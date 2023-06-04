Стадион: Спарта. Зрители: 10599 Главный судья: Камфуис Йочем
0:1
Итог после пенальти
5
4
0'
56' Undefined phrase: football_event_Ван Крой Вито
59' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
0:1
80' ГолВиргевер Ник
90' Желтая карточкаВан Крой Вито
90' Желтая карточкаБоздоган Джан
5 4
1:1
1:2
2:2
2:3
3:3
4:4
4:4
4:4
4:5
5:5
Ход матча
56'
80'
80'
90'
90'
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:5
122'
5:5
122'
Пен
5:4
Статистика матча
-
5 Голы 5
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 6
-
604 Количество передач 483
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
11
Саито
Коки
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саито КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Мейссен РикЗащитник
-
14 Оассар АдильЗащитник
-
15 Пинту МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
30 Маэда НаокиНападающий
-
Главный тренер: Сильбербауэр Микаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Утрехт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед
20 матчей
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.67
0.91
Среднее время на гол
135
99
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.36
1.89
Среднее время на гол
38
47
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.6
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|1 (1)
|0.5
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.5
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виргевер Ник
|1
|0.5
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.5
|Ван де Стрек Сандер
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0
Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Утрехт
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Твенте
|Черны Вацлав
|1 (2)
|Твенте
|Манфред Угалде
|1 (1)
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|1 (1)
|Утрехт
|Виргевер Ник
|1
|Твенте
|Проппер Робин
|1
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|Херенвен
|Хайе Том
|1
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|1
|Твенте
|Садилек Михал
|1