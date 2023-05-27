Тур: 34. Стадион: Драгау.
3:0
Второй тайм: 46'
0'
2' Красная карточкаХэндель Томаш
1:0
8' ГолТареми Мехди
2:0
32' ГолОтавио Эдмилсон
3:0
39' ГолЭванилсон
40' Желтая карточкаСилва Даниэл
44' Желтая карточкаAfonso Freitas
Ход матча
8'
1:0
32'
39'
3:0
40'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
80
Силва
Даниэл
11
Jota
Silva
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jota SilvaНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Ze Ferreira
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Порту
Витория Гимарайнш
33 матча
100%
33 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.7%
9.1%
21.2%
23 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы
39 матчей
84.6%
10.3%
5.1%
33 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
24 победы 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
59%
33.3%
7.7%
23 победы 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
45
45
Голов в среднем за матч
2.5
2.14
Среднее время на гол
36
42
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.62
0.44
Среднее время на гол
145
202
Всего голов
58
53
Голов в среднем за матч
1.49
1.36
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|22 (7)
|0.65
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.24
|Эванилсон
|7
|0.21
|Отавио Эдмилсон
|5
|0.15
|Мартинес Антонио III
|5
|0.15
|Пепе VI
|4
|0.12
|Маркано Иван
|4
|0.12
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.12
|Лодер Дэнни
|3
|0.09
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|2
|0.06
|Франко Андре
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Верон Габриэл
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|6
|0.18
|Сафира Алиссон
|5
|0.15
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.15
|Силва Андерсон
|4
|0.12
|Nelson Da Luz
|3
|0.09
|Jota Silva
|2
|0.06
|Джонстон Майкл
|1
|0.03
|Afonso Freitas
|1
|0.03
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.03
|Вильянуэва Микель
|1
|0.03
|Амаро Андре
|1
|0.03
|Андре Андре
|1
|0.03
|Жанвье Николя
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Хэндель Томаш
|1
|0.03
|Ze Ferreira
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Са Элдер
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|9
|1
|Урибе Матеус
|6
|1
|Отавио Эдмилсон
|7
|0
|Тареми Мехди
|7
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Лодер Дэнни
|2
|0
|Франко Андре
|2
|0
|Пепе VI
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Бамба
|13
|1
|Силва Тьягу
|11
|2
|Амаро Андре
|10
|1
|Сафира Алиссон
|9
|0
|Afonso Freitas
|6
|1
|Андре Андре
|6
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Силва Даниэл
|3
|1
|Силва Андерсон
|3
|1
|Варела Бруну
|4
|0
|Nelson Da Luz
|4
|0
|Силва Андре III
|4
|0
|Мигель Магальяеш
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Ze Ferreira
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Хэндель Томаш
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Результаты матчей
Порту
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Витория Гимарайнш
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
1
8
Порту
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
30
18
Порту
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Витория Гимарайнш
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
31
26
Голы по времени матча
Забито
41
17
24 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
7
17%
2
12%
1-15
3
7%
3
18%
16-30
14
34%
3
18%
31-45
5
12%
4
24%
46-60
4
10%
3
18%
61-75
8
20%
2
12%
76-90
Пропущено
11
23
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
6
26%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
4
36%
4
17%
61-75
2
18%
7
30%
76-90
Забито
31
18
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
18 Не забивали 23
5
16%
0
0%
1-15
1
3%
6
33%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
9
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90
Забито
72
35
37 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 18
28 Забивали первыми 18
3 Не забивали 11
12
17%
2
6%
1-15
4
6%
9
26%
16-30
21
29%
29%
6
17%
31-45
10
14%
6
17%
46-60
8
11%
6
17%
61-75
17
24%
6
17%
76-90
Пропущено
20
35
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
0
0%
3
9%
1-15
3
15%
2
6%
16-30
6
30%
8
23%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
4
20%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2
Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0
Результаты матчей
Порту
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Порту
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
107
115
512
88
314
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
98
313
314
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
2211
2013
825
1122
429
726
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|34
|28
|3
|3
|81 - 20
|87
|2.
|3:0
|34
|27
|4
|3
|73 - 22
|85
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|34
|23
|5
|6
|71 - 32
|74
|5.
|0:3
|34
|16
|5
|13
|34 - 39
|53
|6.
|0:0
|34
|14
|10
|10
|34 - 37
|52
|7.
|34
|12
|10
|12
|35 - 40
|46
|8.
|34
|13
|5
|16
|39 - 47
|44
|9.
|34
|12
|8
|14
|43 - 54
|44
|10.
|34
|11
|8
|15
|31 - 40
|41
|11.
|34
|11
|7
|16
|34 - 38
|40
|12.
|34
|10
|10
|14
|36 - 43
|40
|13.
|34
|10
|7
|17
|32 - 41
|37
|14.
|0:0
|34
|10
|5
|19
|25 - 46
|35
|15.
|34
|10
|5
|19
|33 - 49
|35
|16.
|34
|7
|5
|22
|32 - 63
|26
|17.
|33
|6
|5
|22
|26 - 59
|23
|18.
|0:2
|34
|5
|7
|22
|26 - 57
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|15
|1
|1
|47 - 12
|46
|2.
|3:0
|17
|15
|0
|2
|44 - 11
|45
|3.
|17
|13
|2
|2
|42 - 12
|41
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|0:3
|17
|10
|3
|4
|18 - 12
|33
|6.
|0:0
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|7.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|8.
|17
|9
|1
|7
|21 - 19
|28
|9.
|17
|8
|3
|6
|18 - 14
|27
|10.
|17
|6
|6
|5
|15 - 14
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|20 - 21
|23
|12.
|17
|7
|2
|8
|20 - 24
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|14.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|16.
|17
|5
|4
|8
|18 - 19
|19
|17.
|0:2
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|17
|3
|2
|12
|13 - 33
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|17
|13
|2
|2
|34 - 8
|41
|2.
|3:0
|17
|12
|4
|1
|29 - 11
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|17
|10
|3
|4
|29 - 20
|33
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|0:0
|17
|4
|8
|5
|12 - 20
|20
|8.
|0:3
|17
|6
|2
|9
|16 - 27
|20
|9.
|17
|5
|3
|9
|13 - 23
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|18 - 28
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|20 - 33
|14
|12.
|17
|2
|7
|8
|18 - 29
|13
|13.
|0:0
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|14.
|17
|4
|1
|12
|17 - 27
|13
|15.
|17
|3
|3
|11
|13 - 25
|12
|16.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|17.
|17
|1
|2
|14
|11 - 40
|5
|18.
|0:2
|17
|1
|2
|14
|8 - 28
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|22 (7)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|19 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (7)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|17 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (11)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|2 17
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Жил Висенте
|Карвалью Витор
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 3:0 Витория Гимарайнш
Исход игры
Порту
100% (110)
Ничья
0% (0)
Витория Гимарайнш
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
43.12% (47)
Нет
56.88% (62)
Популярный счёт
2:0 Порту
46.4% (51)
2:1 Порту
31.8% (35)
3:1 Порту
9.1% (10)
3:0 Порту
5.5% (6)
1:0 Порту
4.5% (5)
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