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  4. Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие. Плей-офф за выход в Лигу Европы
2022-2023

Стадион: . Зрители: 10599 Главный судья: Камфуис Йочем
Спарта Роттердам
0:1
Итог после пенальти
5
4
Утрехт

Ход матча

54'
 
Бут Тейлор
Рамселар Барт
56'
Ван Крой Вито
 
59'
 
Ван дер Марел Марк
65'
 
Модибо Саньян
Ван дер Марел Марк
65'
 
Дост Бас
Бауссайд Отман
68'
 
Тер Авест Хидде
Клейбер Шон
69'
Оассар Адиль
Эрдхёйзен Майк
 
80'
Абелс Дирк
Намли Юнес
 
80'
0:1
Виргевер Ник
(Ван де Стрек Сандер)
87'
Де Гузман Джонатан
Леуритсен Тобиас
 
90'
Ван Крой Вито
 
90'
 
Боздоган Джан
91'
 
Брауэрс Люк
Тоорнстра Йенс
109'
 
Дескотт Антони
Дувикас Анастасиос
121'
Ван Крой Вито
1:1
121'
1:2
Дост Бас
121'
Версейрен Арно
2:2
121'
2:3
Бут Тейлор
121'
Абелс Дирк
3:3
121'
3:4
Ван де Стрек Сандер
121'
Китолано Джошуа
4:4
121'
4:4
Брауэрс Люк
121'
Оассар Адиль
4:4
121'
4:5
Боздоган Джан
122'
Самбо Шуранди
5:5
122'
5:5
Ван дер Хорн Майк
Пен
5:4

Статистика матча

  • 5 Голы 5
  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 6
  • 604 Количество передач 483
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
2
Самбо
Шуранди
3
Вриндс
Барт
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Мейерс
Арон
6
Китолано
Джошуа
8
Намли
Юнес
10
Версейрен
Арно
7
Ван
Крой
Вито
9
Леуритсен
Тобиас
11
Саито
Коки
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
6
Боздоган
Джан
22
Ван
де
Стрек
Сандер
18
Тоорнстра
Йенс
23
Рамселар
Барт
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
Спарта Роттердам
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Утрехт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

20 матчей

15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
0.91

Среднее время на гол

135
99

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.36
1.89

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.6
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 1 (1) 0.5
Леуритсен Тобиас 1 0.5
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виргевер Ник 1 0.5
Дувикас Анастасиос 1 0.5
Ван де Стрек Сандер 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 1 0
Самбо Шуранди 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Боздоган Джан 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5 Спарта Роттердам - Козаккен Бойз 2:1 Спарта Роттердам - Камбюр 4:1
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 3:2 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Конинклейке - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Спарта Роттердам - Катвийк 5:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Харденберг - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 0:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 1:3 Де Трефферс - Спарта Роттердам 1:3 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0
Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Утрехт

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1/2 финала
6 Утрехт
7 Спарта Роттердам
1 Херенвен
6 Твенте
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Твенте Черны Вацлав 1 (2)
Твенте Манфред Угалде 1 (1)
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 1 (1)
Утрехт Виргевер Ник 1
Твенте Проппер Робин 1
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1
Утрехт Ван дер Марел Марк 1
Херенвен Хайе Том 1
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 1
Твенте Садилек Михал 1
Весь список
  • 121'
    Дост Бас из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Ван де Стрек Сандер забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Nick Olij неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Угловой
    121'
    Версейрен Арно навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Абелс Дирк забивает пенальти, он пробил правой ногой! Василиос Баркас был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Бут Тейлор забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Nick Olij неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Тер Авест Хидде ошибается в защите.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Версейрен Арно забивает пенальти правой ногой! Он нанес удар по центру, но Василиос Баркас прыгнул вправо!
  • Бонусы букмекеров
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    • 121'
      Хорошую попытку сделал Китолано Джошуа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Описание гола
      121'
      Г О О О О О Л - Дост Бас забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Nick Olij неудачно прыгнул в другую сторону!
    • Описание гола
      121'
      Г О О О О О Л - Ван Крой Вито забивает пенальти, он пробил правой ногой! Василиос Баркас был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • Свисток
      121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • Описание гола
      121'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Ван дер Хорн Майк из команды Утрехт пробил пенальти, но удар был отражен вратарем.
    • Описание гола
      121'
      Г О О О О О Л - Де Гузман Джонатан забивает пенальти, он пробил правой ногой! Василиос Баркас был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • Описание гола
      121'
      Г О О О О О Л - Боздоган Джан забивает пенальти, он пробил левой ногой! Nick Olij был близок к тому, чтобы отразить мяч!
    • 121'
      Начинается серия пенальти
    • Описание гола
      121'
      ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Оассар Адиль из команды Спарта Роттердам пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
    • Серия пенальти
      121'
      Мы ожидаем серии пенальти
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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