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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Жил Висенте
1:0
Конец матча
Каза Пиа
0'
54' Желтая карточка
Гомес Энрике
1:0
63' Гол
Франсиско Мартинес
67' Красная карточка
Сома Юки
84' Желтая карточка
Кунимото Такахиро
90'+6
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
13
Перейра
Габриэл
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
25
Тиба
Педру
21
Карвалью
Витор
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
17
Вильодрес
Кевин
9
Франсиско
Мартинес
33
Батишта
Рикарду
4
Болгадо
Леонардо
13
Фернандеш
Вашку
12
Тчамба
Дуплекс
6
Полони
Дерик
80
Beni
27
Тайра
Альфонсу
5
Leonardo
Lelo
24
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
7
Годвин
Савиур
Жил Висенте
4-2-3-1
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Каза Пиа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 17 (3) 0.5
Мурило Коста 5 (2) 0.15
Карвалью Витор 3 0.09
Алипур Али 2 0.06
Араужу Томаш 1 0.03
Ауашерия Билель 1 0.03
Босельи Хуан 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Фудзимото Канья 0 0
Карраса Моура 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Буэно Матеус 0 0
Depu 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.18
Годвин Савиур 4 (1) 0.12
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.12
Кардозо Фелиппе 4 (1) 0.12
Нето Анжело 2 0.06
Сома Юки 2 0.06
Leonardo Lelo 1 (1) 0.03
Кунимото Такахиро 1 0.03
Соарес Лукас 1 0.03
Варела Фернанду 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Антуан Карнеджи 1 0.03
Болгадо Леонардо 1 0.03
Пинту Диогу 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 11 1
Абурджания Георгий 6 0
Марин Адриан 4 1
Тиба Педру 5 0
Ауашерия Билель 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Карраса Моура 4 0
Гомес Энрике 4 0
Рубен Мигель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Эндрю 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Depu 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 9 0
Годвин Савиур 8 0
Нето Анжело 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 6 1
Соарес Лукас 5 1
Золотич Нермин 4 1
Сома Юки 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Кунимото Такахиро 5 0
Мартинс Рафаэл VI 5 0
Кардозо Фелиппе 3 1
Beni 3 1
Этеки Ян 4 0
Кука 4 0
Варела Фернанду 3 0
Ромариу 3 0
Leonardo Lelo 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
82% (14)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
5
Жил Висенте
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Каза Пиа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

10
12
Жил Висенте
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Каза Пиа
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
62% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

25
16

Волевые поражения

15
17

Голы по времени матча

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
40%
2
14%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Забито

16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Пропущено

28
18
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
18%
1
6%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
2
11%
31-45
7
25%
5
28%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
2
7%
6
33%
76-90

Забито

31
31
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
14 Не забивали 15
1
3%
2
6%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
10
32%
6
19%
76-90

Пропущено

42
40
23 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
6
14%
2
5%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
10
24%
9
23%
31-45
8
19%
9
23%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
6
14%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0
Каза Пиа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0
Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Каза Пиа

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 35%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
9 раз 26%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
6
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
3
14
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
20
14
9
25
1.5
9
25
2
32
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 33 27 3 3 79 - 20 84
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
10.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
15.
Эшторил
 33 9 5 19 30 - 48 32
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
12.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
13.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
14.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
15.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
16.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
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Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      54'
      Гомес Энрике получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Жил Висенте 66.7% (74)
    X 28.8% (32)
    Каза Пиа 4.5% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Каза Пиа

    Исход игры
    Жил Висенте
    66.7% (74)
    Ничья
    28.8% (32)
    Каза Пиа
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.73% (25)
    Меньше
    77.27% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    36.9% (41)
    1:1 Ничья
    24.3% (27)
    2:1 Жил Висенте
    16.2% (18)
    2:0 Жил Висенте
    10.8% (12)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Каза Пиа
    2.7% (3)
    3:1 Жил Висенте
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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