|0.18
|Морита Хидемаса
|6
|0.18
|Паулинью Жуан
|5
|0.15
|Порро Педро
|3 (1)
|0.09
|Чермити Юссеф
|3
|0.09
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|1
|0.03
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коатес Себастьян
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Диоманде Усман
|1
|0.03
|Адан Антонио
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Нейва Кристиан
|10
|0
|Оливейра Андерсон
|8
|1
|Мендес Алексис
|8
|0
|Гарсия Самуэль
|7
|0
|Жулиан Игор
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Осмаич Милутин
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Фернандеш Иванилду
|3
|1
|Силва Томаш
|3
|1
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Рашид Осама
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Friday Etim
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|11
|0
|Поте
|8
|0
|Коатес Себастьян
|7
|0
|Эсгаю Рикарду
|6
|0
|Адан Антонио
|4
|1
|Порро Педро
|4
|1
|Сантуш Нуну II
|5
|0
|Матеус Рейс
|5
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Морита Хидемаса
|4
|0
|Инасиу Гонсалу
|4
|0
|Чермити Юссеф
|4
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Диоманде Усман
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Иссааку Фатаву
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
Результаты матчей
Визела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Спортинг Л
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
6
5
Визела
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Спортинг Л
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
11
39
Визела
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Спортинг Л
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
12
11
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
17
44
Голы по времени матча
Забито
17
26
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
4
24%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
7
27%
76-90
Пропущено
20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
4
20%
8
35%
76-90
Забито
14
40
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
2
14%
4
10%
1-15
2
14%
6
15%
16-30
2
14%
8
20%
31-45
2
14%
8
20%
46-60
3
21%
5
13%
61-75
3
21%
9
23%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
9
43%
4
29%
76-90
Забито
31
66
13 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 21
13 Не забивали 5
6
19%
8
12%
1-15
2
6%
10
15%
16-30
5
16%
12
18%
31-45
4
13%
12
18%
46-60
5
16%
8
12%
61-75
9
29%
29%
16
24%
76-90
Пропущено
41
37
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
5
12%
5
14%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
9
22%
9
24%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
13
32%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2
Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2
Результаты матчей
Визела
Спортинг Л
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:1
8 раз 24%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%
2
11 раз 32%
3
9 раз 26%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Визела
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
161
512
143
413
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
314
107
116
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
295
826
2410
529
1321
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|21 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 1:2 Спортинг Л
Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Спортинг Л
100% (113)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
49.53% (53)
Нет
50.47% (54)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
39.8% (45)
0:2 Спортинг Л
28.3% (32)
0:1 Спортинг Л
14.2% (16)
1:3 Спортинг Л
6.2% (7)
0:3 Спортинг Л
3.5% (4)
0:4 Спортинг Л
1.8% (2)
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