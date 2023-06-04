  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Ворскла
2:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
22' Желтая карточка
Сулейманов Таулан
1:0
37' Пенальти
Сулейманов Таулан
2:0
50' Гол
Павлюк Евгений
74' Красная карточка
Пердута Игорь
2:1
80' Гол
Бондаренко Артём
90' Желтая карточка
Исенко Павел
90'+6
51
Исенко
Павел
29
Бацула
Андрей
3
Кравец
Василий
17
Чеснаков
Владимир
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
16
Сулейманов
Таулан
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
30
Пятов
Андрей
20
Топалов
Дмитрий
28
Фарина
Марьян
5
Бондарь
Валерий
13
Гочолеишвили
Гиорги
21
Бондаренко
Артём
7
Тотовицкий
Андрей
17
Джурасек
Невен
27
Очеретько
Олег
16
Крыськив
Дмитрий
18
Келси
Кевин
Ворскла
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ворскла
Шахтёр Донецк

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
100%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа

36 матчей

13.9%
13.9%
72.2%
5 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
6 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
3 победы 12 ничьих 21 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
3:1
К
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:1
К
0:3

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.47
0.82

Среднее время на гол

190
109

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2.35
1.58

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.36
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

66
73

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 13 (6) 0.43
Степанюк Руслан 5 0.17
Скляр Александр 4 (1) 0.13
Кравец Василий 3 0.1
Марлисон 3 (1) 0.1
Олейник Денис 2 (1) 0.07
Родригес Фелипе II 2 0.07
Кане Ибрахим 1 0.03
Юрченко Владлен 1 0.03
Кравчук Андрей 1 0.03
Челядин Артём 1 0.03
Чеснаков Владимир 1 0.03
Павлюк Евгений 1 0.03
Пердута Игорь 0 0
Бацула Андрей 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 9 (1) 0.3
Сикан Даниил 9 (1) 0.3
Мудрик Михаил 7 (2) 0.23
Судаков Георгий 5 (1) 0.17
Крыськив Дмитрий 5 0.17
Зубков Александр 5 0.17
Келси Кевин 5 0.17
Траоре Лассина 4 0.13
Степаненко Тарас 3 0.1
Матвиенко Николай 2 0.07
Михайличенко Богдан 2 0.07
Швед Марьян 2 0.07
Конопля Ефим 2 0.07
Ракицкий Ярослав 1 0.03
Петряк Иван 1 0.03
Лукас Тэйлор 1 0.03
Джурасек Невен 1 0.03
Бондарь Валерий 1 0.03
Очеретько Олег 1 0.03
Гочолеишвили Гиорги 1 0.03
Топалов Дмитрий 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Сулейманов Таулан 6 1
Скляр Александр 7 0
Пердута Игорь 3 2
Кравец Василий 6 0
Бацула Андрей 5 0
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Степанюк Руслан 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Кане Ибрахим 3 0
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Михайличенко Богдан 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Бондаренко Артём 4 0
Назарина Егор 2 1
Ракицкий Ярослав 3 0
Конопля Ефим 3 0
Келси Кевин 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Трубин Анатолий 1 1
Сикан Даниил 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Швед Марьян 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0

Результаты матчей

Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
6
Ворскла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Шахтёр Донецк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

17
0

Волевые поражения

13
30
Ворскла
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Шахтёр Донецк
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

18
36

Голы по времени матча

Забито

19
38
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 12
18 Не забивали 15
2
11%
7
18%
1-15
4
21%
5
13%
16-30
3
16%
5
13%
31-45
5
26%
8
21%
46-60
3
16%
5
13%
61-75
2
11%
8
21%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
1
8%
3
23%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
3
23%
76-90

Забито

21
30
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
1
5%
5
17%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
4
19%
6
20%
46-60
3
14%
6
20%
61-75
6
29%
6
20%
76-90

Пропущено

22
9
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
7
32%
2
22%
46-60
1
5%
3
33%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Забито

40
68
17 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 24
5 Не забивали 1
3
8%
12
18%
1-15
7
18%
9
13%
16-30
7
18%
8
12%
31-45
9
23%
14
21%
46-60
6
15%
11
16%
61-75
8
20%
14
21%
76-90

Пропущено

35
22
12 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 16
3
9%
5
23%
1-15
5
14%
1
5%
16-30
4
11%
4
18%
31-45
10
29%
5
23%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
12
34%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2
Минай - Ворскла 2:0 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1

Результаты матчей

Ворскла
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 40%
1
11 раз 37%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
0
1 раз 3%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
11
4
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
10
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
29
1
13
17
1.5
21
9
1
29
2.5
11
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 6 2 69 - 21 72
2.
Днепр-1
 31 21 5 5 62 - 28 68
3.
Заря
 30 21 4 5 64 - 31 67
4.
Динамо Киев
 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 30 13 6 11 38 - 37 45
7.
Кривбасс
 30 12 5 13 26 - 30 41
8.
Колос Ковалёвка
 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 30 9 8 13 35 - 40 35
10.
Минай
 30 8 9 13 22 - 33 33
11.
Металлист-1925
 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Верес
 30 8 7 15 35 - 45 31
14.
Ингулец
 30 8 7 15 22 - 34 31
15.
Металлист
 30 5 7 18 27 - 58 22
16.
Львов
 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Днепр-1
 16 11 3 2 35 - 14 36
3.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
4.
Ворскла
 15 8 3 4 19 - 13 27
5.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
6.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
7.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 15 3 5 7 10 - 17 14
13.
Верес
 15 3 4 8 15 - 22 13
14.
Металлист
 15 2 5 8 14 - 31 11
15.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 39 - 12 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 15 10 1 4 29 - 14 31
5.
Черноморец Од
 15 7 4 4 23 - 18 25
6.
Александрия
 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 15 4 3 8 12 - 17 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 15 3 5 7 12 - 19 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Заря Русин Назарий 13 (5)
Ворскла Сулейманов Таулан 13
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Павлюк Евгений бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ворскла 2:1 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     