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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Портимоненсе
0:0
Перерыв
Арока
0'
Прогнозы 110
Портимоненсе 38.2% (42)
X 34.5% (38)
Арока 27.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Арока
3.85
3.58
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Накамура
Косукэ
43
Алемао
44
Энрике
Педро
VI
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
14
Сек
Мустафа
25
Nonoca
7
Карлинос
38
Эштрела
Паулу
99
Yago
Cariello
93
Велинтон
Жуниор
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Руис
Алан
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
Портимоненсе
5-3-2
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Арока

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.86
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
126

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.18
Yago Cariello 3 0.09
Маурисио Жозе 3 0.09
Эштрела Паулу 2 (1) 0.06
Лукинья 2 (1) 0.06
Энрике Педро VI 2 0.06
Рохес Брайан 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Эвертон Перейра 1 0.03
Гомес Руи 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.24
Даббаг Одай 7 0.21
Антони 5 0.15
Силла Морлей 4 (3) 0.12
Бассо Жоау 3 (2) 0.09
Руис Алан 2 0.06
Букия Андре 2 0.06
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 12 0
Сек Мустафа 8 1
Велинтон Жуниор 9 0
Nonoca 5 1
Гомес Руи 6 0
Муфи Фахд 4 1
Эштрела Паулу 5 0
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Klismahn 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Карлинос 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 7 2
Руис Алан 10 0
Эшгаю Тьягу 9 0
Соро Исмаила 7 1
Симау Давид 7 0
Куарежма 5 1
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Силла Морлей 4 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Антони 3 0
Галович Нино 3 0
Арсенио 3 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Арока
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
7
Портимоненсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

24
13

Волевые поражения

8
21
Портимоненсе
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Арока
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
55% (18)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)

Сухие победы

14
7

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

15
28

Голы по времени матча

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 23
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
7
47%
5
38%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
17%
4
21%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
6
33%
4
21%
76-90

Забито

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
6
50%
5
23%
76-90

Пропущено

26
17
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
5
19%
2
12%
1-15
4
15%
2
12%
16-30
6
23%
4
24%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
4
15%
3
18%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Забито

27
35
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
1
4%
4
11%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
6
22%
5
14%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
13
48%
10
29%
76-90

Пропущено

44
36
23 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
23 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 19
8
18%
6
17%
1-15
7
16%
4
11%
16-30
8
18%
8
22%
31-45
4
9%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
11
25%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1
Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0
Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0

Результаты матчей

Портимоненсе
Арока

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
11 раз 33%
0:1
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
2
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
23
10
6
27
1.5
7
26
1
32
2.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 34 28 3 3 81 - 20 87
2.
Порту
 3:0 34 27 4 3 73 - 22 85
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 34 16 5 13 34 - 39 53
6.
Арока
 0:0 34 14 10 10 34 - 37 52
7.
Шавиш
 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Портимоненсе
 0:0 34 10 5 19 25 - 46 35
15.
Эшторил
 34 10 5 19 33 - 49 35
16.
Маритиму
 34 7 5 22 32 - 63 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 0:2 34 5 7 22 26 - 57 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 15 1 1 47 - 12 46
2.
Порту
 3:0 17 15 0 2 44 - 11 45
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 0:0 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 17 7 2 8 20 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 0:0 17 6 4 7 14 - 19 22
15.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 0:2 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 3:0 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Арока
 0:0 17 4 8 5 12 - 20 20
8.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 6 2 9 16 - 27 20
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 0:0 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
17.
Маритиму
 17 1 2 14 11 - 40 5
18.
Санта-Клара
 0:2 17 1 2 14 8 - 28 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 22 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 19 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Прогнозы 110
Портимоненсе 38.2% (42)
X 34.5% (38)
Арока 27.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Арока
3.85
3.58
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Арока онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Арока

Исход игры
Портимоненсе
38.2% (42)
Ничья
34.5% (38)
Арока
27.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
21.1% (23)
Меньше
78.9% (86)
Обе команды забьют
Да
52.29% (57)
Нет
47.71% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.9% (34)
1:0 Портимоненсе
22.7% (25)
0:1 Арока
17.3% (19)
2:1 Портимоненсе
11.8% (13)
1:2 Арока
8.2% (9)
2:0 Портимоненсе
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
0:2 Арока
1.8% (2)
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