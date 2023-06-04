Тур: 30. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
2:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаСулейманов Таулан
1:0
37' ПенальтиСулейманов Таулан
2:0
50' ГолПавлюк Евгений
74' Красная карточкаПердута Игорь
2:1
80' ГолБондаренко Артём
90' Желтая карточкаИсенко Павел
90'+6
Ход матча
37'
50'
74'
80'
2:1
90'
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
30
Пятов
Андрей
18
Келси
Кевин
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Ворскла
Шахтёр Донецк
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа
36 матчей
13.9%
13.9%
72.2%
5 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
6 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
3 победы 12 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.47
0.82
Среднее время на гол
190
109
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
2.35
1.58
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.36
1.22
Тотал матчей
2.5
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
66
73
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|13 (6)
|0.43
|Степанюк Руслан
|5
|0.17
|Скляр Александр
|4 (1)
|0.13
|Кравец Василий
|3
|0.1
|Марлисон
|3 (1)
|0.1
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.07
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|Юрченко Владлен
|1
|0.03
|Кравчук Андрей
|1
|0.03
|Челядин Артём
|1
|0.03
|Чеснаков Владимир
|1
|0.03
|Павлюк Евгений
|1
|0.03
|Пердута Игорь
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|9 (1)
|0.3
|Сикан Даниил
|9 (1)
|0.3
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.23
|Судаков Георгий
|5 (1)
|0.17
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.17
|Зубков Александр
|5
|0.17
|Келси Кевин
|5
|0.17
|Траоре Лассина
|4
|0.13
|Степаненко Тарас
|3
|0.1
|Матвиенко Николай
|2
|0.07
|Михайличенко Богдан
|2
|0.07
|Швед Марьян
|2
|0.07
|Конопля Ефим
|2
|0.07
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.03
|Петряк Иван
|1
|0.03
|Лукас Тэйлор
|1
|0.03
|Джурасек Невен
|1
|0.03
|Бондарь Валерий
|1
|0.03
|Очеретько Олег
|1
|0.03
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.03
|Топалов Дмитрий
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Сулейманов Таулан
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Пердута Игорь
|3
|2
|Кравец Василий
|6
|0
|Бацула Андрей
|5
|0
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Кане Ибрахим
|3
|0
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Михайличенко Богдан
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Бондаренко Артём
|4
|0
|Назарина Егор
|2
|1
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Трубин Анатолий
|1
|1
|Сикан Даниил
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
6
Ворскла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Шахтёр Донецк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
17
0
Волевые поражения
13
30
Ворскла
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Шахтёр Донецк
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
18
36
Голы по времени матча
Забито
19
38
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
11%
7
18%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
3
16%
5
13%
31-45
5
26%
8
21%
46-60
3
16%
5
13%
61-75
2
11%
8
21%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
23%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
1
5%
5
17%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
4
19%
6
20%
46-60
3
14%
6
20%
61-75
6
29%
6
20%
76-90
Пропущено
22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
7
32%
2
22%
46-60
1
5%
3
33%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Забито
40
68
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 24
5 Не забивали 1
3
8%
12
18%
1-15
7
18%
9
13%
16-30
7
18%
8
12%
31-45
9
23%
14
21%
46-60
6
15%
11
16%
61-75
8
20%
14
21%
76-90
Пропущено
35
22
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 16
3
9%
5
23%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
4
11%
4
18%
31-45
10
29%
5
23%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
12
34%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2
Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1
Результаты матчей
Ворскла
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 40%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
69
114
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
78
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
291
1317
219
129
1119
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|13 (5)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|13
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8