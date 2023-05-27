  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Бенфика
2:0
Второй тайм: 45'
Санта-Клара
0'
1:0
7' Гол
Рамуш Гонсалу
2:0
28' Гол
Силва Рафа

Ход матча

7'
Рамуш Гонсалу
(Бах Александр)
1:0
28'
Силва Рафа
(Мариу Жоау)
2:0
Прогнозы 110
Бенфика 100% (110)
X 0% (0)
Санта-Клара 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Санта-Клара
17.00
18.00
63.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
91
Родригес
Фелипе
II
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
44
Italo
32
Nunes
Matheus
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
21
Андрезиньо
Андре
19
Бруно
Алмейда
10
Рикардиньо
Феррейра
39
Nascimento
Leite
Matheus3
Бенфика
4-2-3-1
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Санта-Клара

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
2.6

Среднее время на гол

34
34

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Среднее время на гол

225
64

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 19 0.56
Мариу Жоау 17 (7) 0.5
Силва Рафа 8 0.24
Муса Петар 7 0.21
Нерес Давид 6 0.18
Гримальдо Алехандро 4 (1) 0.12
Силва Антониу 3 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Жилберто Жуниор 2 0.06
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Невеш Жоау 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.15
Nascimento Leite Matheus3 5 (3) 0.15
Rildo 3 0.09
Боатенг Кеннеди 3 0.09
Тагава Кёсукэ 2 0.06
Бруно Алмейда 1 0.03
Adriano2 1 0.03
Кинтилья Хави 1 (1) 0.03
Андрезиньо Андре 1 0.03
Гонсалес Кристиан 1 0.03
Ногейра 1 0.03
Жордау Бруну 1 0.03
Аллано Лима 1 (1) 0.03
Рикардиньо Феррейра 0 0
Санья Пьер 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Мариу Жоау 5 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Силва Антониу 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 4 0
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Шикинью Франциску 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Невеш Жоау 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Паулу 7 1
Victor Bobsin 8 0
Санья Пьер 6 1
Боатенг Кеннеди 6 1
Рикардиньо Феррейра 5 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Ногейра 4 1
Сильва Габриэль 5 0
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Кошта Жоау 4 0
Жордау Бруну 4 0
Nunes Matheus 4 0
Rildo 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Калила Диого 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Бенфика
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Санта-Клара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

3
8
Бенфика
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)
Санта-Клара
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

11
8

Волевые победы

4
18

Волевые поражения

33
14
Бенфика
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Санта-Клара
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

11
9

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

36
22

Голы по времени матча

Забито

43
9
23 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 27
7
16%
0
0%
1-15
3
7%
2
22%
16-30
13
30%
1
11%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
5
12%
2
22%
61-75
11
26%
4
44%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
3
21%
6
24%
76-90

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
12%
1
5%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
5
15%
6
30%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
9
27%
5
25%
76-90

Пропущено

9
27
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 15
1
11%
4
15%
1-15
1
11%
6
22%
16-30
4
44%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
2
22%
8
30%
30%
76-90

Забито

76
29
36 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 8
4 Не забивали 14
11
14%
1
3%
1-15
8
11%
5
17%
16-30
17
22%
3
10%
31-45
9
12%
6
21%
46-60
11
14%
5
17%
61-75
20
26%
9
31%
76-90

Пропущено

23
52
13 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 22
13 Не пропускали 28
3
13%
7
13%
1-15
4
17%
9
17%
16-30
6
26%
8
15%
31-45
3
13%
7
13%
46-60
2
9%
7
13%
61-75
5
22%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3
Санта-Клара
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Брага - Санта-Клара 5:3 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Санта-Клара

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:3
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:5
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
5
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
4
13
9
7
2.5
2
15
5
11
3.5
3
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
6
10
10
7
1.5
1
15
6
11
2.5
1
15
2
15
3.5
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
18
15
22
11
1.5
5
28
15
18
2.5
3
30
7
26
3.5
5
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 34 28 3 3 81 - 20 87
2.
Порту
 3:0 34 27 4 3 73 - 22 85
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 34 16 5 13 34 - 39 53
6.
Арока
 0:0 34 14 10 10 34 - 37 52
7.
Шавиш
 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Портимоненсе
 0:0 34 10 5 19 25 - 46 35
15.
Эшторил
 34 10 5 19 33 - 49 35
16.
Маритиму
 34 7 5 22 32 - 63 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 0:2 34 5 7 22 26 - 57 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 15 1 1 47 - 12 46
2.
Порту
 3:0 17 15 0 2 44 - 11 45
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 0:0 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 17 7 2 8 20 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 0:0 17 6 4 7 14 - 19 22
15.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 0:2 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 3:0 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Арока
 0:0 17 4 8 5 12 - 20 20
8.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 6 2 9 16 - 27 20
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 0:0 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
17.
Маритиму
 17 1 2 14 11 - 40 5
18.
Санта-Клара
 0:2 17 1 2 14 8 - 28 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 22 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 19 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Мариу Жоау сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
  • 7'
    Бах Александр сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
Бенфика 100% (110)
X 0% (0)
Санта-Клара 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Санта-Клара
17.00
18.00
63.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бенфика 2:0 Санта-Клара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Санта-Клара

Исход игры
Бенфика
100% (110)
Ничья
0% (0)
Санта-Клара
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.55% (66)
Меньше
39.45% (43)
Обе команды забьют
Да
22.02% (24)
Нет
77.98% (85)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
37.3% (41)
3:0 Бенфика
34.5% (38)
2:1 Бенфика
10% (11)
3:1 Бенфика
9.1% (10)
4:0 Бенфика
3.6% (4)
4:1 Бенфика
1.8% (2)
1:0 Бенфика
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бенфика
Санта-Клара
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 