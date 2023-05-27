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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Порту
3:0
Второй тайм: 46'
Витория Гимарайнш
0'
2' Красная карточка
Хэндель Томаш
1:0
8' Гол
Тареми Мехди
2:0
32' Гол
Отавио Эдмилсон
3:0
39' Гол
Эванилсон
40' Желтая карточка
Силва Даниэл
44' Желтая карточка
Afonso Freitas

Ход матча

2'
 
Хэндель Томаш
8'
Тареми Мехди
(Пепе VI)
1:0
22'
 
Силва Тьягу
Джонстон Майкл
22'
 
Ze Ferreira
Jota Silva
32'
Отавио Эдмилсон
(Галено Вандерсон)
2:0
39'
Эванилсон
(Тареми Мехди)
3:0
40'
 
Силва Даниэл
44'
 
Afonso Freitas
Прогнозы 110
Порту 100% (110)
X 0% (0)
Витория Гимарайнш 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Витория Гимарайнш
1.23
7.75
71.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эуштакиу
Стивен
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
22
Ибрахим
Бамба
83
Тункара
Мамаду
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
80
Силва
Даниэл
72
Afonso
Freitas
11
Jota
Silva
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
Порту
4-4-2
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Порту
Витория Гимарайнш

33 матча

100%
33 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.7%
9.1%
21.2%
23 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

166.7%
0 побед 10 ничьих 3 победы

39 матчей

84.6%
10.3%
5.1%
33 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
24 победы 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

59%
33.3%
7.7%
23 победы 13 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
КП
0:2
ПЛ
1:0
С
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
С
2:1
К
2:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

2.5
2.14

Среднее время на гол

36
42

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.62
0.44

Среднее время на гол

145
202

Всего голов

58
53

Голов в среднем за матч

1.49
1.36

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 22 (7) 0.65
Галено Вандерсон 8 (1) 0.24
Эванилсон 7 0.21
Отавио Эдмилсон 5 0.15
Мартинес Антонио III 5 0.15
Пепе VI 4 0.12
Маркано Иван 4 0.12
Урибе Матеус 4 (2) 0.12
Лодер Дэнни 3 0.09
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Кардозу Фабиу 2 0.06
Франко Андре 2 0.06
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Верон Габриэл 0 0
Кошта Бруну 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 6 0.18
Сафира Алиссон 5 0.15
Силва Тьягу 5 (4) 0.15
Силва Андерсон 4 0.12
Nelson Da Luz 3 0.09
Jota Silva 2 0.06
Джонстон Майкл 1 0.03
Afonso Freitas 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Вильянуэва Микель 1 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Хэндель Томаш 1 0.03
Ze Ferreira 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Са Элдер 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 9 1
Урибе Матеус 6 1
Отавио Эдмилсон 7 0
Тареми Мехди 7 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Лодер Дэнни 2 0
Франко Андре 2 0
Пепе VI 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 13 1
Силва Тьягу 11 2
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 6 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Силва Даниэл 3 1
Силва Андерсон 3 1
Варела Бруну 4 0
Nelson Da Luz 4 0
Силва Андре III 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Ze Ferreira 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Жота Серран 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Семеду Алфа 0 1
Хэндель Томаш 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0

Результаты матчей

Порту
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Витория Гимарайнш
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

1
8
Порту
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

30
18
Порту
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Витория Гимарайнш
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

31
26

Голы по времени матча

Забито

41
17
24 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
7
17%
2
12%
1-15
3
7%
3
18%
16-30
14
34%
3
18%
31-45
5
12%
4
24%
46-60
4
10%
3
18%
61-75
8
20%
2
12%
76-90

Пропущено

11
23
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
6
26%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
4
36%
4
17%
61-75
2
18%
7
30%
76-90

Забито

31
18
13 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
18 Не забивали 23
5
16%
0
0%
1-15
1
3%
6
33%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
4
13%
3
17%
61-75
9
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Забито

72
35
37 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 18
28 Забивали первыми 18
3 Не забивали 11
12
17%
2
6%
1-15
4
6%
9
26%
16-30
21
29%
29%
6
17%
31-45
10
14%
6
17%
46-60
8
11%
6
17%
61-75
17
24%
6
17%
76-90

Пропущено

20
35
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
0
0%
3
9%
1-15
3
15%
2
6%
16-30
6
30%
8
23%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
4
20%
6
17%
61-75
4
20%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2
Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Витория Гимарайнш - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0

Результаты матчей

Порту
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
5 раз 15%
3
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Порту
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
7
11
5
1.5
5
12
8
8
2.5
3
14
5
11
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
22
11
20
13
1.5
8
25
11
22
2.5
4
29
7
26
3.5
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 34 28 3 3 81 - 20 87
2.
Порту
 3:0 34 27 4 3 73 - 22 85
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 34 23 5 6 71 - 32 74
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 34 16 5 13 34 - 39 53
6.
Арока
 0:0 34 14 10 10 34 - 37 52
7.
Шавиш
 34 12 10 12 35 - 40 46
8.
Фамаликан
 34 13 5 16 39 - 47 44
9.
Боавишта
 34 12 8 14 43 - 54 44
10.
Каза Пиа
 34 11 8 15 31 - 40 41
11.
Визела
 34 11 7 16 34 - 38 40
12.
Риу Аве
 34 10 10 14 36 - 43 40
13.
Жил Висенте
 34 10 7 17 32 - 41 37
14.
Портимоненсе
 0:0 34 10 5 19 25 - 46 35
15.
Эшторил
 34 10 5 19 33 - 49 35
16.
Маритиму
 34 7 5 22 32 - 63 26
17.
Пасуш де Феррейра
 33 6 5 22 26 - 59 23
18.
Санта-Клара
 0:2 34 5 7 22 26 - 57 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 15 1 1 47 - 12 46
2.
Порту
 3:0 17 15 0 2 44 - 11 45
3.
Спортинг Л
 17 13 2 2 42 - 12 41
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 10 3 4 18 - 12 33
6.
Арока
 0:0 17 10 2 5 22 - 17 32
7.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
8.
Фамаликан
 17 9 1 7 21 - 19 28
9.
Риу Аве
 17 8 3 6 18 - 14 27
10.
Жил Висенте
 17 6 6 5 15 - 14 24
11.
Шавиш
 17 6 5 6 20 - 21 23
12.
Эшторил
 17 7 2 8 20 - 24 23
13.
Каза Пиа
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Портимоненсе
 0:0 17 6 4 7 14 - 19 22
15.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
16.
Визела
 17 5 4 8 18 - 19 19
17.
Санта-Клара
 0:2 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 17 3 2 12 13 - 33 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 17 13 2 2 34 - 8 41
2.
Порту
 3:0 17 12 4 1 29 - 11 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 17 10 3 4 29 - 20 33
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Арока
 0:0 17 4 8 5 12 - 20 20
8.
Витория Гимарайнш
 0:3 17 6 2 9 16 - 27 20
9.
Каза Пиа
 17 5 3 9 13 - 23 18
10.
Фамаликан
 17 4 4 9 18 - 28 16
11.
Боавишта
 17 4 2 11 20 - 33 14
12.
Риу Аве
 17 2 7 8 18 - 29 13
13.
Портимоненсе
 0:0 17 4 1 12 11 - 27 13
14.
Жил Висенте
 17 4 1 12 17 - 27 13
15.
Эшторил
 17 3 3 11 13 - 25 12
16.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
17.
Маритиму
 17 1 2 14 11 - 40 5
18.
Санта-Клара
 0:2 17 1 2 14 8 - 28 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 22 (7)
Бенфика Рамуш Гонсалу 19 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (7)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 17 (2)
Спортинг Л Поте 14 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 2 17
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Жил Висенте Карвалью Витор 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Afonso Freitas получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Даниэль Силва получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Тареми Мехди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 46.4% пользователей.
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    Прогнозы 110
    Порту 100% (110)
    X 0% (0)
    Витория Гимарайнш 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Витория Гимарайнш
    1.23
    7.75
    71.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Порту 3:0 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 3:0 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Порту
    100% (110)
    Ничья
    0% (0)
    Витория Гимарайнш
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    43.12% (47)
    Нет
    56.88% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    46.4% (51)
    2:1 Порту
    31.8% (35)
    3:1 Порту
    9.1% (10)
    3:0 Порту
    5.5% (6)
    1:0 Порту
    4.5% (5)
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    Порту
    Витория Гимарайнш
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