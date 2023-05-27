Тур: 34. Стадион: Антонио Коимбра де Мота.
0'
9' Желтая карточкаБриту Рафаэл
1:0
15' ГолМаркес Алехандро
42' Желтая карточкаКошта Эдгар
56' Желтая карточкаRuben Marques
57' Желтая карточкаЧина Фабиу
61' Желтая карточкаМаркес Алехандро
66' Желтая карточкаГамбоа Жоау
1:1
69' ПенальтиВинк Клаудио
71' Вторая желтая карточкаЧина Фабиу
73' Красная карточкаРене
2:1
80' ГолЖуанзинью Карлуш
3:1
83' ГолБамиделе Юсуф
90'+3
Ход матча
9'
15'
1:0
42'
56'
57'
61'
66'
69'
1:1
71'
73'
80'
2:1
83'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
62
Сантос
Тиаго
23
Алвару
Педру
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
15
Рене
45
Чина
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
8
Valdemir
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
-
21 Говейя ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
34 Мешер АндреЗащитник
-
22 Делос ШакилЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
33 Joao Marques
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РенеЗащитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
История личных встреч
Эшторил
Маритиму
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
0.91
Среднее время на гол
65
99
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.73
0.88
Среднее время на гол
123
102
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1
0.89
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
90
100
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.15
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.12
|Силики Джеймс
|3
|0.09
|Маркес Алехандро
|3
|0.09
|Мартинш Родригу
|3
|0.09
|Карлос Жоао III
|2
|0.06
|Кассиано Диас
|2
|0.06
|Эрисон
|2
|0.06
|Carlos Eduardo III
|2 (1)
|0.06
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Алвару Педру
|1
|0.03
|Бамиделе Юсуф
|1
|0.03
|Араужу Тьягу
|1
|0.03
|Sergio Andrade
|1
|0.03
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Гитан Рафик
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|8
|0.24
|Винк Клаудио
|6 (4)
|0.18
|Шадаш Бруну
|3
|0.09
|Риаскос Брайан
|3
|0.09
|Коррея Фелиш
|2
|0.06
|Коста Витор
|2
|0.06
|Рене
|1
|0.03
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.03
|Jesus Ramirez
|1
|0.03
|Андраде Лео
|1
|0.03
|Valdemir
|1
|0.03
|Лиза Карлос
|1
|0.03
|Катаму Жени
|1
|0.03
|Морено Пабло
|0
|0
|Паулинью Паулу
|0
|0
|Кошта Эдгар
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|9
|1
|Силики Джеймс
|9
|0
|Жуанзинью Карлуш
|7
|1
|Алвару Педру
|8
|0
|Говейя Тьягу
|7
|0
|Ндиайе Мор
|5
|1
|Карвалью Жоау
|6
|0
|Сантос Тиаго
|5
|0
|Мешер Андре
|5
|0
|Гамбоа Жоау
|5
|0
|Витал Бернардо
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|3
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Араужу Тьягу
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мартинш Родригу
|2
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Гитан Рафик
|1
|0
|Маркес Алехандро
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|10
|1
|Коста Витор
|9
|1
|Видигал Андре
|7
|1
|Кошта Эдгар
|5
|2
|Рене
|3
|2
|Valdemir
|6
|0
|Бриту Рафаэл
|6
|0
|Moises Mosquera
|6
|0
|Риаскос Брайан
|5
|0
|Чина Фабиу
|3
|1
|Marcelo Carne
|4
|0
|Шадаш Бруну
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Коста Матеуш
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Мендеш Диогу
|3
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Ruben Marques
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
|Катаму Жени
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Маритиму
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
11
Эшторил
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Маритиму
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
21
16
Волевые поражения
9
15
Эшторил
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (16)
21% (7)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Маритиму
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
32% (11)
24% (8)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
15
26
Голы по времени матча
Забито
21
12
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
3
14%
2
17%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
38%
2
17%
76-90
Пропущено
23
39
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
22%
6
15%
1-15
5
22%
4
10%
16-30
3
13%
6
15%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
6
26%
7
18%
61-75
4
17%
11
28%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
0
0%
4
20%
1-15
5
38%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Забито
34
32
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 11
3
9%
6
19%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
6
18%
7
22%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
4
12%
3
9%
61-75
11
32%
7
22%
76-90
Пропущено
48
63
24 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
7
15%
6
10%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
8
17%
14
22%
31-45
3
6%
11
17%
46-60
11
23%
12
19%
61-75
10
21%
14
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Маритиму - Визела 1:0 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2
Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Маритиму
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 41%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
18 раз 53%
0
11 раз 32%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
134
710
413
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2014
Больше Меньше
2311
1024
529
331
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|34
|28
|3
|3
|81 - 20
|87
|2.
|3:0
|34
|27
|4
|3
|73 - 22
|85
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|34
|23
|5
|6
|71 - 32
|74
|5.
|0:3
|34
|16
|5
|13
|34 - 39
|53
|6.
|0:0
|34
|14
|10
|10
|34 - 37
|52
|7.
|34
|12
|10
|12
|35 - 40
|46
|8.
|34
|13
|5
|16
|39 - 47
|44
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 54
|44
|10.
|34
|11
|8
|15
|31 - 40
|41
|11.
|34
|11
|7
|16
|34 - 38
|40
|12.
|34
|10
|10
|14
|36 - 43
|40
|13.
|34
|10
|7
|17
|32 - 41
|37
|14.
|0:0
|34
|10
|5
|19
|25 - 46
|35
|15.
|34
|10
|5
|19
|33 - 49
|35
|16.
|34
|7
|5
|22
|32 - 63
|26
|17.
|33
|6
|5
|22
|26 - 59
|23
|18.
|0:2
|34
|5
|7
|22
|26 - 57
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|15
|1
|1
|47 - 12
|46
|2.
|3:0
|17
|15
|0
|2
|44 - 11
|45
|3.
|17
|13
|2
|2
|42 - 12
|41
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|0:3
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|0:0
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|17
|6
|6
|5
|15 - 14
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|20 - 21
|23
|12.
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|16.
|17
|5
|4
|8
|18 - 19
|19
|17.
|0:2
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|13
|2
|2
|34 - 8
|41
|2.
|3:0
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|17
|10
|3
|4
|29 - 20
|33
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|12 - 20
|20
|8.
|0:3
|17
|6
|2
|9
|16 - 27
|20
|9.
|17
|5
|3
|9
|13 - 23
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|18 - 28
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|20 - 33
|14
|12.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|13.
|0:0
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|14.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|15.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|16.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|17.
|17
|1
|2
|14
|11 - 40
|5
|18.
|0:2
|17
|1
|2
|14
|8 - 28
|5
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|Порту
|Тареми Мехди
|22 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|19 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|17 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|2 17
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 3:1 Маритиму
Исход игры
Эшторил
65.1% (71)
Ничья
28.4% (31)
Маритиму
6.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.85% (29)
Меньше
73.15% (79)
Обе команды забьют
Да
52.78% (57)
Нет
47.22% (51)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
33.9% (37)
1:1 Ничья
25.7% (28)
2:1 Эшторил
22% (24)
2:0 Эшторил
8.3% (9)
1:2 Маритиму
3.7% (4)
0:1 Маритиму
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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