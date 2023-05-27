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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Бенфика
3:0
Конец матча
Санта-Клара
0'
1:0
7' Гол
Рамуш Гонсалу
2:0
28' Гол
Силва Рафа
3:0
60' Пенальти
Гримальдо Алехандро
61' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
90' Желтая карточка
Adriano2
90'+4

Ход матча

7'
Рамуш Гонсалу
(Бах Александр)
1:0
28'
Силва Рафа
(Мариу Жоау)
2:0
46'
 
Мисао Кенто
Бруно Алмейда
60'
Гримальдо Алехандро
3:0
61'
Гримальдо Алехандро
 
68'
Нерес Давид
Силва Рафа
 
68'
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
 
72'
Жилберто Жуниор
Бах Александр
 
72'
Шикинью Франциску
Флорентину
 
73'
 
Калила Диого
Санья Пьер
73'
 
Аллано Лима
Андрезиньо Андре
83'
 
Rildo
Жордау Бруну
83'
 
Пауло
Italo
88'
Соареш Самуэл
Влаходимос Одиссеас
 
90'
 
Adriano2
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Бенфика 100% (110)
X 0% (0)
Санта-Клара 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
91
Родригес
Фелипе
II
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
88
Рамуш
Гонсалу
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
44
Italo
32
Nunes
Matheus
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
21
Андрезиньо
Андре
19
Бруно
Алмейда
10
Рикардиньо
Феррейра
39
Nascimento
Leite
Matheus3
Бенфика
4-2-3-1
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Санта-Клара

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
2.6

Среднее время на гол

34
34

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Среднее время на гол

225
64

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамуш Гонсалу 19 0.56
Мариу Жоау 17 (7) 0.5
Силва Рафа 8 0.24
Муса Петар 7 0.21
Нерес Давид 6 0.18
Гримальдо Алехандро 5 (2) 0.15
Силва Антониу 3 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Жилберто Жуниор 2 0.06
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Невеш Жоау 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.15
Nascimento Leite Matheus3 5 (3) 0.15
Rildo 3 0.09
Боатенг Кеннеди 3 0.09
Тагава Кёсукэ 2 0.06
Бруно Алмейда 1 0.03
Adriano2 1 0.03
Кинтилья Хави 1 (1) 0.03
Андрезиньо Андре 1 0.03
Гонсалес Кристиан 1 0.03
Ногейра 1 0.03
Жордау Бруну 1 0.03
Аллано Лима 1 (1) 0.03
Рикардиньо Феррейра 0 0
Санья Пьер 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Мариу Жоау 5 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Гримальдо Алехандро 5 0
Флорентину 5 0
Силва Антониу 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Шикинью Франциску 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Невеш Жоау 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Паулу 7 1
Victor Bobsin 8 0
Санья Пьер 6 1
Боатенг Кеннеди 6 1
Adriano2 7 0
Рикардиньо Феррейра 5 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Ногейра 4 1
Сильва Габриэль 5 0
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Кошта Жоау 4 0
Жордау Бруну 4 0
Nunes Matheus 4 0
Rildo 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Калила Диого 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Бенфика
93.8%
6.2%
15 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Санта-Клара
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

3
8
Бенфика
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
12% (2)
76% (13)
Санта-Клара
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

11
9

Волевые победы

4
18

Волевые поражения

33
14
Бенфика
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Санта-Клара
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
35% (12)
41% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

11
10

Волевые победы

14
18

Волевые поражения

36
22

Голы по времени матча

Забито

46
9
25 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 3
18 Не забивали 28
8
17%
0
0%
1-15
4
9%
2
22%
16-30
13
28%
1
11%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
5
11%
2
22%
61-75
11
24%
4
44%
76-90

Пропущено

14
28
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
2
14%
4
14%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
2
14%
5
18%
31-45
3
21%
5
18%
46-60
1
7%
4
14%
61-75
3
21%
6
21%
76-90

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
4
12%
1
5%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
4
12%
2
10%
31-45
5
15%
6
30%
46-60
6
18%
3
15%
61-75
9
27%
5
25%
76-90

Пропущено

9
27
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
5 Не пропускали 15
1
11%
4
15%
1-15
1
11%
6
22%
16-30
4
44%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
11%
3
11%
61-75
2
22%
8
30%
30%
76-90

Забито

79
29
38 В 1-м тайме 9
41 Во 2-м тайме 20
26 Забивали первыми 8
4 Не забивали 15
12
15%
1
3%
1-15
9
11%
5
17%
16-30
17
22%
3
10%
31-45
10
13%
6
21%
46-60
11
14%
5
17%
61-75
20
25%
9
31%
76-90

Пропущено

23
55
13 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 23
13 Не пропускали 29
3
13%
8
15%
1-15
4
17%
10
18%
16-30
6
26%
8
15%
31-45
3
13%
8
15%
46-60
2
9%
7
13%
61-75
5
22%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2
Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3
Санта-Клара
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Брага - Санта-Клара 5:3 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0
Санта-Клара - Шавиш 1:1 Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Санта-Клара

Точный счет

1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:3
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
1:5
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
11 раз 65%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 26%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
5
5 раз 15%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
0
16 раз 47%
1
13 раз 38%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
4
13
10
7
2.5
2
15
5
12
3.5
3
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
6
11
10
7
1.5
1
16
6
11
2.5
1
16
2
15
3.5
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
18
16
23
11
1.5
5
29
16
18
2.5
3
31
7
27
3.5
5
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 34 28 3 3 82 - 20 87
2.
Порту
 34 27 4 3 73 - 22 85
3.
Брага
 1:0 34 25 3 6 73 - 30 78
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Арока
 34 15 9 10 36 - 37 54
6.
Витория Гимарайнш
 34 16 5 13 34 - 39 53
7.
Шавиш
 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Эшторил
 34 10 5 19 33 - 49 35
15.
Портимоненсе
 34 10 4 20 25 - 48 34
16.
Маритиму
 34 7 5 22 32 - 63 26
17.
Пасуш де Феррейра
 0:1 34 6 5 23 26 - 60 23
18.
Санта-Клара
 34 5 7 22 26 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 15 1 1 48 - 12 46
2.
Порту
 17 15 0 2 44 - 11 45
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 1:0 17 13 2 2 38 - 11 41
5.
Витория Гимарайнш
 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 17 7 2 8 20 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 17 6 3 8 14 - 21 21
15.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 0:1 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 1:0 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Арока
 17 5 7 5 14 - 20 22
7.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
8.
Витория Гимарайнш
 17 6 2 9 16 - 27 20
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 0:1 17 3 3 11 13 - 27 12
17.
Маритиму
 17 1 2 14 11 - 40 5
18.
Санта-Клара
 17 1 2 14 8 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 22 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 19 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 12
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Adriano получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Влаходимос Одиссеас уходит с поля. Самуэль Соарес выходит вместо него
  • 83'
    Italo уходит с поля. Paulo выходит вместо него
  • 83'
    Жордау Бруну уходит с поля. Rildo выходит вместо него
  • 73'
    Andrezinho уходит с поля. Аллано Лима выходит вместо него
  • 73'
    Санья Пьер уходит с поля. Калила Диого выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Мариу Жоау сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Силва Рафа бьет в цель!
    • 7'
      Бах Александр сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Рамуш Гонсалу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Бенфика 100% (110)
    X 0% (0)
    Санта-Клара 0% (0)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 3:0 Санта-Клара онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Санта-Клара

    Исход игры
    Бенфика
    100% (110)
    Ничья
    0% (0)
    Санта-Клара
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.55% (66)
    Меньше
    39.45% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    22.02% (24)
    Нет
    77.98% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    37.3% (41)
    3:0 Бенфика
    34.5% (38)
    2:1 Бенфика
    10% (11)
    3:1 Бенфика
    9.1% (10)
    4:0 Бенфика
    3.6% (4)
    4:1 Бенфика
    1.8% (2)
    1:0 Бенфика
    1.8% (2)
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