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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Визела
1:2
Конец матча
Спортинг Л
0'
1:0
6' Гол
Осмаич Милутин
1:1
20' Гол
Инасиу Гонсалу
23' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
34' Желтая карточка
Матеус Рейс
45' Желтая карточка
Инасиу Гонсалу
45' Желтая карточка
Осмаич Милутин
45' Желтая карточка
Мендес Алексис
1:2
85' Гол в свои ворота
Фернандеш Иванилду
90' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
90'+7

Ход матча

6'
Осмаич Милутин
(Бондосо Кико)
1:0
20'
1:1
Инасиу Гонсалу
(Поте)
23'
 
Эсгаю Рикарду
34'
 
Матеус Рейс
45'
 
Инасиу Гонсалу
45'
Осмаич Милутин
 
45'
Мендес Алексис
 
56'
 
Эдвардс Маркус
Эссугу Дариу
63'
Силва Томаш
Мендес Алексис
 
73'
Friday Etim
Осмаич Милутин
 
73'
Рашид Осама
Гарсия Самуэль
 
80'
 
Бельерин Эктор
Эсгаю Рикарду
80'
 
Чермити Юссеф
Тринкан Франсишку
82'
Перейра Матеус
Нейва Кристиан
 
82'
Зохи Кевин
Жулиан Игор
 
85'
1:2
Фернандеш Иванилду
90'
 
Сантуш Нуну II
Прогнозы 113
Визела 0% (0)
X 0% (0)
Спортинг Л 100% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
4
Фернандеш
Иванилду
5
Оливейра
Андерсон
3
Вилсон
Бруно
14
Жулиан
Игор
19
Мендес
Алексис
20
Гарсия
Самуэль
8
Гуззу
Рафаэл
24
Нейва
Кристиан
10
Бондосо
Кико
9
Осмаич
Милутин
12
Израэль
Франко
25
Инасиу
Гонсалу
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
5
Морита
Хидемаса
84
Эссугу
Дариу
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
20
Паулинью
Жуан
28
Поте
Визела
3-5-2
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Визела
Спортинг Л

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КП
2:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 8 0.24
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.09
Оливейра Андерсон 3 0.09
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Бондосо Кико 2 0.06
Зохи Кевин 2 0.06
Friday Etim 2 0.06
Перейра Матеус 1 0.03
Мендес Алексис 1 0.03
Силва Томаш 1 0.03
Жулиан Игор 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Нейва Кристиан 1 0.03
Рашид Осама 1 0.03
Matias Lacava 1 0.03
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.41
Тринкан Франсишку 10 0.29
Сантуш Нуну II 8 0.24
Эдвардс Маркус 6 0.18
Морита Хидемаса 6 0.18
Паулинью Жуан 5 0.15
Порро Педро 3 (1) 0.09
Чермити Юссеф 3 0.09
Эсгаю Рикарду 1 0.03
Инасиу Гонсалу 1 0.03
Рошинья Кошта 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коатес Себастьян 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Диоманде Усман 1 0.03
Адан Антонио 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Нейва Кристиан 10 0
Оливейра Андерсон 8 1
Мендес Алексис 8 0
Гарсия Самуэль 7 0
Жулиан Игор 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Перейра Матеус 5 0
Осмаич Милутин 5 0
Морейра Нуну 5 0
Фернандеш Иванилду 3 1
Силва Томаш 3 1
Вилсон Бруно 4 0
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Friday Etim 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 11 0
Поте 8 0
Коатес Себастьян 7 0
Эсгаю Рикарду 6 0
Адан Антонио 4 1
Порро Педро 4 1
Сантуш Нуну II 5 0
Матеус Рейс 5 0
Эдвардс Маркус 4 0
Морита Хидемаса 4 0
Инасиу Гонсалу 4 0
Чермити Юссеф 4 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Диоманде Усман 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Иссааку Фатаву 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0

Результаты матчей

Визела
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Спортинг Л
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

6
5
Визела
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Спортинг Л
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

11
39
Визела
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
50% (17)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
Спортинг Л
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
41% (14)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
44% (15)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

12
11

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

17
44

Голы по времени матча

Забито

17
26
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
4
24%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
2
12%
4
15%
46-60
2
12%
3
12%
61-75
6
35%
7
27%
76-90

Пропущено

20
23
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
4
17%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
5
25%
6
26%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
15%
2
9%
61-75
4
20%
8
35%
76-90

Забито

14
40
6 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
2
14%
4
10%
1-15
2
14%
6
15%
16-30
2
14%
8
20%
31-45
2
14%
8
20%
46-60
3
21%
5
13%
61-75
3
21%
9
23%
76-90

Пропущено

21
14
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
9
43%
4
29%
76-90

Забито

31
66
13 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 21
13 Не забивали 5
6
19%
8
12%
1-15
2
6%
10
15%
16-30
5
16%
12
18%
31-45
4
13%
12
18%
46-60
5
16%
8
12%
61-75
9
29%
29%
16
24%
76-90

Пропущено

41
37
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
21 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 22
5
12%
5
14%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
9
22%
9
24%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
4
10%
6
16%
61-75
13
32%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2
Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2

Результаты матчей

Визела
Спортинг Л

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:1
8 раз 24%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
6 раз 18%
2:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%
2
11 раз 32%
3
9 раз 26%
0
5 раз 15%
1
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Визела
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
16
1
5
12
1.5
14
3
4
13
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
10
7
1
16
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
29
5
8
26
1.5
24
10
5
29
2.5
13
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 33 27 3 3 79 - 20 84
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Каза Пиа
 33 11 8 14 31 - 39 41
10.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 33 9 7 17 31 - 41 34
15.
Эшторил
 33 9 5 19 30 - 48 32
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
14.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
15.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
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Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 113
    Визела 0% (0)
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    Спортинг Л 100% (113)
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    Где смотреть матч Визела 1:2 Спортинг Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 1:2 Спортинг Л

    Исход игры
    Визела
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Спортинг Л
    100% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.14% (59)
    Меньше
    44.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    49.53% (53)
    Нет
    50.47% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    39.8% (45)
    0:2 Спортинг Л
    28.3% (32)
    0:1 Спортинг Л
    14.2% (16)
    1:3 Спортинг Л
    6.2% (7)
    0:3 Спортинг Л
    3.5% (4)
    0:4 Спортинг Л
    1.8% (2)
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