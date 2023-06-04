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Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Спарта Роттердам
0:0
Первый тайм: 38'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Утрехт
3.35
3.48
3.60
Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Мейерс
Арон
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
10
Версейрен
Арно
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Боздоган
Джан
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
23
Рамселар
Барт
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
Спарта Роттердам
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Утрехт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.91

Среднее время на гол

135
99

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.36
1.89

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 1 (1) 0.5
Леуритсен Тобиас 1 0.5
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 1 0.5

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбо Шуранди 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дувикас Анастасиос 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0
Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Утрехт

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/2 финала
1 Утрехт
2 Спарта Роттердам
1 Херенвен
6 Твенте
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Твенте Черны Вацлав 1 (2)
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 1 (1)
Твенте Проппер Робин 1
Херенвен Хайе Том 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Херенвен Хайе Том 1
Твенте Садилек Михал 1
Утрехт Дувикас Анастасиос 1
Твенте Манфред Угалде 1
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спарта Роттердам
    Ничья
    Утрехт
    3.35
    3.48
    3.60
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