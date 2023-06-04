Тур: 30. Стадион: Арена Львов.
0:0
Первый тайм: 42'
0'
22' Желтая карточкаМихайленко Николай
25' Желтая карточкаMarko Sapuha
26' Желтая карточкаБабогло Владислав
28' Желтая карточкаПритула Остап
Ход матча
25'
28'
79
Панькив
Юрий
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Рух Львов
Александрия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|9 (2)
|0.3
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.23
|Довгий Алексей
|4
|0.13
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.1
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0.07
|Рунич Василий
|2
|0.07
|Слюсар Денис
|1
|0.03
|Дидик Роман
|1
|0.03
|Marko Sapuha
|1
|0.03
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ilya Kvasnytsya
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.23
|Цуриков Андрей
|5
|0.16
|Ковалец Кирилл
|5
|0.16
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.13
|Мирошниченко Денис
|4
|0.13
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.06
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.06
|Kyrylo Sigeev
|2
|0.06
|Михайленко Николай
|2
|0.06
|Демченко Александр
|1
|0.03
|Кулаков Андрей
|1
|0.03
|Костишин Денис
|1
|0.03
|Bogdan Kobzar
|1
|0.03
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.03
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Sapuha
|8
|1
|Климчук Юрий
|7
|1
|Дидик Роман
|8
|0
|Vitaliy Roman
|6
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Де Паула Таллес
|4
|0
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|4
|1
|Maksym Dyachuk
|4
|1
|Мирошниченко Денис
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Михайленко Николай
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Александрия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
9
Рух Львов
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
9
22
Рух Львов
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (11)
48% (14)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Александрия
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
19
31
Голы по времени матча
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
1
5%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
6
38%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 17
0
0%
4
16%
1-15
5
42%
2
8%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
7
28%
61-75
2
17%
8
32%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
6
27%
4
17%
76-90
Забито
31
41
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
1
3%
9
22%
1-15
6
19%
5
12%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
7
23%
1
2%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
7
23%
14
34%
76-90
Пропущено
37
40
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
5
14%
4
10%
1-15
5
14%
8
20%
16-30
8
22%
5
13%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
9
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0
Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1
Результаты матчей
Рух Львов
Александрия
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
68
87
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
123
411
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
255
1019
1317
326
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|22
|7
|1
|68 - 19
|73
|2.
|2:0
|30
|21
|4
|5
|63 - 31
|67
|3.
|0:0
|31
|20
|6
|5
|61 - 28
|66
|4.
|1:1
|30
|18
|6
|6
|51 - 25
|60
|5.
|0:0
|31
|10
|15
|6
|43 - 40
|45
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|36 - 36
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|26 - 29
|42
|8.
|1:0
|30
|10
|6
|14
|23 - 36
|36
|9.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|10.
|0:2
|30
|8
|9
|13
|22 - 32
|33
|11.
|1:1
|30
|6
|14
|10
|23 - 42
|32
|12.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|31 - 37
|32
|13.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|22 - 33
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|8
|15
|34 - 45
|29
|15.
|0:0
|30
|5
|8
|17
|27 - 55
|23
|16.
|0:1
|30
|3
|4
|23
|18 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|2:0
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|34 - 14
|34
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 13
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 16
|20
|9.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|13 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|16.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 12
|35
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|38 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 14
|31
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|7.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|9.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|11.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|12.
|1:1
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|14.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 26
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8