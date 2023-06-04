Тур: 30. Стадион: НТК им. В. Банникова.
1:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
20'
0:1
32'
38'
1:1
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Металлист-1925
Динамо Киев
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.13
|Борячук Андрей
|3
|0.1
|Безуглый Никита
|3
|0.1
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.07
|Бичек Константин
|2
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.03
|Andrii Chyruk
|1
|0.03
|Ткачук Евгений
|1
|0.03
|Шершень Михаил
|1
|0.03
|Дмитренко Владислав
|1
|0.03
|Капинус Дмитрий
|1
|0.03
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|12
|0.4
|Ванат Владислав
|12 (1)
|0.4
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.2
|Андриевский Александр
|3
|0.1
|Волошин Назар
|3
|0.1
|Рамирес Эрик
|3 (1)
|0.1
|Вивчаренко Константин
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|1
|0.03
|Бенито
|1
|0.03
|Гармаш Денис
|1
|0.03
|Лонвейк Джастин
|1
|0.03
|Тымчик Александр
|1
|0.03
|Попов Денис II
|1
|0.03
|Сирота Александр
|1
|0.03
|Царенко Антон
|1
|0.03
|Караваев Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|0
|0
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|8
|1
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Жичиков Максим
|6
|1
|Ткачук Евгений
|4
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Бичек Константин
|4
|0
|Вачиберадзе Бека
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Кравченко Дмитрий
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Коваленко Иван Александрович
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|8
|0
|Попов Денис II
|5
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Буяльский Виталий
|3
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Тымчик Александр
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Вивчаренко Константин
|4
|0
|Maksym Dyachuk
|4
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бенито
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Шапаренко Николай
|2
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Динамо Киев
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
5
4
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Динамо Киев
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
8
20
Металлист-1925
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Динамо Киев
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
13
24
Голы по времени матча
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
5
19%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
3
21%
7
27%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
4
29%
6
23%
76-90
Пропущено
23
13
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
17%
3
23%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
5
22%
3
23%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
2
15%
76-90
Забито
8
22
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
3
38%
4
18%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
13%
6
27%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
28%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Забито
22
48
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 18
17 Не забивали 5
2
9%
1
2%
1-15
5
23%
9
19%
16-30
3
14%
8
17%
31-45
5
23%
12
25%
46-60
2
9%
6
13%
61-75
5
23%
12
25%
76-90
Пропущено
41
26
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
9
22%
7
27%
1-15
1
2%
1
4%
16-30
7
17%
7
27%
31-45
7
17%
2
8%
46-60
9
22%
4
15%
61-75
8
20%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Динамо Киев
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
8 раз 28%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 59%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
105
59
78
113
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
312
86
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1217
Больше Меньше
245
821
1514
227
920
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|22
|7
|1
|68 - 19
|73
|2.
|2:0
|30
|21
|4
|5
|63 - 31
|67
|3.
|0:0
|31
|20
|6
|5
|61 - 28
|66
|4.
|1:1
|30
|18
|6
|6
|51 - 25
|60
|5.
|0:0
|31
|10
|15
|6
|43 - 40
|45
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|36 - 36
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|26 - 29
|42
|8.
|1:0
|30
|10
|6
|14
|23 - 36
|36
|9.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|10.
|0:2
|30
|8
|9
|13
|22 - 32
|33
|11.
|1:1
|30
|6
|14
|10
|23 - 42
|32
|12.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|31 - 37
|32
|13.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|22 - 33
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|8
|15
|34 - 45
|29
|15.
|0:0
|30
|5
|8
|17
|27 - 55
|23
|16.
|0:1
|30
|3
|4
|23
|18 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|2:0
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|34 - 14
|34
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 13
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 16
|20
|9.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|13 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|16.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 12
|35
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|38 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 14
|31
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|7.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|9.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|11.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|12.
|1:1
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|14.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 26
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8