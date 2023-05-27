Тур: 34. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра.
0'
19' Желтая карточкаЛанга Бруну
0:1
37' ГолПерес Себастьян
0:2
42' ГолБоженик Роберт
1:2
46' ГолЭрнандес Эктор
1:3
62' ГолБоженик Роберт
64' Желтая карточкаТейшейра Жоау II
66' Желтая карточкаСоуза Бернардо
66' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
66' Красная карточкаГимарайнш Рикарду
67' Желтая карточкаПерес Себастьян
68' Вторая желтая карточкаСоуза Бернардо
1:4
81' ГолМакута Гайус
88' Красная карточкаАбасс Исса
90'+1
Ход матча
19'
37'
0:1
42'
0:2
46'
1:2
62'
64'
66'
67'
68'
81'
1:4
85'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Понк
Карлуш
77
Коррея
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Круз СандруЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
-
-
-
-
80 Berna
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Шавиш
Боавишта
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|7
|0.21
|Витория Стивен
|7 (5)
|0.21
|Тейшейра Жоау II
|5 (2)
|0.15
|Жуниньо VI
|4
|0.12
|Абасс Исса
|4
|0.12
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.06
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Jony Arriba
|1
|0.03
|Обиора Нванкво
|1
|0.03
|Euller II
|1
|0.03
|Алвес Даниэль
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|13 (1)
|0.38
|Мангаш Рикарду
|4
|0.12
|Боженик Роберт
|4
|0.12
|Лоуренсу Бруну II
|4 (1)
|0.12
|Сассо Венсан
|4
|0.12
|Агра Салвадор
|3
|0.09
|Перес Себастьян
|3
|0.09
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Martim Tavares
|2
|0.06
|Горре Кенджи
|1
|0.03
|Ватай Масаки
|1
|0.03
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.03
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|17
|2
|Тейшейра Жоау II
|8
|1
|Абасс Исса
|6
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Ланга Бруну
|7
|0
|Витория Стивен
|5
|1
|Euller II
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Витор Пауло
|5
|0
|Понк Карлуш
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Педру Жоау II
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Круз Сандру
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Соуза Бернардо
|2
|1
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Обиора Нванкво
|2
|0
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|10
|1
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Лоуренсу Бруну II
|10
|0
|Макута Гайус
|9
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Агра Салвадор
|6
|0
|Сассо Венсан
|6
|0
|Нжие Юсуфа
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Мангаш Рикарду
|4
|1
|Боженик Роберт
|5
|0
|Горре Кенджи
|4
|0
|Ватай Масаки
|2
|1
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Бракалли Рафаэл
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
|Joel da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
9
11
Шавиш
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Боавишта
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
13
22
Шавиш
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
38% (13)
38% (13)
Боавишта
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
47% (16)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
22
33
Голы по времени матча
Забито
20
21
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
3
15%
2
10%
76-90
Пропущено
21
32
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
2
10%
1
3%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
5
24%
2
6%
31-45
2
10%
8
25%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
5
24%
11
34%
76-90
Забито
14
23
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
1
7%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
5
22%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
6
43%
5
22%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
15%
2
10%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
2
10%
2
10%
31-45
2
10%
6
29%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
6
30%
7
33%
76-90
Забито
34
44
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
3
9%
6
14%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
7
21%
8
18%
31-45
6
18%
10
23%
46-60
7
21%
9
20%
61-75
9
26%
7
16%
76-90
Пропущено
41
53
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 39
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 27
5
12%
3
6%
1-15
8
20%
7
13%
16-30
7
17%
4
8%
31-45
4
10%
14
26%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
11
27%
18
34%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2
Боавишта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0
Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0
Результаты матчей
Шавиш
Боавишта
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
13 раз 38%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
512
611
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
116
512
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
259
1024
1222
133
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|34
|28
|3
|3
|81 - 20
|87
|2.
|3:0
|34
|27
|4
|3
|73 - 22
|85
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|34
|23
|5
|6
|71 - 32
|74
|5.
|0:3
|34
|16
|5
|13
|34 - 39
|53
|6.
|0:0
|34
|14
|10
|10
|34 - 37
|52
|7.
|34
|12
|10
|12
|35 - 40
|46
|8.
|34
|13
|5
|16
|39 - 47
|44
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 54
|44
|10.
|34
|11
|8
|15
|31 - 40
|41
|11.
|34
|11
|7
|16
|34 - 38
|40
|12.
|34
|10
|10
|14
|36 - 43
|40
|13.
|34
|10
|7
|17
|32 - 41
|37
|14.
|0:0
|34
|10
|5
|19
|25 - 46
|35
|15.
|34
|10
|5
|19
|33 - 49
|35
|16.
|34
|7
|5
|22
|32 - 63
|26
|17.
|33
|6
|5
|22
|26 - 59
|23
|18.
|0:2
|34
|5
|7
|22
|26 - 57
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|15
|1
|1
|47 - 12
|46
|2.
|3:0
|17
|15
|0
|2
|44 - 11
|45
|3.
|17
|13
|2
|2
|42 - 12
|41
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|0:3
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|0:0
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|17
|6
|6
|5
|15 - 14
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|20 - 21
|23
|12.
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|16.
|17
|5
|4
|8
|18 - 19
|19
|17.
|0:2
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|13
|2
|2
|34 - 8
|41
|2.
|3:0
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|17
|10
|3
|4
|29 - 20
|33
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|12 - 20
|20
|8.
|0:3
|17
|6
|2
|9
|16 - 27
|20
|9.
|17
|5
|3
|9
|13 - 23
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|18 - 28
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|20 - 33
|14
|12.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|13.
|0:0
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|14.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|15.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|16.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|17.
|17
|1
|2
|14
|11 - 40
|5
|18.
|0:2
|17
|1
|2
|14
|8 - 28
|5
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|Порту
|Тареми Мехди
|22 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|19 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|17 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|2 17
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 1:4 Боавишта
Исход игры
Шавиш
52.8% (57)
Ничья
25.9% (28)
Боавишта
21.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
28.04% (30)
Меньше
71.96% (77)
Обе команды забьют
Да
48.6% (52)
Нет
51.4% (55)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
37% (40)
1:1 Ничья
22.2% (24)
2:1 Шавиш
14.8% (16)
1:2 Боавишта
10.2% (11)
0:1 Боавишта
8.3% (9)
0:0 Ничья
2.8% (3)
0:3 Боавишта
1.9% (2)
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