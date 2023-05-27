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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Эшторил
3:1
Конец матча
Маритиму
0'
9' Желтая карточка
Бриту Рафаэл
1:0
15' Гол
Маркес Алехандро
42' Желтая карточка
Кошта Эдгар
56' Желтая карточка
Ruben Marques
57' Желтая карточка
Чина Фабиу
61' Желтая карточка
Маркес Алехандро
66' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
1:1
69' Пенальти
Винк Клаудио
71' Вторая желтая карточка
Чина Фабиу
73' Красная карточка
Рене
2:1
80' Гол
Жуанзинью Карлуш
3:1
83' Гол
Бамиделе Юсуф
90'+3

Ход матча

9'
 
Бриту Рафаэл
15'
Маркес Алехандро
1:0
42'
 
Кошта Эдгар
46'
 
Мендеш Диогу
Бриту Рафаэл
56'
 
Ruben Marques
57'
 
Чина Фабиу
61'
Маркес Алехандро
 
66'
Гамбоа Жоау
 
67'
 
Коррея Фелиш
Ruben Marques
67'
 
Видигал Андре
Кошта Эдгар
69'
1:1
Винк Клаудио
69'
Карлос Жоао
Маркес Алехандро
 
71'
 
Чина Фабиу
73'
 
Рене
75'
Шику Жеральдес
Гамбоа Жоау
 
75'
Бамиделе Юсуф
Мартинш Родригу
 
79'
 
Moises Mosquera
Jesus Ramirez
80'
Жуанзинью Карлуш
(Сантос Тиаго)
2:1
83'
Бамиделе Юсуф
(Говейя Тьягу)
3:1
88'
Carlos Eduardo III
Говейя Тьягу
 
88'
Joao Marques
Гитан Рафик
 
Прогнозы 109
Эшторил 65.1% (71)
X 28.4% (31)
Маритиму 6.4% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
23
Алвару
Педру
4
Африко
Лукас
31
Жуанзинью
Карлуш
20
Карвалью
Жоау
5
Гамбоа
Жоау
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
9
Маркес
Алехандро
7
Мартинш
Родригу
30
Макаридзе
Георгий
2
Винк
Клаудио
4
Коста
Матеуш
15
Рене
45
Чина
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
6
Бриту
Рафаэл
8
Valdemir
11
Jesus
Ramirez
29
Риаскос
Брайан
74
Ruben
Marques
Эшторил
4-3-3
Маритиму
4-3-3

История личных встреч

Эшторил
Маритиму

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 1 победа

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
К
1:3
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
0.91

Среднее время на гол

65
99

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.73
0.88

Среднее время на гол

123
102

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1
0.89

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

90
100

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.15
Шику Жеральдес 4 (2) 0.12
Силики Джеймс 3 0.09
Маркес Алехандро 3 0.09
Мартинш Родригу 3 0.09
Карлос Жоао III 2 0.06
Кассиано Диас 2 0.06
Эрисон 2 0.06
Carlos Eduardo III 2 (1) 0.06
Жуанзинью Карлуш 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Алвару Педру 1 0.03
Бамиделе Юсуф 1 0.03
Араужу Тьягу 1 0.03
Sergio Andrade 1 0.03
Сантос Тиаго 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гитан Рафик 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 8 0.24
Винк Клаудио 6 (4) 0.18
Шадаш Бруну 3 0.09
Риаскос Брайан 3 0.09
Коррея Фелиш 2 0.06
Коста Витор 2 0.06
Рене 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Катаму Жени 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Кошта Эдгар 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 9 1
Силики Джеймс 9 0
Жуанзинью Карлуш 7 1
Алвару Педру 8 0
Говейя Тьягу 7 0
Ндиайе Мор 5 1
Карвалью Жоау 6 0
Сантос Тиаго 5 0
Мешер Андре 5 0
Гамбоа Жоау 5 0
Витал Бернардо 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Араужу Тьягу 3 0
Кассиано Диас 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Гитан Рафик 1 0
Маркес Алехандро 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 10 1
Коста Витор 9 1
Видигал Андре 7 1
Кошта Эдгар 5 2
Рене 3 2
Valdemir 6 0
Бриту Рафаэл 6 0
Moises Mosquera 6 0
Риаскос Брайан 5 0
Чина Фабиу 3 1
Marcelo Carne 4 0
Шадаш Бруну 4 0
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Зайнадин Джуниор 3 0
Андраде Лео 3 0
Мендеш Диогу 3 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Ruben Marques 1 0
Лиза Карлос 1 0
Катаму Жени 1 0

Результаты матчей

Эшторил
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Маритиму
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
11
Эшторил
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Маритиму
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

9
15
Эшторил
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (16)
21% (7)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Маритиму
31%
69%
9 побед 20 поражений
Первый тайм
32% (11)
24% (8)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
35% (12)
47% (16)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

15
26

Голы по времени матча

Забито

21
12
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
3
14%
2
17%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
8
38%
2
17%
76-90

Пропущено

23
39
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
5
22%
6
15%
1-15
5
22%
4
10%
16-30
3
13%
6
15%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
6
26%
7
18%
61-75
4
17%
11
28%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
0
0%
4
20%
1-15
5
38%
3
15%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
5
20%
8
33%
31-45
3
12%
6
25%
46-60
5
20%
5
21%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Забито

34
32
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 11
3
9%
6
19%
1-15
7
21%
6
19%
16-30
6
18%
7
22%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
4
12%
3
9%
61-75
11
32%
7
22%
76-90

Пропущено

48
63
24 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 29
7
15%
6
10%
1-15
9
19%
6
10%
16-30
8
17%
14
22%
31-45
3
6%
11
17%
46-60
11
23%
12
19%
61-75
10
21%
14
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0
Маритиму
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Маритиму - Визела 1:0 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2
Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Маритиму

Точный счет

0:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 41%
1
10 раз 29%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
1
18 раз 53%
0
11 раз 32%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
4
13
2
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
1
16
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
14
0.5
Больше Меньше
23
11
10
24
1.5
5
29
3
31
2.5
3
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 34 28 3 3 81 - 20 87
2.
Порту
 3:0 34 27 4 3 73 - 22 85
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 34 16 5 13 34 - 39 53
6.
Арока
 0:0 34 14 10 10 34 - 37 52
7.
Шавиш
 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Портимоненсе
 0:0 34 10 5 19 25 - 46 35
15.
Эшторил
 34 10 5 19 33 - 49 35
16.
Маритиму
 34 7 5 22 32 - 63 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 0:2 34 5 7 22 26 - 57 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 15 1 1 47 - 12 46
2.
Порту
 3:0 17 15 0 2 44 - 11 45
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 0:0 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 17 7 2 8 20 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 0:0 17 6 4 7 14 - 19 22
15.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 0:2 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 3:0 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Арока
 0:0 17 4 8 5 12 - 20 20
8.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 6 2 9 16 - 27 20
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 0:0 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
17.
Маритиму
 17 1 2 14 11 - 40 5
18.
Санта-Клара
 0:2 17 1 2 14 8 - 28 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 22 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 19 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Кошта Эдгар получил желтую карточку от судьи
    Прогнозы 109
    Эшторил 65.1% (71)
    X 28.4% (31)
    Маритиму 6.4% (7)
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    Где смотреть матч Эшторил 3:1 Маритиму онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 3:1 Маритиму

    Исход игры
    Эшторил
    65.1% (71)
    Ничья
    28.4% (31)
    Маритиму
    6.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.85% (29)
    Меньше
    73.15% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (57)
    Нет
    47.22% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    33.9% (37)
    1:1 Ничья
    25.7% (28)
    2:1 Эшторил
    22% (24)
    2:0 Эшторил
    8.3% (9)
    1:2 Маритиму
    3.7% (4)
    0:1 Маритиму
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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