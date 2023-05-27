Тур: 34. Стадион: Municipal de Barcelos.
1:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаГомес Энрике
1:0
63' ГолФрансиско Мартинес
67' Красная карточкаСома Юки
84' Желтая карточкаКунимото Такахиро
90'+6
Ход матча
54'
62'
63'
67'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
25
Тиба
Педру
77
Мурило
Коста
80
Beni
24
Сома
Юки
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
-
-
29 Depu
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 BeniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пинту ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Жил Висенте
Каза Пиа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|17 (3)
|0.5
|Мурило Коста
|5 (2)
|0.15
|Карвалью Витор
|3
|0.09
|Алипур Али
|2
|0.06
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Ауашерия Билель
|1
|0.03
|Босельи Хуан
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Карраса Моура
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
|Depu
|0
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.18
|Годвин Савиур
|4 (1)
|0.12
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.12
|Кардозо Фелиппе
|4 (1)
|0.12
|Нето Анжело
|2
|0.06
|Сома Юки
|2
|0.06
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.03
|Кунимото Такахиро
|1
|0.03
|Соарес Лукас
|1
|0.03
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Антуан Карнеджи
|1
|0.03
|Болгадо Леонардо
|1
|0.03
|Пинту Диогу
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|11
|1
|Абурджания Георгий
|6
|0
|Марин Адриан
|4
|1
|Тиба Педру
|5
|0
|Ауашерия Билель
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Карраса Моура
|4
|0
|Гомес Энрике
|4
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
|Depu
|1
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|9
|0
|Годвин Савиур
|8
|0
|Нето Анжело
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|6
|1
|Соарес Лукас
|5
|1
|Золотич Нермин
|4
|1
|Сома Юки
|4
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Кунимото Такахиро
|5
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|5
|0
|Кардозо Фелиппе
|3
|1
|Beni
|3
|1
|Этеки Ян
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Варела Фернанду
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Leonardo Lelo
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
82% (14)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
5
Жил Висенте
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Каза Пиа
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
10
12
Жил Висенте
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (13)
50% (17)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Каза Пиа
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
62% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
25
16
Волевые поражения
15
17
Голы по времени матча
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
6
40%
2
14%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
24 Не забивали 23
1
6%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Пропущено
28
18
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
18%
1
6%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
7
25%
2
11%
31-45
7
25%
5
28%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
2
7%
6
33%
76-90
Забито
31
31
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 14
14 Не забивали 15
1
3%
2
6%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
10
32%
6
19%
76-90
Пропущено
42
40
23 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
6
14%
2
5%
1-15
7
17%
1
3%
16-30
10
24%
9
23%
31-45
8
19%
9
23%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
6
14%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0
Каза Пиа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Порту - Каза Пиа 2:1 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0
Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1
Результаты матчей
Жил Висенте
Каза Пиа
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 35%
3:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
9 раз 26%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
0
14 раз 41%
1
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Каза Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
413
611
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
98
512
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2014
925
925
232
232
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|21 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|17 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Каза Пиа
Исход игры
Жил Висенте
66.7% (74)
Ничья
28.8% (32)
Каза Пиа
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (25)
Меньше
77.27% (85)
Обе команды забьют
Да
47.27% (52)
Нет
52.73% (58)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
36.9% (41)
1:1 Ничья
24.3% (27)
2:1 Жил Висенте
16.2% (18)
2:0 Жил Висенте
10.8% (12)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:2 Каза Пиа
2.7% (3)
3:1 Жил Висенте
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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