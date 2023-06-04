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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Металлист
0:3
Конец матча
Черноморец Од
0'
17' Желтая карточка
Ралюченко Андрей
39' Желтая карточка
Oleksandr Nikolyshyn
69' Желтая карточка
Салюк Владимир
0:1
75' Гол
Юсов Дмитрий
0:2
86' Гол
Юсов Дмитрий
88' Желтая карточка
Oleksandr Tsvirenko
0:3
90' Гол
Guy Hadida
90'+4
96
Ермолов
Даниил
6
Ралюченко
Андрей
2
Oleksandr
Mizyuk
5
Oleksandr
Nikolyshyn
25
Kyrylo
Dikhtyar
33
Корраль
Роберто
21
Maksym
Bagachanskyi
53
Hennadii
Synchuk
88
Yevgeniy
Ryazantsev
10
Наумец
Владислав
9
Прядун
Максим
44
Паст
Евгений
9
Путря
Илья
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
45
Брагару
Максим
18
Демченко
Александр
23
Васильев
Александр
Андреевич
7
Кузык
Орест
77
Штогрин
Андрей
20
Авагимян
Артур
19
Алефиренко
Даниил
Металлист
Черноморец Од

История личных встреч

Металлист
Черноморец Од

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
2:2

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.22

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.89
0.57

Среднее время на гол

101
157

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
96

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 9 0.3
Панасенко Сергей 3 0.1
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.1
Бойчук Богдан 2 (1) 0.07
Каплиенко Александр 2 0.07
Aleks Chidomere 2 0.07
Картушов Егор 1 0.03
Демченко Егор 1 0.03
Романюк Юрий 1 0.03
Малумандсоко Пати 1 0.03
Oleksandr Mizyuk 1 0.03
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.03
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Hennadii Synchuk 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 8 0.27
Юсов Дмитрий 4 0.13
Демченко Александр 3 0.1
Ермаков Виталий 3 0.1
Кузык Орест 2 0.07
Бадибанга Зигей 2 0.07
Салюк Владимир 2 0.07
Guy Hadida 2 (1) 0.07
Путря Илья 2 (2) 0.07
Брагару Максим 2 0.07
Наумец Владислав 1 0.03
Селин Евгений 1 0.03
Бобко Иван 1 0.03
Манджрекар Джеймс 1 0.03
Войтиховский Максим 1 0.03
Гладкий Александр 1 (1) 0.03
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Авагимян Артур 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 8 1
Демченко Егор 7 1
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 5 1
Oleksandr Mizyuk 6 0
Танковский Вячеслав 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Bogdan Porokh 3 1
Aleks Chidomere 4 0
Чайковский Игорь 3 0
Коркишко Дмитрий 3 0
Oleksandr Nikolyshyn 3 0
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Корраль Роберто 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Samuel 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Yevgeniy Ryazantsev 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Oleksandr Tsvirenko 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 9 0
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Демченко Александр 4 1
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Васильев Александр Андреевич 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Гладкий Александр 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Авагимян Артур 2 0
Кузык Орест 2 0
Guy Hadida 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0

Результаты матчей

Металлист
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Черноморец Од
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

11
7
Металлист
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Черноморец Од
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

8
9
Металлист
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
53% (16)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Черноморец Од
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (16)
37% (11)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
23

Волевые поражения

19
16

Голы по времени матча

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
4
27%
6
25%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
27%
6
25%
76-90

Пропущено

30
17
11 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
7
23%
2
12%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
4
13%
4
24%
46-60
6
20%
5
29%
29%
61-75
9
30%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 22
2
15%
3
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
8
36%
16-30
7
26%
3
14%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
9
33%
5
23%
76-90

Забито

28
36
13 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 15
14 Не забивали 9
6
21%
9
25%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
4
14%
7
19%
31-45
5
18%
4
11%
46-60
5
18%
5
14%
61-75
5
18%
8
22%
76-90

Пропущено

57
39
23 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 23
2
4%
1
3%
1-15
11
19%
10
26%
16-30
10
18%
4
10%
31-45
5
9%
6
15%
46-60
11
19%
8
21%
61-75
18
32%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Металлист - Минай 1:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5
Металлист - Львов 1:0 Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0
Черноморец Од
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2

Результаты матчей

Металлист
Черноморец Од

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Металлист
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
21
9
7
23
1.5
9
21
3
27
2.5
5
25
1
29
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 6 2 69 - 21 72
2.
Днепр-1
 31 21 5 5 62 - 28 68
3.
Заря
 30 21 4 5 64 - 31 67
4.
Динамо Киев
 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 30 13 6 11 38 - 37 45
7.
Кривбасс
 30 12 5 13 26 - 30 41
8.
Колос Ковалёвка
 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 30 9 8 13 35 - 40 35
10.
Минай
 30 8 9 13 22 - 33 33
11.
Металлист-1925
 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Верес
 30 8 7 15 35 - 45 31
14.
Ингулец
 30 8 7 15 22 - 34 31
15.
Металлист
 30 5 7 18 27 - 58 22
16.
Львов
 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Днепр-1
 16 11 3 2 35 - 14 36
3.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
4.
Ворскла
 15 8 3 4 19 - 13 27
5.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
6.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
7.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 15 3 5 7 10 - 17 14
13.
Верес
 15 3 4 8 15 - 22 13
14.
Металлист
 15 2 5 8 14 - 31 11
15.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 39 - 12 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 15 10 1 4 29 - 14 31
5.
Черноморец Од
 15 7 4 4 23 - 18 25
6.
Александрия
 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 15 4 3 8 12 - 17 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 15 3 5 7 12 - 19 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 15 1 2 12 8 - 26 5
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Заря Русин Назарий 13 (5)
Ворскла Сулейманов Таулан 13
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Oleksandr Nikolyshyn получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Ралюченко Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Металлист 0:3 Черноморец Од онлайн

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