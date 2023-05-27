Тур: 34. Стадион: Эштадиу да Луш.
2:0
Второй тайм: 45'
Ход матча
7'
1:0
28'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
44
Italo
20
Adriano2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
-
44 ItaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 ПаулоЗащитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
-
13 Калила ДиогоЗащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luis Morgado
История личных встреч
Бенфика
Санта-Клара
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.6
2.6
Среднее время на гол
34
34
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Среднее время на гол
225
64
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамуш Гонсалу
|19
|0.56
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.5
|Силва Рафа
|8
|0.24
|Муса Петар
|7
|0.21
|Нерес Давид
|6
|0.18
|Гримальдо Алехандро
|4 (1)
|0.12
|Силва Антониу
|3
|0.09
|Эурснес Фредрик
|2
|0.06
|Жилберто Жуниор
|2
|0.06
|Бах Александр
|1
|0.03
|Зидан Энцо
|1
|0.03
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Отаменди Николас
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Дракслер Юлиан
|1
|0.03
|Невеш Жоау
|1
|0.03
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.15
|Nascimento Leite Matheus3
|5 (3)
|0.15
|Rildo
|3
|0.09
|Боатенг Кеннеди
|3
|0.09
|Тагава Кёсукэ
|2
|0.06
|Бруно Алмейда
|1
|0.03
|Adriano2
|1
|0.03
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.03
|Андрезиньо Андре
|1
|0.03
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.03
|Ногейра
|1
|0.03
|Жордау Бруну
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.03
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Санья Пьер
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Мариу Жоау
|5
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Силва Антониу
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|4
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Влаходимос Одиссеас
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Шикинью Франциску
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Паулу
|7
|1
|Victor Bobsin
|8
|0
|Санья Пьер
|6
|1
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Рикардиньо Феррейра
|5
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Ногейра
|4
|1
|Сильва Габриэль
|5
|0
|Мисао Кенто
|5
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Кошта Жоау
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Nunes Matheus
|4
|0
|Rildo
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Санта-Клара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
3
8
Бенфика
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)
Санта-Клара
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
11
8
Волевые победы
4
18
Волевые поражения
33
14
Бенфика
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Санта-Клара
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
36% (12)
39% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
11
9
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
36
22
Голы по времени матча
Забито
43
9
23 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 27
7
16%
0
0%
1-15
3
7%
2
22%
16-30
13
30%
1
11%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
5
12%
2
22%
61-75
11
26%
4
44%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
14%
3
12%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
3
21%
6
24%
76-90
Забито
33
20
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
4
12%
1
5%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
5
15%
6
30%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
9
27%
5
25%
76-90
Пропущено
9
27
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 15
1
11%
4
15%
1-15
1
11%
6
22%
16-30
4
44%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
2
22%
8
30%
30%
76-90
Забито
76
29
36 В 1-м тайме 9
40 Во 2-м тайме 20
25 Забивали первыми 8
4 Не забивали 14
11
14%
1
3%
1-15
8
11%
5
17%
16-30
17
22%
3
10%
31-45
9
12%
6
21%
46-60
11
14%
5
17%
61-75
20
26%
9
31%
76-90
Пропущено
23
52
13 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 22
13 Не пропускали 28
3
13%
7
13%
1-15
4
17%
9
17%
16-30
6
26%
8
15%
31-45
3
13%
7
13%
46-60
2
9%
7
13%
61-75
5
22%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3
Санта-Клара
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Брага - Санта-Клара 5:3 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0
Результаты матчей
Бенфика
Санта-Клара
Точный счет
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:3
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:5
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:3
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 24%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
5
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
413
97
215
511
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
610
107
115
611
115
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
1815
2211
528
1518
330
726
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|34
|28
|3
|3
|81 - 20
|87
|2.
|3:0
|34
|27
|4
|3
|73 - 22
|85
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|34
|23
|5
|6
|71 - 32
|74
|5.
|0:3
|34
|16
|5
|13
|34 - 39
|53
|6.
|0:0
|34
|14
|10
|10
|34 - 37
|52
|7.
|34
|12
|10
|12
|35 - 40
|46
|8.
|34
|13
|5
|16
|39 - 47
|44
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 54
|44
|10.
|34
|11
|8
|15
|31 - 40
|41
|11.
|34
|11
|7
|16
|34 - 38
|40
|12.
|34
|10
|10
|14
|36 - 43
|40
|13.
|34
|10
|7
|17
|32 - 41
|37
|14.
|0:0
|34
|10
|5
|19
|25 - 46
|35
|15.
|34
|10
|5
|19
|33 - 49
|35
|16.
|34
|7
|5
|22
|32 - 63
|26
|17.
|33
|6
|5
|22
|26 - 59
|23
|18.
|0:2
|34
|5
|7
|22
|26 - 57
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|15
|1
|1
|47 - 12
|46
|2.
|3:0
|17
|15
|0
|2
|44 - 11
|45
|3.
|17
|13
|2
|2
|42 - 12
|41
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|0:3
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|0:0
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|17
|6
|6
|5
|15 - 14
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|20 - 21
|23
|12.
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|16.
|17
|5
|4
|8
|18 - 19
|19
|17.
|0:2
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|13
|2
|2
|34 - 8
|41
|2.
|3:0
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|17
|10
|3
|4
|29 - 20
|33
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|12 - 20
|20
|8.
|0:3
|17
|6
|2
|9
|16 - 27
|20
|9.
|17
|5
|3
|9
|13 - 23
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|18 - 28
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|20 - 33
|14
|12.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|13.
|0:0
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|14.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|15.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|16.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|17.
|17
|1
|2
|14
|11 - 40
|5
|18.
|0:2
|17
|1
|2
|14
|8 - 28
|5
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|Порту
|Тареми Мехди
|22 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|19 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|17 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|2 17
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 2:0 Санта-Клара
Исход игры
Бенфика
100% (110)
Ничья
0% (0)
Санта-Клара
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.55% (66)
Меньше
39.45% (43)
Обе команды забьют
Да
22.02% (24)
Нет
77.98% (85)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
37.3% (41)
3:0 Бенфика
34.5% (38)
2:1 Бенфика
10% (11)
3:1 Бенфика
9.1% (10)
4:0 Бенфика
3.6% (4)
4:1 Бенфика
1.8% (2)
1:0 Бенфика
1.8% (2)
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