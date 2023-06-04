Тур: 30. Стадион: Черноморец.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
17'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 SamuelНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Металлист
Черноморец Од
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.22
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.89
0.57
Среднее время на гол
101
157
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
96
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.3
|Панасенко Сергей
|3
|0.1
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.1
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.07
|Каплиенко Александр
|2
|0.07
|Aleks Chidomere
|2
|0.07
|Картушов Егор
|1
|0.03
|Демченко Егор
|1
|0.03
|Романюк Юрий
|1
|0.03
|Малумандсоко Пати
|1
|0.03
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.03
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.03
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Hennadii Synchuk
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|8
|0.27
|Демченко Александр
|3
|0.1
|Ермаков Виталий
|3
|0.1
|Кузык Орест
|2
|0.07
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Салюк Владимир
|2
|0.07
|Путря Илья
|2 (2)
|0.07
|Юсов Дмитрий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|2
|0.07
|Наумец Владислав
|1
|0.03
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.03
|Селин Евгений
|1
|0.03
|Бобко Иван
|1
|0.03
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.03
|Войтиховский Максим
|1
|0.03
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.03
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|8
|1
|Демченко Егор
|7
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Oleksandr Mizyuk
|6
|0
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Aleks Chidomere
|4
|0
|Чайковский Игорь
|3
|0
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Корраль Роберто
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Samuel
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|8
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Демченко Александр
|4
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Guy Hadida
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Черноморец Од
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
11
7
Металлист
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Черноморец Од
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
8
9
Металлист
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Черноморец Од
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
55% (16)
34% (10)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
25
23
Волевые поражения
19
16
Голы по времени матча
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
4
27%
6
29%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
5
24%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Пропущено
27
17
11 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
1
4%
0
0%
1-15
7
26%
2
12%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
6
22%
5
29%
29%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
15%
3
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
8
36%
16-30
7
26%
3
14%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
9
33%
5
23%
76-90
Забито
28
33
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
6
21%
9
27%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
5
18%
4
12%
46-60
5
18%
5
15%
61-75
5
18%
5
15%
76-90
Пропущено
54
39
23 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
2
4%
1
3%
1-15
11
20%
10
26%
16-30
10
19%
4
10%
31-45
5
9%
6
15%
46-60
11
20%
8
21%
61-75
15
28%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Металлист - Минай 1:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5
Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2
Результаты матчей
Металлист
Черноморец Од
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Металлист
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
87
212
312
212
114
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
122
510
59
114
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
209
722
821
326
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|22
|7
|1
|68 - 19
|73
|2.
|2:0
|30
|21
|4
|5
|63 - 31
|67
|3.
|0:0
|31
|20
|6
|5
|61 - 28
|66
|4.
|1:1
|30
|18
|6
|6
|51 - 25
|60
|5.
|0:0
|31
|10
|15
|6
|43 - 40
|45
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|36 - 36
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|26 - 29
|42
|8.
|1:0
|30
|10
|6
|14
|23 - 36
|36
|9.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|10.
|0:2
|30
|8
|9
|13
|22 - 32
|33
|11.
|1:1
|30
|6
|14
|10
|23 - 42
|32
|12.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|31 - 37
|32
|13.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|22 - 33
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|8
|15
|34 - 45
|29
|15.
|0:0
|30
|5
|8
|17
|27 - 55
|23
|16.
|0:1
|30
|3
|4
|23
|18 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|2:0
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|34 - 14
|34
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 13
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 16
|20
|9.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|13 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|16.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 12
|35
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|38 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 14
|31
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|7.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|9.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|11.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|12.
|1:1
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|14.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 26
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8