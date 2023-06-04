Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Шуранди Самбо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Второй тайм дополнительного времени начался

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Anthony Descotte получил травму и медбригада забирает его с поля.

Шуранди Самбо не смог попасть в створ ударом издали

Второй тайм

101' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

100' Матч возобновится спорным мячом

100' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

99' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

99' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

98' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

98' Шуранди Самбо нанес удар, но тот был заблокирован.

97' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Боздоган Джан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

95' Удар от ворот произведет Утрехт

94' Абелс Дирк не смог попасть в створ ударом издали

94' Матч возобновится спорным мячом

93' Ох, нехорошо это выглядит. Оассар Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Рефери не любит споров - именно за это Ван Крой Вито сейчас получил желтую

91' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Спарта Роттердам пробьет пенальти!

91' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Удар от ворот произведет Утрехт

89' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Утрехт пробьет пенальти!

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Хорошую попытку сделал Бут Тейлор . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Тоорнстра Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Тоорнстра Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Леуритсен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Ох, нехорошо это выглядит. Саито Коки получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Саито Коки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Удар от ворот произведет Утрехт

70' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

69' Эрдхёйзен Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Сегодняшная посещаемость составляет 10599 болельщиков

61' Удар от ворот произведет Утрехт

60' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Спарта Роттердам , будет отменен из-за фола.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

57' Шуранди Самбо сделал ключевой пас для гола!

56' Леуритсен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Дувикас Анастасиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали