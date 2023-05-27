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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Эшторил
3:1
Второй тайм: 86'
Маритиму
0'
9' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
1:0
15' Гол
Маркес Алехандро
43' Желтая карточка
Кошта Эдгар
56' Желтая карточка
Ruben Marques
57' Желтая карточка
Чина Фабиу
61' Желтая карточка
Маркес Алехандро
66' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
1:1
68' Пенальти
Винк Клаудио
71' Вторая желтая карточка
Чина Фабиу
74' Красная карточка
Рене
2:1
80' Гол
Жуанзинью Карлуш
3:1
83' Гол

Ход матча

9'
 
Бриту Рафаэл
15'
Маркес Алехандро
1:0
43'
 
Кошта Эдгар
46'
 
Мендеш Диогу
Бриту Рафаэл
56'
 
Ruben Marques
57'
 
Чина Фабиу
61'
Маркес Алехандро
 
66'
Гамбоа Жоау
 
67'
 
Коррея Фелиш
Ruben Marques
68'
 
Видигал Андре
Кошта Эдгар
68'
1:1
Винк Клаудио
70'
Карлос Жоао
Маркес Алехандро
 
71'
 
Чина Фабиу
74'
 
Рене
75'
Шику Жеральдес
Гамбоа Жоау
 
75'
Бамиделе Юсуф
Мартинш Родригу
 
79'
 
Moises Mosquera
Jesus Ramirez
80'
Жуанзинью Карлуш
2:1
83'
3:1
Прогнозы 109
Эшторил 65.1% (71)
X 28.4% (31)
Маритиму 6.4% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Маритиму
3.40
3.55
3.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
23
Алвару
Педру
4
Африко
Лукас
31
Жуанзинью
Карлуш
20
Карвалью
Жоау
5
Гамбоа
Жоау
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
9
Маркес
Алехандро
7
Мартинш
Родригу
30
Макаридзе
Георгий
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
15
Рене
45
Чина
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
6
Бриту
Рафаэл
8
Valdemir
11
Jesus
Ramirez
29
Риаскос
Брайан
74
Ruben
Marques
Эшторил
4-3-3
Маритиму
4-3-3

История личных встреч

Эшторил
Маритиму

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
К
1:3
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.91

Среднее время на гол

65
99

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.88

Среднее время на гол

123
102

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

90
100

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.15
Шику Жеральдес 4 (2) 0.12
Силики Джеймс 3 0.09
Маркес Алехандро 3 0.09
Мартинш Родригу 3 0.09
Карлос Жоао III 2 0.06
Кассиано Диас 2 0.06
Эрисон 2 0.06
Carlos Eduardo III 2 (1) 0.06
Карвалью Жоау 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Алвару Педру 1 0.03
Араужу Тьягу 1 0.03
Sergio Andrade 1 0.03
Сантос Тиаго 0 0
Жуанзинью Карлуш 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гитан Рафик 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 8 0.24
Винк Клаудио 6 (4) 0.18
Шадаш Бруну 3 0.09
Риаскос Брайан 3 0.09
Коррея Фелиш 2 0.06
Коста Витор 2 0.06
Рене 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Катаму Жени 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Кошта Эдгар 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 9 1
Силики Джеймс 9 0
Жуанзинью Карлуш 7 1
Алвару Педру 8 0
Говейя Тьягу 7 0
Ндиайе Мор 5 1
Карвалью Жоау 6 0
Сантос Тиаго 5 0
Мешер Андре 5 0
Гамбоа Жоау 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Араужу Тьягу 3 0
Кассиано Диас 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Гитан Рафик 1 0
Маркес Алехандро 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 10 1
Коста Витор 9 1
Видигал Андре 7 1
Кошта Эдгар 5 2
Рене 3 2
Valdemir 6 0
Бриту Рафаэл 6 0
Moises Mosquera 6 0
Риаскос Брайан 5 0
Чина Фабиу 3 1
Marcelo Carne 4 0
Шадаш Бруну 4 0
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Зайнадин Джуниор 3 0
Андраде Лео 3 0
Мендеш Диогу 3 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Ruben Marques 1 0
Лиза Карлос 1 0
Катаму Жени 1 0

Результаты матчей

Эшторил
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Маритиму
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
10
Эшторил
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Маритиму
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

9
15
Эшторил
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Маритиму
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

22
16

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Пропущено

22
36
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
5
23%
5
14%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
3
14%
6
17%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
5
23%
7
19%
61-75
4
18%
9
25%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
0
0%
4
20%
1-15
5
38%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Забито

31
31
15 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 16
13 Не забивали 11
2
6%
6
19%
1-15
7
23%
6
19%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
3
10%
3
10%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
9
29%
29%
7
23%
76-90

Пропущено

47
60
24 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 28
7
15%
5
8%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
8
17%
14
23%
31-45
3
6%
11
18%
46-60
10
21%
12
20%
61-75
10
21%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Маритиму - Визела 1:0 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2
Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Маритиму

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
17 раз 52%
0
11 раз 33%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
6
10
1.5
4
13
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
9
7
3
14
1.5
1
15
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
22
11
9
24
1.5
5
28
2
31
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 33 27 3 3 79 - 20 84
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 1:4 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 4:1 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Эшторил
 2:1 34 10 5 19 32 - 49 35
15.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
16.
Маритиму
 1:2 34 7 5 22 32 - 62 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 4:1 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 1:4 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 2:1 17 7 2 8 19 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
15.
Маритиму
 1:2 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 1:4 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 4:1 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 2:1 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
17.
Маритиму
 1:2 17 1 2 14 11 - 39 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Ruben Marques получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Бриту Рафаэл уходит с поля. Мендеш Диогу выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Кошта Эдгар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Маркес Алехандро бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Бриту Рафаэл получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Прогнозы 109
    Эшторил 65.1% (71)
    X 28.4% (31)
    Маритиму 6.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эшторил
    Ничья
    Маритиму
    3.40
    3.55
    3.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эшторил 3:1 Маритиму онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 3:1 Маритиму

    Исход игры
    Эшторил
    65.1% (71)
    Ничья
    28.4% (31)
    Маритиму
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.85% (29)
    Меньше
    73.15% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (57)
    Нет
    47.22% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    33.9% (37)
    1:1 Ничья
    25.7% (28)
    2:1 Эшторил
    22% (24)
    2:0 Эшторил
    8.3% (9)
    1:2 Маритиму
    3.7% (4)
    0:1 Маритиму
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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