  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Металлист-1925
1:1
Первый тайм: 44'
Динамо Киев
0'
0:1
20' Пенальти
Рамирес Эрик
32' Красная карточка
Maksym Dyachuk
1:1
38' Гол
Габелок Артём

Ход матча

20'
0:1
Рамирес Эрик
32'
 
Maksym Dyachuk
38'
Габелок Артём
1:1
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Динамо Киев
8.50
5.20
9.20
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
4
Коваленко
Иван
Александрович
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
29
Жичиков
Максим
6
Вачиберадзе
Бека
28
Габелок
Артём
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
99
Vladyslav
Ostrovskyi
10
Русин
Ростислав
1
Бущан
Георгий
44
Дубинчак
Владислав
34
Сирота
Александр
25
Maksym
Dyachuk
24
Тымчик
Александр
8
Шепелев
Владимир
7
Кабаев
Владислав
18
Андриевский
Александр
29
Буяльский
Виталий
9
Энтони
Пэррис
Кахим
15
Рамирес
Эрик
Металлист-1925
Динамо Киев

История личных встреч

Металлист-1925
Динамо Киев

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.13
Борячук Андрей 3 0.1
Безуглый Никита 3 0.1
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.07
Бичек Константин 2 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.03
Andrii Chyruk 1 0.03
Ткачук Евгений 1 0.03
Шершень Михаил 1 0.03
Дмитренко Владислав 1 0.03
Капинус Дмитрий 1 0.03
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 12 0.4
Ванат Владислав 12 (1) 0.4
Цыганков Виктор 6 (2) 0.2
Андриевский Александр 3 0.1
Волошин Назар 3 0.1
Рамирес Эрик 3 (1) 0.1
Вивчаренко Константин 2 0.07
Шепелев Владимир 1 0.03
Бенито 1 0.03
Гармаш Денис 1 0.03
Лонвейк Джастин 1 0.03
Тымчик Александр 1 0.03
Попов Денис II 1 0.03
Сирота Александр 1 0.03
Царенко Антон 1 0.03
Караваев Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Энтони Пэррис Кахим 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 8 1
Мартынюк Ярослав 8 1
Жичиков Максим 6 1
Ткачук Евгений 4 1
Капинус Дмитрий 3 1
Бичек Константин 4 0
Вачиберадзе Бека 3 0
Мозиль Олег 3 0
Безуглый Никита 3 0
Ткачук Андрей 2 0
Кравченко Дмитрий 2 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Коваленко Иван Александрович 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 8 0
Попов Денис II 5 1
Ванат Владислав 5 0
Буяльский Виталий 3 1
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Сирота Александр 4 0
Вивчаренко Константин 4 0
Maksym Dyachuk 4 0
Кабаев Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Бенито 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Шапаренко Николай 2 0
Энтони Пэррис Кахим 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Динамо Киев
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

5
4
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Динамо Киев
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

8
20
Металлист-1925
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Динамо Киев
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

13
24

Голы по времени матча

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
7
27%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
4
29%
6
23%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
17%
3
23%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90

Забито

8
22
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
3
38%
4
18%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
28%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

22
48
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 18
17 Не забивали 5
2
9%
1
2%
1-15
5
23%
9
19%
16-30
3
14%
8
17%
31-45
5
23%
12
25%
46-60
2
9%
6
13%
61-75
5
23%
12
25%
76-90

Пропущено

41
26
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
9
22%
7
27%
1-15
1
2%
1
4%
16-30
7
17%
7
27%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
9
22%
4
15%
61-75
8
20%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Динамо Киев

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
8 раз 28%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 59%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
7
8
1
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
8
6
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
17
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
15
14
2
27
2.5
9
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 30 22 7 1 68 - 19 73
2.
Заря
 2:0 30 21 4 5 63 - 31 67
3.
Днепр-1
 0:0 31 20 6 5 61 - 28 66
4.
Динамо Киев
 1:1 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 0:0 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 0:0 30 12 7 11 36 - 36 43
7.
Кривбасс
 0:0 30 12 6 12 26 - 29 42
8.
Колос Ковалёвка
 1:0 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 0:0 30 8 9 13 32 - 40 33
10.
Минай
 0:2 30 8 9 13 22 - 32 33
11.
Металлист-1925
 1:1 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 0:0 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Ингулец
 0:0 30 8 8 14 22 - 33 32
14.
Верес
 0:0 30 7 8 15 34 - 45 29
15.
Металлист
 0:0 30 5 8 17 27 - 55 23
16.
Львов
 0:1 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 2:0 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 0:0 16 10 4 2 34 - 14 34
4.
Кривбасс
 0:0 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Динамо Киев
 1:1 15 7 4 4 22 - 13 25
6.
Ворскла
 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Александрия
 0:0 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 0:0 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 1:1 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 0:0 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 0:2 15 3 5 7 10 - 16 14
13.
Металлист
 0:0 15 2 6 7 14 - 28 12
14.
Верес
 0:0 15 2 5 8 14 - 22 11
15.
Черноморец Од
 0:0 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 0:1 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:1 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 0:0 15 10 4 1 38 - 10 34
3.
Днепр-1
 0:0 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 2:0 15 10 1 4 28 - 14 31
5.
Черноморец Од
 0:0 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Александрия
 0:0 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 0:2 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 0:0 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 0:0 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Кривбасс
 0:0 15 4 4 7 12 - 16 16
11.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 4 4 7 9 - 20 16
12.
Металлист-1925
 1:1 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 0:0 15 3 6 6 12 - 18 15
14.
Рух Львов
 0:0 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 0:1 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Заря Русин Назарий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Динамо Киев
8.50
5.20
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 1:1 Динамо Киев онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Металлист-1925
Динамо Киев
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 