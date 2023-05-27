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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Шавиш
1:4
Второй тайм: 86'
Боавишта
0'
19' Желтая карточка
Ланга Бруну
0:1
37' Гол
Перес Себастьян
0:2
42' Гол
Боженик Роберт
1:2
46' Гол
Эрнандес Эктор
1:3
62' Гол
Боженик Роберт
64' Желтая карточка
Тейшейра Жоау II
66' Желтая карточка
Соуза Бернардо
66' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
66' Красная карточка
Гимарайнш Рикарду
68' Желтая карточка
Перес Себастьян
68' Вторая желтая карточка
Соуза Бернардо
1:4
81' Гол
Макута Гайус

Ход матча

19'
Ланга Бруну
 
37'
0:1
Перес Себастьян
(Макута Гайус)
42'
0:2
Боженик Роберт
(Агра Салвадор)
46'
Абасс Исса
Монте Нелсон
 
46'
Круз Сандру
Ланга Бруну
 
46'
Эрнандес Эктор
1:2
62'
1:3
Боженик Роберт
(Камара Ибраима III)
64'
Тейшейра Жоау II
 
65'
Педру Жоау II
Тейшейра Жоау II
 
65'
Обиора Нванкво
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
66'
Соуза Бернардо
 
66'
Гимарайнш Рикарду
 
66'
Гимарайнш Рикарду
 
68'
 
Перес Себастьян
68'
Соуза Бернардо
 
72'
 
Ватай Масаки
Мангаш Рикарду
72'
 
Joel da Silva
Перес Себастьян
77'
Гильерме да Силва
Эрнандес Эктор
 
81'
1:4
Макута Гайус
(Ватай Масаки)
Прогнозы 108
Шавиш 52.8% (57)
X 25.9% (28)
Боавишта 21.3% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шавиш
Ничья
Боавишта
83.00
3.80
3.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
77
Коррея
Жоау
10
Тейшейра
Жоау
II
73
Соуза
Бернардо
23
Эрнандес
Эктор
II
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
23
Сассо
Венсан
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
21
Агра
Салвадор
6
Камара
Ибраима
III
19
Мангаш
Рикарду
9
Боженик
Роберт
Шавиш
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Боавишта

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
К
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 0.21
Витория Стивен 7 (5) 0.21
Тейшейра Жоау II 5 (2) 0.15
Жуниньо VI 4 0.12
Абасс Исса 4 0.12
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.06
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Обиора Нванкво 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 13 (1) 0.38
Мангаш Рикарду 4 0.12
Боженик Роберт 4 0.12
Лоуренсу Бруну II 4 (1) 0.12
Сассо Венсан 4 0.12
Агра Салвадор 3 0.09
Перес Себастьян 3 0.09
Martim Tavares 2 0.06
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 17 2
Тейшейра Жоау II 8 1
Монте Нелсон 7 0
Ланга Бруну 7 0
Витория Стивен 5 1
Euller II 6 0
Абасс Исса 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Витор Пауло 5 0
Понк Карлуш 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Педру Жоау II 4 0
Сингх Лютер 4 0
Круз Сандру 4 0
Силла Хабиб 4 0
Соуза Бернардо 2 1
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Обиора Нванкво 2 0
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 10 1
Кэннон Реджи 8 2
Лоуренсу Бруну II 10 0
Макута Гайус 9 0
Абаскаль Родриго 7 1
Агра Салвадор 6 0
Сассо Венсан 6 0
Нжие Юсуфа 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Мангаш Рикарду 4 1
Боженик Роберт 5 0
Горре Кенджи 4 0
Ватай Масаки 2 1
Феррейра Филипе 3 0
Пети Арманду 1 1
Бракалли Рафаэл 2 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Joel da Silva 1 0

Результаты матчей

Шавиш
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
11
Шавиш
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Боавишта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

13
22
Шавиш
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Боавишта
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
27% (9)
48% (16)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

21
33

Голы по времени матча

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
32%
3
18%
31-45
4
21%
5
29%
29%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
16%
1
6%
76-90

Пропущено

17
31
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
2
12%
1
3%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
3
18%
2
6%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
2
12%
5
16%
61-75
4
24%
11
35%
76-90

Забито

14
23
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
7%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
6
43%
5
22%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
15%
2
10%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
2
10%
6
29%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
7
33%
76-90

Забито

33
40
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 9
3
9%
6
15%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
5
15%
10
25%
46-60
7
21%
8
20%
61-75
9
27%
6
15%
76-90

Пропущено

37
52
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 38
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 26
5
14%
3
6%
1-15
8
22%
7
13%
16-30
5
14%
4
8%
31-45
4
11%
13
25%
46-60
5
14%
7
13%
61-75
10
27%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2
Боавишта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0
Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0

Результаты матчей

Шавиш
Боавишта

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
5
11
1.5
6
11
1
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
24
9
10
23
1.5
11
22
1
32
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 33 27 3 3 79 - 20 84
2.
Порту
 33 26 4 3 70 - 22 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 33 16 5 12 34 - 36 53
6.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
7.
Шавиш
 1:4 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 4:1 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Эшторил
 2:1 34 10 5 19 32 - 49 35
15.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
16.
Маритиму
 1:2 34 7 5 22 32 - 62 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 4:1 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 1:4 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 2:1 17 7 2 8 19 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
15.
Маритиму
 1:2 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 1:4 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 4:1 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 2:1 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
17.
Маритиму
 1:2 17 1 2 14 11 - 39 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 21 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Агра Салвадор сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Боженик Роберт бьет в цель!
    • 37'
      Макута Гайус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Перес Себастьян бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Bruno Langa получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 108
    Шавиш 52.8% (57)
    X 25.9% (28)
    Боавишта 21.3% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шавиш
    Ничья
    Боавишта
    83.00
    3.80
    3.19
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шавиш 1:4 Боавишта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 1:4 Боавишта

    Исход игры
    Шавиш
    52.8% (57)
    Ничья
    25.9% (28)
    Боавишта
    21.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.04% (30)
    Меньше
    71.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    48.6% (52)
    Нет
    51.4% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Шавиш
    37% (40)
    1:1 Ничья
    22.2% (24)
    2:1 Шавиш
    14.8% (16)
    1:2 Боавишта
    10.2% (11)
    0:1 Боавишта
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    0:3 Боавишта
    1.9% (2)
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    Шавиш
    Боавишта
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