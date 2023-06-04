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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Металлист-1925
1:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
20' Пенальти
Рамирес Эрик
32' Красная карточка
Maksym Dyachuk
1:1
38' Гол
Габелок Артём
53' Желтая карточка
Габелок Артём
57' Желтая карточка
Ткачук Андрей
68' Желтая карточка
Коваленко Иван Александрович
83' Желтая карточка
Боль Антон
89' Вторая желтая карточка
Габелок Артём
90' Желтая карточка
Мозиль Олег
90'+5
37
Мозиль
Олег
4
Коваленко
Иван
Александрович
17
Курило
Игорь
30
Безуглый
Никита
29
Жичиков
Максим
6
Вачиберадзе
Бека
28
Габелок
Артём
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
99
Vladyslav
Ostrovskyi
10
Русин
Ростислав
1
Бущан
Георгий
44
Дубинчак
Владислав
34
Сирота
Александр
25
Maksym
Dyachuk
24
Тымчик
Александр
8
Шепелев
Владимир
7
Кабаев
Владислав
18
Андриевский
Александр
29
Буяльский
Виталий
9
Энтони
Пэррис
Кахим
15
Рамирес
Эрик
Металлист-1925
Динамо Киев

История личных встреч

Металлист-1925
Динамо Киев

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.13
Борячук Андрей 3 0.1
Безуглый Никита 3 0.1
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.07
Бичек Константин 2 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.03
Габелок Артём 1 0.03
Andrii Chyruk 1 0.03
Ткачук Евгений 1 0.03
Шершень Михаил 1 0.03
Дмитренко Владислав 1 0.03
Капинус Дмитрий 1 0.03
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Vladyslav Ostrovskyi 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 12 0.4
Ванат Владислав 12 (1) 0.4
Цыганков Виктор 6 (2) 0.2
Андриевский Александр 3 0.1
Волошин Назар 3 0.1
Рамирес Эрик 3 (1) 0.1
Вивчаренко Константин 2 0.07
Шепелев Владимир 1 0.03
Бенито 1 0.03
Гармаш Денис 1 0.03
Лонвейк Джастин 1 0.03
Тымчик Александр 1 0.03
Попов Денис II 1 0.03
Сирота Александр 1 0.03
Царенко Антон 1 0.03
Караваев Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Энтони Пэррис Кахим 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Шапаренко Николай 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 8 1
Мартынюк Ярослав 8 1
Жичиков Максим 6 1
Ткачук Евгений 4 1
Габелок Артём 3 1
Капинус Дмитрий 3 1
Мозиль Олег 4 0
Бичек Константин 4 0
Ткачук Андрей 3 0
Вачиберадзе Бека 3 0
Безуглый Никита 3 0
Кравченко Дмитрий 2 0
Борячук Андрей 2 0
Русин Ростислав 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Коваленко Иван Александрович 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 8 0
Попов Денис II 5 1
Maksym Dyachuk 4 1
Ванат Владислав 5 0
Буяльский Виталий 3 1
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Сирота Александр 4 0
Вивчаренко Константин 4 0
Кабаев Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Бенито 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Шапаренко Николай 2 0
Энтони Пэррис Кахим 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Боль Антон 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Динамо Киев
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

6
5
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Динамо Киев
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

8
20
Металлист-1925
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Динамо Киев
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

14
25

Голы по времени матча

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
7
26%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
4
27%
6
22%
76-90

Пропущено

24
14
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
17%
3
21%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
4
29%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
21%
2
14%
76-90

Забито

8
22
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
3
38%
4
18%
16-30
2
25%
4
18%
31-45
2
25%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
28%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

23
49
11 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 19
17 Не забивали 5
2
9%
1
2%
1-15
5
22%
10
20%
16-30
4
17%
8
16%
31-45
5
22%
12
24%
46-60
2
9%
6
12%
61-75
5
22%
12
24%
76-90

Пропущено

42
27
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 11
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
9
21%
7
26%
1-15
2
5%
1
4%
16-30
7
17%
8
30%
30%
31-45
7
17%
2
7%
46-60
9
21%
4
15%
61-75
8
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0
Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Динамо Киев

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
8 раз 27%
1:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 57%
2
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
1
10 раз 33%
3
8 раз 27%
2
6 раз 20%
0
5 раз 17%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
7
8
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
8
7
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
17
0.5
Больше Меньше
25
5
8
22
1.5
15
15
2
28
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 6 2 69 - 21 72
2.
Днепр-1
 31 21 5 5 62 - 28 68
3.
Заря
 30 21 4 5 64 - 31 67
4.
Динамо Киев
 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 30 13 6 11 38 - 37 45
7.
Кривбасс
 30 12 5 13 26 - 30 41
8.
Колос Ковалёвка
 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 30 9 8 13 35 - 40 35
10.
Минай
 30 8 9 13 22 - 33 33
11.
Металлист-1925
 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Верес
 30 8 7 15 35 - 45 31
14.
Ингулец
 30 8 7 15 22 - 34 31
15.
Металлист
 30 5 7 18 27 - 58 22
16.
Львов
 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Днепр-1
 16 11 3 2 35 - 14 36
3.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
4.
Ворскла
 15 8 3 4 19 - 13 27
5.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
6.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
7.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 15 3 5 7 10 - 17 14
13.
Верес
 15 3 4 8 15 - 22 13
14.
Металлист
 15 2 5 8 14 - 31 11
15.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 39 - 12 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 15 10 1 4 29 - 14 31
5.
Черноморец Од
 15 7 4 4 23 - 18 25
6.
Александрия
 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 15 4 3 8 12 - 17 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 15 3 5 7 12 - 19 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Заря Русин Назарий 13 (5)
Ворскла Сулейманов Таулан 13
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
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